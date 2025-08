"Tôi muốn giảm cân bằng cách chỉ ăn dưa hấu" và đây là những gì các chuyên gia nói

Việc chỉ ăn dưa hấu để giảm cân có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Gần đây, trào lưu giảm cân bằng dưa hấu, hay còn gọi là "Dưa hấu diet" (Watermelon diet), đang lan truyền chóng mặt trên nền tảng TikTok. Phương pháp này khuyến khích người dùng chỉ ăn dưa hấu để giảm cân và thanh lọc cơ thể.

Nhiều người dùng TikTok đã chia sẻ kinh nghiệm giảm cân thành công nhờ chế độ ăn này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, mặc dù dưa hấu là một loại trái cây giàu nước và tốt cho sức khỏe, nhưng việc chỉ ăn dưa hấu để giảm cân là rất nguy hiểm.

Chỉ ăn dưa hấu để giảm cân có thể gây ra tác dụng ngược

Bác sĩ Mark Hyman (đồng sáng lập Function Health kiêm chuyên gia nội khoa - Mỹ) trả lời phỏng vấn trên trang Foxnews.com cho biết: "Mặc dù dưa hấu là một loại trái cây ngon và cung cấp nước cho cơ thể, nhưng việc chỉ ăn dưa hấu để giảm cân là không bền vững và có thể gây ra tác dụng ngược".

Ông cho rằng dưa hấu là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống đa dạng và giàu dinh dưỡng, nhưng việc chỉ ăn dưa hấu trong nhiều ngày sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe do thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết.

Bác sĩ Hyman giải thích thêm: "Dưa hấu chủ yếu chứa nước và đường, do đó cơ thể sẽ không được cung cấp đủ protein, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng khác". Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc giảm cân nhờ chế độ ăn này chỉ là tạm thời do mất nước và mất cơ, chứ không phải do giảm mỡ.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất để giảm cân có thể gây hại cho sức khỏe. Thay vào đó, một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm rau, protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh, chất xơ, kết hợp với giấc ngủ đầy đủ, quản lý căng thẳng và tập thể dục sẽ giúp giảm cân hiệu quả và bền vững hơn.

Liên quan đến vấn đề này, các trang tin về sức khỏe và y tế như WebMD đã cung cấp thông tin về lợi ích sức khỏe của dưa hấu và những lưu ý khi sử dụng. Dưa hấu khi được bổ sung vào một chế độ ăn uống lành mạnh và được tiêu thụ một cách điều độ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

6 lợi ích sức khỏe của dưa hấu

1. Cung cấp nước: 92% thành phần của dưa hấu là nước, giúp duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể. Chỉ cần một chút thiếu nước cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi.

2. Hạ huyết áp: Dưa hấu giàu citrulline, một loại axit amin giúp cải thiện tuần hoàn máu và hạ huyết áp. Ngoài ra, dưa hấu còn chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp giảm nguy cơ đau tim. Màu đỏ của dưa hấu cũng chính là nhờ lycopene.

3. Bảo vệ khớp: Dưa hấu chứa beta-cryptoxanthin, một sắc tố tự nhiên giúp bảo vệ khớp khỏi viêm nhiễm.

4. Tốt cho mắt: Một miếng dưa hấu có thể cung cấp 9-11% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày, giúp duy trì sức khỏe cho mắt.

5. Ngăn ngừa đau nhức cơ bắp: Hàm lượng nước cao, chất chống oxy hóa và axit amin trong dưa hấu giúp hỗ trợ vận động tốt hơn. Dưa hấu cũng giàu kali, một khoáng chất giúp giảm chuột rút khi tập thể dục. Uống nước ép dưa hấu sau khi đổ mồ hôi có thể giúp ngăn ngừa đau nhức cơ bắp.

6. Giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy lycopene trong dưa hấu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Dưa hấu chứa nhiều lycopene hơn cà chua.

Những người cần thận trọng khi ăn dưa hấu

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường trong máu thường thận trọng khi ăn trái cây. Họ lo lắng rằng trái cây chứa nhiều đường hơn các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn trái cây ra khỏi chế độ ăn.

Trái cây giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu. Hơn nữa, trái cây cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mang lại nhiều lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường.

Mặc dù không phải tất cả các loại trái cây đều có hại, nhưng cần thận trọng khi ăn các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao (trên 70). Những loại trái cây này có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, vì vậy cần ăn một lượng vừa phải.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có chỉ số đường huyết cao (khoảng 72) cùng với chuối, dứa và nho khô. Tuy nhiên, chỉ số tải đường huyết của dưa hấu lại thấp (4-5), nên việc ăn một lượng vừa phải sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu.

Ăn quá nhiều dưa hấu cùng một lúc không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi do dư thừa nước, và làm loãng các chất điện giải.

Chuyên gia khuyến cáo lượng dưa hấu thích hợp cho người lớn là 200-300g (3-4 miếng) mỗi ngày. Đối với những người lo lắng về lượng đường trong máu, nên giới hạn ở mức 100-150g (1-2 miếng).