Tình hình các lễ trao giải Kpop 2022: Quá nhạt nhẽo, thiếu vắng BTS - BLACKPINK như “ăn cơm chan nước lọc”

Những lễ trao giải và sự kiện âm nhạc cuối năm luôn là một “đặc sản” không thể thiếu đối với cộng đồng fan Kpop. Người hâm mộ luôn háo hức mong chờ đến dịp cuối năm để có thể chứng kiến những màn trình diễn và kết hợp độc đáo chưa từng có của thần tượng. Tuy nhiên, gần đây, các chương trình này dường như “kém nhiệt” hơn hẳn so với những năm trước, không để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Có rất nhiều lý do khiến cho các đêm nhạc, lễ trao giải năm nay không còn sức hút như việc thiếu vắng những tên tuổi lớn trong làng nhạc Kpop, trong khi các tân binh lại chưa đủ chỗ đứng vững vàng để đem đến sức nóng cho chương trình.

Tất cả các lễ trao giải, đêm nhạc cuối năm 2022 hầu như đều thiếu vắng những nhóm nhạc có lượng đông đảo, đa phần chỉ có sự góp mặt của các đại diện Gen 4 đang lên cùng dàn tân binh mới. Điều này đã khiến các chương trình cuối năm giảm nhiệt đi ít nhiều, không còn sức nóng so với những năm trước.

Đặc biệt, việc thiếu đi hai nhóm nhạc đình đám toàn cầu hiện nay là BTS và BLACKPINK cũng khiến cho những đêm nhạc không còn thu hút được nhiều sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ.

Việc thiếu vắng đi các tên tuổi lớn đã đem đến những ảnh hưởng không nhỏ cả về lượng khán giả tham dự cũng như hiệu ứng truyền thông trên các trang mạng xã hội. Một ví dụ điển hình chính là tình trạng MMA 2022 - lễ trao giải uy tín có tiếng của Hàn Quốc thừa rất nhiều chỗ ngồi do thiếu vắng các nhóm nhạc có lượng fan đông đảo.

MMA 2022 gây bất ngờ vì thừa quá nhiều ghế trống

Trên phương diện mạng xã hội, hầu hết cộng đồng mạng cũng chỉ bàn luận xung quanh chủ nhân của các giải thưởng chứ không hề nhắc nhiều đến những phần trình diễn ấn tượng, bùng nổ tại đêm nhạc.

Bên cạnh vấn đề về dàn nghệ sĩ tham dự, các lễ trao giải cuối năm 2022 thiếu vắng những sân khấu, tiết mục được dàn dựng và đầu tư hoành tráng, phô diễn kỹ thuật trình diễn cá nhân ấn tượng của idol. Ngay cả đối với MAMA, lễ trao giải được xem là có nhiều sân khấu bùng nổ nhất của Kpop năm nay cũng khá nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn.

Những năm trước, khán giả đã được chứng kiến các sân khấu mãn nhãn, chất lượng, hết mình từ dàn idol. Nhưng với các lễ trao giải năm nay, số lượng các sân khấu hoành tráng, được dàn dựng công phu để lại nhiều ấn tượng cho người xem đã giảm đi ít nhiều. Hơn nữa, việc các idol hiện nay thường xuyên hát “giả live”, chỉnh giọng cũng khiến giảm đi sự hào hứng, phấn khích của người hâm mộ đối với các phần trình diễn.

Sân khấu cháy hết mình của BTS tại MAMA 2018

Mặc dù thiếu vắng đi những tên tuổi lớn nhưng dàn nghệ sĩ tham dự các lễ trao giải năm nay đều rất tiềm năng khi gặt hái được những thành tích ấn tượng và được lòng công chúng. Do vậy mà khi có thông tin về dàn line-up, rất nhiều người hâm mộ đã trông chờ, kỳ vọng vào những màn trình diễn bùng nổ của các nghệ sĩ.



Tuy nhiên, do phần lớn đều là các nhóm tân binh, chưa có nhiều kinh nghiệm nên khả năng trình diễn của các thần tượng vẫn còn khá non, không tạo nên được những sân khấu bùng nổ.

Những phần trình diễn của loạt nhóm nhạc mới hiện nay tại các lễ trao giải cuối năm đều bị nhận xét là không khác gì so với sân khấu các chương trình âm nhạc tuần. Hầu hết, các màn trình diễn đều được dàn dựng rập khuôn, không đổi mới, không phối lại nhạc, có chăng chỉ là những màn dance break ngắn nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng, chỉ ở mức đủ chứ không đột phá.

