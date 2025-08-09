3 kiểu giày dép sến rện, càng diện càng già, kém sành điệu

Giày dép không đơn thuần là món đồ bảo vệ đôi chân mà còn là điểm chốt quan trọng quyết định ấn tượng tổng thể. Dù bạn diện một bộ váy thời thượng hay khoác lên mình set đồ công sở chỉn chu, nếu giày dép không phù hợp, cả outfit có thể ngay lập tức trở nên kém sang, thậm chí còn khiến bạn trông già hơn cả tuổi thật.

Thực tế, có không ít kiểu giày dép mang tiếng là dễ phối, dễ đi nhưng lại vô tình khiến người diện bị dìm phong cách. Cùng điểm qua 3 kiểu giày dép mà bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi chọn bởi càng mang, càng khiến tổng thể outfit trở nên lỗi mốt, già nua và mất điểm thanh thoát này nhé.

1. Sandal đế thô bản to

Sandal đế thô hay còn gọi là chunky sandals từng là xu hướng vài năm trước nhưng hiện tại đang dần "ác mộng" của hội chị em. Nguyên nhân là bởi phần đế quá dày, thô cứng khiến đôi chân trông nặng nề và mất đi vẻ thanh thoát, đặc biệt là khi đi cùng những outfit nhẹ nhàng như váy suông, quần vải mềm hay đầm lụa.

Với người có chiều cao khiêm tốn, kiểu sandal này còn dễ khiến tỉ lệ cơ thể mất cân đối khi phần thân trên nhẹ nhàng nhưng phần chân thì nặng nề, tạo cảm giác đầu nhỏ chân to. Thêm vào đó, chất liệu dày cộm, thiết kế thiếu điểm nhấn khiến tổng thể trở nên thô cứng, thậm chí tạo ấn tượng "dừ" hơn tuổi.

Thay vì chạy theo đế thô lỗi thời, bạn hãy chọn những đôi sandal gót cao 3-5 phân đơn giản với quai mảnh hoặc kiểu một quai ngang basic. Những chi tiết nhỏ như gót trụ hoặc gót hình trụ tròn cũng giúp tổng thể trẻ trung hơn mà vẫn tôn dáng nhẹ nhàng. Với người vẫn thích đế thô cũng như cảm giác chắc chân, giày đế xuồng bản mảnh bằng chất liệu da, kèm với thiết kế xỏ ngón là lựa chọn trẻ trung. hiện đại hơn.

2. Dép nhựa trong suốt (PVC)

Đã có thời gian, dép nhựa trong suốt (PVC sandals) từng gây sốt vì tạo cảm giác xuyên thấu thời thượng. Tuy nhiên, khi trở thành sản phẩm đại trà và bị biến tấu thành các phiên bản giá rẻ, kiểu dép này nhanh chóng rơi vào vùng giày phản chủ.

Vấn đề lớn nhất của dép PVC là chất liệu nhựa cứng, dễ gây đau rát ở phần gót và ngón chân, không thoáng khí và đặc biệt dễ lộ những khuyết điểm ở bàn chân như vết chai, móng thô hay da khô. Thêm vào đó, ánh bóng nhựa của dép thường tạo cảm giác rẻ tiền, kém sang, không phù hợp khi phối với các outfit thanh lịch hoặc thời trang cao cấp.

Muốn giữ vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vẫn thanh lịch, bạn nên ưu tiên các loại giày quai bít mũi có chất liệu như da thật, da lộn hoặc giả da cao cấp. Gam màu nude, be, trắng kem hoặc pastel sẽ làm sáng vùng cổ chân, tạo hiệu ứng kéo dài chân tự nhiên thay vì trong suốt. Với outfit váy dài hoặc quần culottes, đây là combo ăn ý giúp bạn ghi điểm trọn vẹn mà không lo "dừ hóa" phong cách.

3. Sandal tối màu kiểu truyền thống

Sự đơn giản đôi khi là vũ khí lợi hại trong thời trang, nhưng nếu quá đơn điệu và lặp lại đến nhàm chán thì sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Những đôi sandal màu tối (nâu sẫm, đen đậm) với kiểu dáng cổ điển, quai to bản và form giày thiếu biến tấu chính là ví dụ điển hình.

Chúng thường được yêu thích vì an toàn và dễ phối, nhưng chính vì thế mà dễ tạo cảm giác lỗi thời, già dặn và thiếu điểm nhấn. Đặc biệt, kiểu sandal này không tôn dáng, không làm nổi bật cá tính và trong nhiều trường hợp còn khiến tổng thể set đồ bị xấu đi. Dù bạn có trẻ trung đến đâu, kiểu sandal này vẫn có thể khiến bạn trông như vừa mượn tạm dép của mẹ mình.

Vậy nên hãy mạnh dạn đổi gió với những gam màu sáng như kem, beige, trắng, pastel hoặc màu metallic nhẹ nhàng như vàng champagne, bạc. Nên chọn giày kiểu dáng thanh thoát, đế mảnh, quai nhỏ hoặc có điểm nhấn nhẹ nhàng như khóa kim loại, nút cài cách điệu. Nếu vẫn thích sự đơn giản, hãy chọn sandal kiểu một quai ngang bản nhỏ, đế bằng mảnh - vừa tiện lợi, vừa không lỗi mốt.

Để đôi giày không phản chủ, bạn có thể tham khảo thêm một vài mẹo nhỏ như:

1. Chọn giày theo dáng chân:

- Chân thon: Ưu tiên sandal quai mảnh, mũi nhọn.

- Chân to: Chọn đế vuông chắc chắn, chất liệu mềm, không bó chân.

- Cổ chân dày: Tránh sandal có quai ngang cổ chân vì dễ bị chia khúc.

2. Đầu tư vào chất liệu:

- Nên chọn giày có lót mềm, đế chắc chắn, quai không gây đau chân sau thời gian dài sử dụng.

- Đừng ngại chi nhiều hơn một chút cho đôi giày chất lượng.

3. Màu sắc hài hòa với trang phục:

- Outfit nổi bật thì chọn giày tối giản.

- Trang phục basic thì chọn giày có điểm nhấn (form lạ, màu nổi hoặc chi tiết cách điệu).