Tin vui cho người suy thận, cần ghép thận

Theo kênh RT (Nga), Đại học British Columbia (Canada) cho biết phát minh này có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ hiến tạng , giúp cứu sống hàng ngàn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối .

Thông thường, việc ghép thận chỉ có thể tiến hành khi người cho và người nhận có nhóm máu tương thích , nếu không hệ miễn dịch của người nhận sẽ tấn công và phá hủy cơ quan cấy ghép . Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân dù có người hiến nhưng vẫn không thể thực hiện ca ghép.

Tuy nhiên, nhóm nhà khoa học lần này đã tìm ra cách “xóa” dấu ấn nhóm máu A khỏi thận người hiến . Họ sử dụng một loại enzyme đặc biệt có khả năng loại bỏ kháng nguyên A trên bề mặt tế bào, chuyển đổi thận nhóm A thành thận nhóm O , vốn là nhóm máu “toàn năng”, tương thích với mọi nhóm máu khác.

Ca thử nghiệm được tiến hành với một bệnh nhân 68 tuổi bị chết não tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc , sau khi gia đình đồng ý hiến tạng. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature, một trong những tạp chí uy tín hàng đầu thế giới.

Theo nhóm nghiên cứu, chức năng của thận ghép hoạt động bình thường trong hai ngày đầu và không có dấu hiệu bị hệ miễn dịch tấn công . Đến ngày thứ ba, một số dấu hiệu nhóm máu cũ bắt đầu xuất hiện trở lại , gây ra phản ứng nhẹ nhưng không nghiêm trọng như những ca ghép thận không tương thích nhóm máu thông thường .

Nhà sinh hóa học Stephen Withers , đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát được hiện tượng này trên mô hình cơ thể người. Nó mang lại dữ liệu vô cùng quý giá, giúp chúng tôi tiến gần hơn tới việc cải thiện kết quả ghép tạng lâu dài”.

Hy vọng mới cho bệnh nhân suy thận trên toàn cầu

Hiện nhóm nghiên cứu đang chờ cơ quan quản lý y tế phê duyệt để có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người sống . Nếu thành công, loại “thận dùng chung” này sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng hiến tặng trầm trọng đang diễn ra ở nhiều quốc gia.

Theo thống kê, tại nhiều nước, bệnh nhân phải chờ từ 5 đến 10 năm mới có thể được ghép thận. Bước tiến này, nếu được ứng dụng, sẽ giúp hàng triệu người rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thiểu rủi ro tử vong trong khi chờ nguồn tạng phù hợp .

Một chuyên gia nhận định: “Nếu ‘thận phổ dụng’ trở thành hiện thực, đây sẽ là cột mốc lịch sử trong ngành y học cấy ghép, tương tự như khi loài người lần đầu ghép được tim thành công”.

