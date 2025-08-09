8 món nội thất nhìn sang mà chỉ để chật nhà, cho miễn phí cũng không ai nhận

Làm nhà, sắm nội thất - ai mà không háo hức? Tôi cũng từng như vậy: lưu hàng trăm ảnh decor, xem đủ loại review, sẵn sàng chi tiền cho những món được gọi là "đẳng cấp" hoặc "phải có trong nhà hiện đại". Nhưng sau vài năm sống trong căn hộ 70m² với đủ các kiểu bàn ghế, tủ kệ, tôi nhận ra: thứ làm mình thấy mệt không phải việc dọn dẹp - mà là sự tồn tại dai dẳng của những món đồ… vô dụng.

Dưới đây là 8 món nội thất “vừa tốn tiền, vừa chiếm chỗ” mà tôi ước mình chưa từng mua - thậm chí có cho cũng không muốn dùng.

1. Bàn cà phê to nặng giữa phòng khách

Thoạt nhìn sang trọng, "có gu", nhưng thực tế… là kẻ chiếm chỗ hàng đầu. Ngoài việc đặt đĩa trái cây hay điều khiển TV, chiếc bàn to bản này chẳng có giá trị sử dụng thực tế. Dọn nhà thì vướng, lau chùi thì khổ, muốn di chuyển phải rủ thêm người.

Giải pháp: Dùng bàn phụ nhỏ, dễ xếp gọn - hoặc chỉ trải thảm lông, để không gian mở thoáng hơn nhiều.

2.

Ghế sofa dài kiểu “nằm xem phim”

Ai cũng thích một chiếc sofa dài để nằm nghỉ. Nhưng khi bạn sống trong căn hộ không quá rộng, ghế sofa dài biến thành vật cản đường chính hiệu: chiếm gần nửa phòng khách, làm không gian ngột ngạt hơn.

Chưa kể, nằm xem tivi lâu dài gây mỏi cổ, mỏi mắt - đặc biệt nguy hiểm với trẻ em nếu hình thành thói quen xấu về tư thế và thị lực.

Giải pháp: Ghế sofa đơn kết hợp chỗ để chân di động - tiện chỉnh tư thế, gọn gàng, dễ bài trí.

3.

Tủ ngăn sảnh vào kiểu “trang trí nghệ thuật”

Nhiều nhà thích dựng kệ hở tại cửa ra vào để tạo điểm nhấn. Nhưng thực tế, đó là ổ bám bụi cực kỳ phiền toái. Dọn mãi không hết, kệ trưng bày thành nơi chất đồ lặt vặt, nhìn đã thấy… ngột ngạt.

Giải pháp: Tủ kín + gương soi toàn thân - vừa gọn, vừa sạch, vừa tiện ra vào.

4.

Ghế đẩu cạnh giường ngủ

Ban đầu mua để “tiện ngồi thay đồ” hoặc “đặt đồ mặc dở”. Nhưng sau vài tuần, ghế đẩu thành nơi chất đống quần áo, chắn lối đi mỗi sáng, đêm về vướng chân đủ kiểu.

Giải pháp: Thay bằng vài móc treo tường, hoặc dùng tủ đầu giường có ngăn - vừa gọn, vừa tiện dụng.

5.

Ghế bar cao kiểu “quầy mini sang chảnh”

Rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thích ý tưởng có quầy bar tại nhà. Nhưng thực tế là: ghế bar cao vừa khó ngồi, vừa đau lưng, mà còn không an toàn với trẻ em và người lớn tuổi.

Giải pháp: Chuyển sang bàn ăn cao tiêu chuẩn và ghế ngồi thoải mái - thực tế và bền vững hơn nhiều.

6.

Ghế massage cỡ lớn





Mua vì thương cha mẹ, muốn họ có phút giây thư giãn. Nhưng thực tế, đa phần người già không hợp với chế độ massage mặc định, nhiều người bị đau sau vài lần dùng. Rồi ghế thành chỗ treo quần áo hoặc để trống, chiếm hơn 1m² sàn nhà.

Giải pháp: Dành tiền đó để mua gối massage nhỏ gọn hoặc đầu tư vào thăm khám sức khỏe định kỳ.

7.

Bàn ăn mặt đá phiến “chuẩn trendy”

Mặt bàn đẹp, sang, lạnh mát tay - nhưng mỏng manh, dễ vỡ, dễ sứt cạnh. Nhiều người sống trong sợ hãi mỗi bữa cơm, vì sợ đánh vỡ là… mất cả đống tiền.

Giải pháp: Chọn bàn gỗ nguyên khối - dễ lau chùi, bền, không lỗi mốt, hợp mọi kiểu decor.

8.

Bàn trang điểm lật nắp

Ý tưởng ban đầu là tiết kiệm không gian: gập xuống thì gọn, gập lên thì trang điểm. Nhưng sự thật là: đống chai lọ dưỡng da, nước hoa, toner… không cái nào vừa ngăn lật cả. Kết quả: đồ đạc vẫn chất đầy trên mặt bàn, mỗi lần mở ra lại… tháo ra, lắp lại.

Giải pháp: Bàn phẳng truyền thống + hộp đựng trong suốt để tiện quan sát, tìm đồ nhanh gọn.

Tóm lại: Không phải đồ đắt tiền hay “trending” là đáng mua

Trong thời đại tiêu dùng thông minh, diện tích sống càng nhỏ thì quyết định càng cần tỉnh táo. Mỗi món nội thất đều chiếm tiền - và quan trọng hơn - chiếm không gian, chiếm tâm trí.

Một chiếc bàn không cần lau bụi mỗi ngày, một chiếc ghế dễ di chuyển, một chiếc tủ đơn giản mà tiện dụng… có thể khiến cả ngôi nhà sống thoáng hơn, nhẹ đầu hơn.