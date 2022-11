Chuu (LOONA): Thành viên giúp nhóm nổi tiếng hơn nhưng bị công ty đuổi vì tin đồn quỵt lương, bóc lột?

Suốt khoảng 2 ngày qua, cộng đồng fan Kpop đã không ngừng xôn xao trước thông tin công ty quản lý Blockberry Creative (BBC) tố thành viên Chuu của LOONA lộng quyền khi xúc phạm nhân viên và đưa ra thông báo loại khỏi nhóm. Sau khi thông tin được công bố, những tranh cãi trái chiều đã lập tức nổ ra. Đích thân Chuu cũng đã lên tiếng khẳng định rằng cô chưa từng làm điều gì khiến fan phải xấu hổ. Chính vì vậy việc Chuu bỗng bị công ty đuổi khỏi nhóm càng dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh tin đồn BBC bóc lột, quỵt lương.

Chuu từng lọt Top 10 Nữ idol có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất

Trước khi chính thức debut, LOONA đã có gần 2 năm "nhá hàng" cho từng thành viên với hơn 30 MV. Trong đó không thể không kể đến Heart Attack của thành viên Chuu được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Little Match Girl. Vào tháng 7/2020, cô nàng đã may mắn có cơ hội thể hiện ca khúc nhạc phim Spring Flower cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Into The Ring.

Cô cũng là một trong số những thần tượng giúp cho nhóm nhạc của mình trở nên nổi tiếng hơn nhờ các hoạt động cá nhân. Dù LOONA sở hữu đến 12 thành viên nhưng chính Chuu là người giúp nhóm phát triển thông qua những lần mà cô xuất hiện solo trên các chương trình Hàn Quốc. Chính vì vậy từ lâu Chuu đã được người hâm mộ gọi với cái tên thành viên nổi tiếng nhất LOONA.

Chuu là thành viên giúp LOONA nổi tiếng hơn nhờ các hoạt động solo

Vào năm 2020, Chuu cũng từng xuất sắc lọt vào Top 10 Nữ idol có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất bên cạnh các nữ thần tượng nổi tiếng khác như Jennie (BLACKPINK), Lisa (BLACKPINK), Taeyeon (SNSD), Arin (Oh My Girl), Hwasa (MAMAMOO),...

Cô từng lọt Top 10 nữ idol có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất vào năm 2020

Fan nghi vấn BBC buộc Chuu rời nhóm vì tin đồn quỵt lương, bóc lột

Từ đầu năm 2022, nhiều nguồn tin trên mạng xã hội Hàn Quốc đã lan truyền việc công ty quản lý BBC không trả lương cho Chuu dù cô là thành viên có độ nhận diện ở Hàn Quốc nổi nhất LOONA. Thậm chí người hâm mộ của Chuu còn tố giác việc BBC không hoàn thành nghĩa vụ của một công ty quản lý khi khiến cho Chuu phải bắt taxi trong suốt lịch trình, phải tự mình mang vác valy hành lý và nhờ bố mẹ đưa đón.

Dù là thành viên nổi tiếng nhất nhưng Chuu vẫn bị quỵt lương và đối xử không công bằng

Đỉnh điểm gây bức xúc đó chính là việc bản hit solo từng gây sốt của Chuu mang tên Heart Attack cũng bị xóa khỏi trang web của LOONA. Hay cô cũng vắng mặt trong tour diễn thế giới cùng với nhóm.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin Chuu đang tiến hành kiện công ty quản lý của mình nhằm đòi lại công bằng về những khoản thu lao và vấn đề bóc lột trong suốt quá trình hoạt động với LOONA. Thế nhưng những thông tin này đều bị phía BBC nhanh chóng bác bỏ. Dẫu vậy các fan đều đang đặt nghi vấn BBC buộc Chuu rời nhóm sau tin đồn “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa cả hai trước đó.

Fan nghi vấn việc Chuu bị buộc rời nhóm có liên quan đến những tin đồn xoay quanh BBC trước đó

LOONA từng đi vào lịch sử khi sánh ngang BTS, khiến BLACKPINK - TWICE phải chịu thua nhưng sẽ chấm hết khi 9 thành viên đồng loạt hủy hợp đồng để ngầm bảo vệ Chuu?

Chính thức debut với đội hình hoàn chỉnh vào năm 2018 nhưng cho đến nay LOONA đã đạt được nhiều thành tích làm các fan phải tự hào. Vào năm 2019, nhóm từng gây bất ngờ khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt No.1 ở cả 2 BXH Itunes Song và Itunes Album. Đây là thành tích được xem là đi vào lịch sử Kpop khi sánh ngang cùng BTS. Thậm chí thành tích quốc tế này còn khiến các nhóm nhạc đình đám khác như BLACKPINK, TWICE, Red Velvet đều phải chịu thua.

Ca khúc 365 đứng đầu BXH ca khúc của iTunes Mỹ

LOONA là nhóm nhạc đầu tiên, nghệ sĩ Hàn Quốc thứ 2 và nhóm nữ thế giới thứ 2 đạt hạng nhất ở cả BXH ca khúc và album của iTunes Mỹ

Ở thời điểm hiện tại, chỉ sau 1 ngày khi Chuu vướng ồn ào với công ty quản lý, cả 9 thành viên của LOONA (trừ Vivi và Hyunjin) đã bất ngờ yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý BBC. Hành động đồng lòng này của 9 thành viên được cho là đang ngầm ủng hộ, bảo vệ Chuu và khiến cộng đồng fan Kpop vô cùng ủng hộ. Tuy nhiên phía BBC đã phủ nhận thông tin này.

Dẫu vậy nếu điều này trở thành sự thật, LOONA sẽ đứng trước bờ vực tan rã khi 12 thành viên chỉ còn 2 người duy nhất ở lại với công ty. Những thành tích trước đó cũng chỉ còn là kỷ niệm đẹp nếu như 9 thành viên còn lại đồng loạt chấm dứt hợp đồng. Sau bài đăng lên tiếng của Chuu, người hâm mộ càng thêm mong muốn công ty quản lý BBC sẽ đưa ra bằng chứng xác thực về lý do buộc cô rời nhóm thay vì dòng thông báo ngắn gọn không rõ ràng như hiện tại.