5 nhóm nữ hàng đầu gen 4 lần đầu kết hợp tại MAMA 2022, gây tranh cãi khi cover hit của TWICE

Vào ngày 29/11, sự kiện âm nhạc MAMA 2022 đã chính thức được diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Đêm trao giải đầu tiên quy tụ hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng trong thị trường Kpop như IVE, Stray Kids, TXT, KARA, NewJeans, Kep1er, HYOLYN, BIBI, NMIXX, LE SSERAFIM, Street Man Fighter… Các nghệ sĩ đã đem đến những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

MAMA 2022 là một trong những lễ trao giải được fan Kpop trông đợi nhất trong năm

Đặc biệt, một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất tại đêm đầu tiên của lễ trao giải chính là sân khấu với sự kết hợp của 5 girlgroup đình đám gen 4 gồm IVE, NewJeans, LE SSERAFIM, NMIXX và Kep1er. Đây được xem là màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử khi quy tụ những gương mặt thần tượng nữ mới đang rất được yêu thích hiện nay.

Sự kết hợp chưa từng có trong lịch sử tại MAMA 2022

Cụ thể, 5 nhóm nhạc đã có màn đổi hit cho nhau, trình diễn lần lượt các ca khúc Eleven, Wadada, O.O, FEARLESS và Hype Boy. Dù trình diễn với những đội hình mới lần đầu kết hợp với nhau nhưng các nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ phấn khích với vũ đạo cùng thần thái hoàn hảo.

Màn đổi hit đầy ấn tượng của 5 girlgroup gen 4 tại MAMA 2022

Không những trình diễn các ca khúc của nhau mà 32 nữ thần tượng còn gây bất ngờ khi cùng thể hiện bản hit Cheer Up nổi tiếng của đàn chị TWICE.

Tuy nhiên, màn trình diễn này lại đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan Kpop khi cho rằng không có gì nổi bật, còn kém xa so với sân khấu cover Into The New World của các girlgroup gen 3. Bên cạnh đó, việc lựa chọn mỗi nhóm một outfit riêng lẻ khiến cho sân khấu trở nên lộn xộn, thiếu sự ăn khớp khi tất cả cùng hòa chung vũ đạo.

Phần trình diễn Cheer Up của 32 nữ idol gen 4…

bị so sánh còn kém xa màn cover Into The New World của các girlgroup gen 3

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Mong chờ màn này vì tưởng collab hoành tráng lắm, nhưng xem thực sự thất vọng vì không khác gì nhảy cover random.

- Nhạt vậy trời nhớ gen 3 cover Into The New World hoành tráng lắm mà cái này như kiểu chia các nhóm thành từng đợt để lên hát vậy.

- Chán thật, công nhận nhìn cái stage hỗn độn bây giờ nhớ mấy stage của idol gen 3 collab với nhau ghê, lên highnote hát live ầm ầm.

- Thà lấy mỗi nhóm 1-2 bạn làm collab đặc biệt chứ nhét đông người vào 1 sân khấu thật sự không có điểm nhất. Trang phục còn khác nhau, không thấy cao trào bùng nổ gì luôn.

- Hóng quá xong xem kiểu bị thất vọng, được mỗi visual chứ đây là sân khấu collab tệ nhất của Kpop luôn á!

- Sân khấu quá đông nhưng không hề ăn nhập, trông như random dance, chờ đợi nhiều mà xem xong thất vọng quá!