Dù là “em gái BTS” nhưng sân khấu của NewJeans tại MMA 2022 được dàn dựng đơn điệu, phần dance break thì không đồng đều

LE SSERAFIRM là một trong số ít nhóm nhạc để lại điểm nhấn trong phần trình diễn tại các lễ trao giải năm nay

Các sân khấu kết hợp thiếu ấn tượng, không có tính liên kết, kém xa thời Gen 2, Gen 3

Một trong những điểm thu hút ở các lễ trao giải, chương trình cuối năm chính là những sân khấu kết hợp có 1-0-2, nhận được sự chú ý của đông đảo fan Kpop. Tuy nhiên, những màn kết hợp của các nghệ sĩ trong năm nay lại không để lại ấn tượng gì đối với người hâm mộ. Không những thế, những phần trình diễn này còn bị cho là kém xa với các nhóm nhạc tiền bối khi đem ra so sánh.

Những sân khấu cover hit tiền bối - “đặc sản" không thể thiếu của SBS Gayo Daejeon năm nay cũng không tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi mặc dù có sự góp mặt của các nhóm nữ Gen 4 đang rất được yêu thích hiện nay. Đa phần, các sân khấu đều bị đánh giá là nhạt nhoà, không cao trào khiến người xem nhanh quên. Hơn nữa, thần thái cùng phong cách trình diễn của các tân binh vẫn còn bị một màu, không đa dạng để thể hiện đúng concept mà bài hát hướng tới. Mặt bằng chung, các màn cover hit tiền bối đều không tạo được hiệu ứng bùng nổ, không vượt qua được những sân khấu gây sốt của các girlgroup thế hệ trước.

NMIXX cover hit BLACKPINK với phần rap hơi “sượng" và biểu cảm gương mặt bị gồng, kém tự nhiên

Màn cover hit tiền bối gây sốt của BLACKPINK bất ngờ được đào lại vì quá ấn tượng

Với dàn nghệ sĩ tham dự thiếu vắng nhiều tên tuổi đình đám, MAMA 2022 đã lôi kéo sự chú ý của fan Kpop vào màn kết hợp chưa từng có trong lịch sử của 5 tân binh nữ đình đám Gen 4. Tuy nhiên, thay vì tạo nên một tiết mục khó quên, phần trình diễn này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan Kpop khi cho rằng không có gì nổi bật, kém xa so với sân khấu cover Into The New World của các girlgroup Gen 3.



Việc thiếu sự tương tác giữa các thần tượng đã khiến sân khấu trở nên rời rạc, đúng kiểu phần ai người đó diễn. Hơn nữa, việc MAMA lựa chọn đội hình đầy đủ của cả 5 nhóm và các thần tượng không mặc trang phục thống nhất cũng khiến phần trình diễn trở nên lộn xộn, thiếu sự ăn khớp khi tất cả cùng hòa chung vũ đạo.

Màn kết hợp nhận nhiều ý kiến trái chiều tại MAMA 2022…





Bên cạnh đó, việc idol nam và nữ Gen 3, Gen 4 hạn chế tương tác vì lo ngại "đại chiến fandom" cũng khiến các màn collab bị thu hẹp phạm vi phần nào, không còn những sân khấu đầy sáng tạo và độc đáo. Hầu như, các màn kết hợp giữa idol nam và idol nữ hiện nay đều khá đơn giản, dù biểu diễn chung một sân khấu nhưng ít có sự tương tác, thiếu điểm nhấn.

Thậm chí, tại MAMA 2021, sân khấu dance kết hợp mang tên Bloom The Sound của dàn idol Gen 4 còn mỗi người 1 sân khấu riêng rời rạc chứ không nhảy chung với nhau.

Sân khấu kết hợp của dàn idol Gen 4 gây hụt hẫng vì không diễn chung

Với thế hệ trước, các idol có thể thoải mái kết hợp, thậm chí gán ghép thành cặp trên một sân khấu để đem đến những màn trình diễn ấn tượng, khó quên. Đã lâu rồi, người hâm mộ Kpop không còn được chứng kiến những màn kết hợp gây náo loạn, bùng nổ như thời Gen 2 tại các lễ trao giải, chương trình cuối năm.

Sân khấu kết hợp đầy “táo bạo” của SNSD và 2PM từng gây sốt một thời

Màn kết hợp huyền thoại của BIGBANG và Wonder Girls

