Xanh lá cây: Gam màu cải thiện cảm xúc, hút lộc mùa thu nhưng 3 con giáp này cần thận trọng khi mặc

Mỗi mùa đều mang một biểu tượng màu sắc riêng. Nếu mùa hè rực rỡ với sắc vàng chói chang, thì mùa thu lại dịu dàng và trầm lắng rất phù hợp với các tông màu thiên nhiên, đặc biệt là xanh lá cây. Màu xanh mang đến cảm giác dịu mắt, giúp làm dịu tâm trạng, tăng khả năng tập trung và đem lại sự cân bằng nội tại.

Trong phong thủy, xanh lá cũng là màu đại diện cho sự sinh sôi, phát triển và tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai mặc vào cũng “vượng”. Một số con giáp, nếu không cân nhắc kỹ khi diện sắc xanh trong mùa thu, có thể bị xáo trộn năng lượng, thậm chí là ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí.

Hãy cùng khám phá lý do vì sao xanh lá cây là gam màu "phải có" mùa thu nhưng cũng là màu mà 3 con giáp cần đặc biệt thận trọng!

Màu xanh lá - biểu tượng của may mắn, chữa lành và khởi đầu mới

Trong bảng màu phong thủy, xanh lá cây tượng trưng cho mộc khí - yếu tố kết nối với thiên nhiên, sự sống, tăng trưởng và lòng tốt. Đây là gam màu giúp giải tỏa căng thẳng, khơi dậy sự điềm tĩnh và giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn giữa bộn bề cuộc sống. Mặc trang phục màu xanh lá khi sang thu không chỉ hợp với tiết trời nhẹ nhàng, mà còn giúp bạn cảm thấy “tươi” trở lại, đặc biệt sau những tháng hè oi bức.

Xanh lá cũng là gam màu được cho là có thể thu hút tiền tài, nhất là khi kết hợp với các chi tiết màu nâu đất, be, hoặc vàng nhạt tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa gần gũi tự nhiên. Người ta thường nói: “Xanh lá là màu của hy vọng”, và đúng như vậy, đây là gam màu kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ tinh thần tái tạo và hướng về phía trước.

Tuy nhiên, việc sử dụng màu này không nên tùy tiện. Bởi vì mỗi người mang trong mình một ngũ hành khác nhau, mỗi con giáp cũng có những năm vận khí thịnh suy khác biệt. Trong mùa thu - thời điểm “kim vượng mộc suy”, việc mặc màu xanh lá quá nhiều với một số người lại có thể gây phản tác dụng.

3 con giáp cần cẩn trọng khi mặc màu xanh lá trong mùa thu

1. Tuổi Dậu: Kim khắc Mộc, dễ xáo trộn tâm trạng

Tuổi Dậu thuộc hành Kim, trong khi xanh lá tượng trưng cho hành Mộc. Theo quy luật ngũ hành, Kim khắc Mộc, nghĩa là năng lượng của màu sắc này có thể gây cản trở khí vận của người tuổi Dậu, đặc biệt trong mùa thu vốn đã thiên về Kim.

Nếu bạn tuổi Dậu, việc mặc quá nhiều xanh lá trong thời điểm này có thể khiến tâm trạng trở nên bất ổn, hay lo lắng, dễ mất tập trung, thậm chí cảm thấy cơ thể uể oải mà không rõ lý do. Nếu vẫn muốn sử dụng màu xanh, hãy ưu tiên các tông xanh rêu trầm, xanh oliu, kết hợp với màu trắng hoặc be để tạo sự cân bằng.

Gợi ý: Dùng màu xanh lá làm điểm nhấn như khăn quàng, túi xách hoặc họa tiết phụ thay vì mặc nguyên bộ sẽ giúp bạn kiểm soát năng lượng tốt hơn.

2. Tuổi Tỵ: Xanh lá làm mờ đi khí sắc, dễ tụt năng lượng

Người tuổi Tỵ trong năm 2025 phạm Thái Tuế, vận trình khá “chập chờn”. Khi mặc màu xanh lá nhất là những tông tươi sáng như xanh lá mạ, xanh chuối dễ khiến sinh khí bị phân tán, cảm xúc trở nên thiếu ổn định. Dù bản thân có nhiều ý tưởng, bạn vẫn có thể rơi vào trạng thái “nói nhiều làm ít”, thiếu quyết đoán hoặc hay nghi ngờ chính mình.

Mùa thu là lúc người tuổi Tỵ nên ưu tiên các màu trầm ấm, vững chãi để giữ sự tỉnh táo và cân bằng như nâu gỗ, cam đất, xanh navy thay vì màu xanh lá quá nổi bật.

Gợi ý: Nếu thích xanh lá, hãy chọn xanh rêu đậm hoặc phối cùng phụ kiện màu đỏ nâu, tạo sự tương sinh và ổn định về năng lượng.

3. Tuổi Mùi: Mộc quá vượng gây mất cân bằng

Tuổi Mùi vốn có bản mệnh thiên về hành Mộc, nếu lại sử dụng màu xanh lá nhiều trong mùa thu khi Kim khí trỗi dậy sẽ dễ khiến Mộc “quá đà”, sinh mất cân bằng. Hệ quả là người tuổi Mùi dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, khó ngủ, tâm trạng nhạy cảm, công việc dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Với người tuổi Mùi, mùa thu nên là thời điểm điều tiết năng lượng, tránh để bản thân bị quá tải vì cảm xúc hoặc suy nghĩ. Hãy chọn các gam trung tính như xám tro, ghi, be, hoặc pha chút sắc vàng ấm để vừa hợp thời tiết, vừa giúp bản thân "xuống nhiệt".

Gợi ý: Nếu muốn diện xanh lá, chỉ nên sử dụng trong không gian thư giãn (ví dụ: mặc đồ ngủ, quần áo ở nhà), và tránh diện trong các dịp quan trọng như ký hợp đồng, thuyết trình.

Lời khuyên cho các cung hoàng đạo khác: Mặc xanh lá thế nào để hút lộc đúng cách?

- Tuổi Thân, Tý, Hợi: Rất hợp với màu xanh lá trong mùa thu. Hãy mạnh dạn thử các sắc độ khác nhau như xanh ngọc, xanh bạc hà, xanh bơ… để tăng năng lượng tích cực.

- Tuổi Dần, Mão: Là bản mệnh Mộc, hợp với xanh lá quanh năm, nhưng nên chọn tông xanh nhạt, dịu, tránh quá rực.

- Tuổi Ngọ, Tuất: Có thể sử dụng màu xanh lá để giải tỏa căng thẳng, nhưng hãy ưu tiên kết hợp với trắng hoặc vàng để cân bằng năng lượng.

- Tuổi Thìn, Sửu: Hợp với các sắc xanh ngọc hoặc xanh rêu không quá chói mắt nhưng vẫn mang lại may mắn.

Màu xanh lá cây trong mùa thu là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và sự dịu dàng nội tâm. Với những người hợp mệnh, đây là gam màu tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tinh thần, thu hút tài lộc và khơi nguồn sáng tạo. Tuy nhiên, với những con giáp cần tiết chế, việc hiểu rõ năng lượng của màu sắc sẽ giúp bạn biết khi nào nên mặc và khi nào nên… dừng lại.

Chúc bạn một mùa thu dịu dàng, may mắn và thật nhiều cảm hứng dù diện xanh lá hay bất kỳ sắc màu nào!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)