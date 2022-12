BLACKPINK thời tân binh hát hit tiền bối thế nào mà được cư dân mạng gọi "huyền thoại cover"?

Lễ trao giải SBS Gayo Dejun 2022 vừa diễn ra đang xôn xao MXH bởi 4 sân khấu cover tiền bối của những tân binh hàng đầu thế hệ NewJeans, IVE, LE SSERAFIM và NMIXX. Thực hiện lại hit của các nhóm nhạc tiêu biểu gen 2, gen 3, những tiết mục của 4 nhóm nhạc tân binh thu về nhiều ý kiến trái chiều. Một lần nữa, người ta lại nhắc về sân khấu cover tiền bối 5 năm trước của BLACKPINK, khi nhóm nhạc nữ toàn cầu mới ra mắt 1 năm.

BLACKPINK tại SBS Gayo Daejun 2017 khi còn là tân binh

Ở thời điểm góp mặt trên sân khấu SBS Gayo 2017, BLACKPINK chỉ là tân binh, chưa có nhiều sản phẩm và độ nhận diện chưa cao nhưng đã sớm bộc lộ tố chất ngôi sao hàng đầu. Lựa chọn So Hot của Wonder Girls, BLACKPINK thổi một làn gió mới vào ca khúc nổi tiếng này.

BLACKPINK biểu diễn So Hot tại SBS Gayo 2017

Bản phối được thực hiện lại cộp mác YG, line rap được thêm qua sự thể hiện của bộ đôi Jennie - Lisa đã đưa So Hot một tinh thần mới. Khiến khán giả hoài nghi thời gian đầu, BLACKPINK đã thuyết phục hoàn toàn bởi sân khấu So Hot mãn nhãn, âm nhạc bắt tai và thần thái biểu diễn cực "chín" dù chỉ mới ra mắt. 4 cô gái YG đã hát live 100% khoe giọng nội lực, vũ đạo không cần quá mạnh mẽ cũng truyền tải được tinh thần girl crush nhờ biểu cảm sân khấu quyến rũ, lạnh lùng vừa đủ.

Thần thái cực "chín" của 4 cô gái dù chỉ mới debut

Với fan Kpop, ký ức về màn trình diễn So Hot cực bùng nổ của BLACKPINK vẫn còn rất sống động. BLACKPINK được đánh giá như "huyền thoại cover tiền bối", không chỉ hát tốt bài hát mà còn mang đến phiên bản đột phá hơn so với bản gốc. Sân khấu So Hot cũng là nơi "se duyên" cho Jennie đến với nhà mốt Chanel. Tạo hình của Jennie trong đêm diễn đã tạo nên xu hướng mới cho trang phục biểu diễn ở thời điểm ấy.

Không cần dancer hay yếu tố hỗ trợ, BLACKPINK vẫn toả sáng

Khoảnh khắc gây sốt của Jennie

Tạo hình "iconic" bước đệm giúp Jennie được công nhận là "Chanel sống"

Video cover So Hot hiện đạt 84 triệu lượt xem trên kênh của BLACKPINK và 31 triệu lượt xem trên kênh SBS, những con số khổng lồ cho một live stage. Chỉ tính riêng bản audio, So Hot - BLACKPINK cũng thu về hơn 43 triệu lượt xem YouTube đủ chứng minh khán giả yêu thích bản phối này.

Khi nhìn lại sự nghiệp rực rỡ của BLACKPINK sau 6 năm hoạt động, càng thấy 4 cô gái trẻ năm ấy đã tự tin và bản lĩnh từ những bước đi đầu tiên. Line rap của So Hot năm ấy phần nào tiên đoán trước tương lai trở thành "biểu tượng giải trí" của 4 cô gái YG: "Không cần nói nhiều đâu; Nhìn mặt tôi ai cũng nhận ra; Họ đã gặp trước đó, trên trang tạp chí Vogue… Chúng tôi mặc gì họ cũng đều mặc theo".

Sự nghiệp rực rỡ của BLACKPINK dường như đã được đoán trước qua line rap So Hot

Bình luận của netizen:

- Với tôi thì đây là BLACKPINK So Hot mới là sân khấu cover nhạc tiền bối đỉnh nhất. Remix phải ở cái tầm.

- Bản phối xuất sắc còn BLACKPINK hát live đỉnh.

- Thật tuyệt khi nhận ra rằng hát tốt vẫn là điều quan trọng nhất.

- Không công nhận không được. Phối nhạc hợp hoàn hảo với màu sắc của BLACKPINK.

- Xem mấy lễ trao giải gần đây thì tôi mới nhận ra... Các idol lúc nào cũng chỉ cố biểu cảm thật xinh đẹp và đung đưa nửa vời khi nhảy. Tôi thấy rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Tôi không bảo các idol bây giờ thiếu sót, nhưng đúng là so với quy mô sân khấu thì chất lượng màn biểu diễn đã giảm rõ rệt.

- Đây là hồi BLACKPINK mới debut nhưng thái độ biểu diễn và khả năng hát live đã rất tốt. Bản cover này là huyền thoại mọi thời đại.

- Live stage nên nghe hát rất đã, thích nhất đoạn rap Jennie với Lisa, nghe quyền lực sởn da gà thật sự.

- Không thêm dancer không backup hùng hậu, chỉ duy nhất 4 cô gái bé nhỏ với hành trang là sự tự tin thần thái ngút ngàn đã nuốt trọn buổi Lễ năm ấy!!!! Cảm thán.

- Thật sự out trình, nâng tầm stage cover luôn. Đây mới là những chiếc stage cover chất lượng mà chúng tôi cần dịp cuối năm.

- Jennie thời này quá đỉnh. Thành con cưng fan Hàn luôn vì thần thái outfit 100 điểm.