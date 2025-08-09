7 món đồ xứng đáng viral, mua đi mua lại N lần không hối tiếc

Tổ ấm không nhất thiết phải được tô điểm bằng nội thất đắt đỏ hay các món đồ xa hoa thì mới đẹp. Đôi khi, cảm giác dễ chịu, gọn gàng và ấm áp của một ngôi nhà lại bắt nguồn từ chính những món đồ nhỏ, đơn giản nhưng được chọn lựa kỹ lưỡng và đặt đúng chỗ. Dưới đây là 7 món đồ decor tuy có giá mềm nhưng lại mang lại hiệu quả thị giác và cảm xúc vượt mong đợi, khiến không gian sống trở nên chỉn chu, tinh tế và dễ chịu hơn.

1. Thảm chùi chân xinh xắn ở cửa ra vào

Không chỉ có chức năng giữ sạch, thảm chùi chân còn là điểm nhấn đầu tiên mỗi khi bước vào nhà. Một chiếc thảm mang phong cách cá nhân, họa tiết vui mắt hoặc thông điệp tinh tế sẽ khơi gợi cảm giác chào đón và ấm áp cho cả chủ nhà lẫn khách đến chơi. Với những ai yêu sự dí dỏm, các mẫu thảm hoạt hình hoặc có chữ viết độc đáo cũng có thể trở thành "lời chào" thú vị ngay từ cửa ra vào.

2. Trang trí sảnh thang máy hoặc hành lang chung cư

Nếu bạn sống trong căn hộ dạng một tầng một hộ, khu vực trước thang máy hoàn toàn có thể biến thành một nơi mở đầu đậm dấu ấn cá nhân của không gian sống. Một bức tranh canvas, vài chậu cây nhỏ hay thậm chí là miếng dán tường đơn giản… đều đủ để tạo cảm giác riêng tư và có gu. Chi tiết này không chỉ tạo ấn tượng với khách đến nhà mà còn nâng tầm trải nghiệm cá nhân mỗi khi bạn bước ra khỏi hoặc trở về nhà.

3. Góc trưng bày mô hình

Chỉ cần một góc nhỏ trong tủ giày, kệ bếp hoặc lối vào nhà, bạn hoàn toàn có thể biến nơi đó thành "vũ trụ thu nhỏ" của riêng mình bằng cách đặt các mô hình, hộp nhạc, đèn led hoặc bộ sưu tập cá nhân. Một số gia chủ còn kết hợp góc này với kệ trưng bày có đèn, tạo hiệu ứng lung linh và đầy cảm hứng mỗi khi bật sáng. Cảm giác về nhà lúc nào cũng nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

4. Đèn cảm biến âm tường

Đèn âm tường cảm biến là một trong những chi tiết decor đang rất được ưa chuộng, đặc biệt trong các gia đình có trẻ nhỏ. Ánh sáng tự động bật tắt theo chuyển động giúp di chuyển ban đêm an toàn hơn, đồng thời tạo cảm giác sinh động cho khu vực hành lang, chân cầu thang hay phòng ngủ. Để tăng tính thẩm mỹ và độ bền, bạn nên lựa chọn loại đèn có lớp phủ chống ẩm và thiết kế phẳng sát sàn để giữ bố cục tổng thể hài hòa.

5. Tường ảnh bằng bảng ghim (soft board)

Với chi phí chưa đến 200.000 đồng, bạn có thể dễ dàng biến một bức tường trống trở thành nơi lưu giữ khoảnh khắc bằng bảng ghim treo ảnh. Dù là vé xem phim, bưu thiếp hay tranh vẽ tay của con, mỗi tấm hình đều góp phần kể lại câu chuyện gia đình theo cách riêng. Đây cũng là một góc rất được lòng khách đến chơi vì luôn mang lại cảm giác gần gũi hơn với chủ nhà cũng như cảm nhận không gian nhà bạn thêm phần sống động, ý nghĩa.

6. Chặn cửa hình thú

Một chiếc chặn cửa nhỏ nhưng chắc chắn sẽ giúp giảm va đập cho cửa, hạn chế tiếng động mạnh và tăng độ an toàn, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ. Các mẫu chặn cửa hình động vật, nhân vật hoạt hình hay hình học đơn giản đều có thể trở thành điểm nhấn trang trí tinh tế cho phòng ngủ hoặc phòng chơi trẻ em.

7. Miếng dán chống dầu có họa tiết

Đừng xem nhẹ bức tường bếp, chỉ cần một miếng decal chống dầu với họa tiết hoặc hoa văn trang nhã, gian bếp sẽ ngay lập tức trở nên sáng sủa và có gu hơn. Ngoài tính thẩm mỹ, những miếng dán này còn giúp bạn lau chùi dễ dàng sau mỗi lần nấu ăn. Sau một thời gian, bạn có thể thay mới mà không lo lắng về chi phí.

Nguồn: post.smzdm