7 thói quen có thể khiến căn bếp nổ tung

Dưới đây là 7 thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến bạn bị bỏng, cháy nổ hoặc gây hỏa hoạn ngay trong chính căn bếp của mình.

1. Đổ bột mì cạnh bếp gas đang bật

Bột mì là loại bụi mịn dễ bắt lửa, chỉ cần đổ gần ngọn lửa, khi hạt bột khuếch tán trong không khí đạt đến mật độ nhất định, chúng có thể phát nổ chỉ trong tích tắc.

Từng có trường hợp tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), một cặp vợ chồng đổ bột mì ngay cạnh bếp đang bật lửa, khiến bột phát nổ, cả hai bị bỏng nặng hơn 50% diện tích cơ thể.

Ngoài bột mì, bột cà phê, bột năng, sữa bột hay bất kỳ loại bột khô nào cũng cần tránh xa nguồn lửa. Cách an toàn nhất là tắt bếp hoàn toàn trước khi đổ bột, hoặc mang ra khu vực khác. Nếu bột rơi lên bếp, hãy lau sạch ngay bằng khăn ướt.

2. Cho trứng hoặc hạt dẻ vào lò vi sóng

Không ít người có thói quen cho trứng hoặc hạt dẻ (hạt dẻ cười, hạt dẻ rang) vào lò vi sóng để hâm nóng. Tuy nhiên, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Khi hâm nóng, hơi nước bên trong vỏ kín tăng áp suất nhanh, đến một mức nhất định sẽ phát nổ. Trứng hoặc hạt dẻ có thể văng tung tóe trong lò, gây bỏng hoặc làm hỏng thiết bị.

Các chuyên gia cảnh báo: mọi loại thực phẩm có vỏ kín hoặc màng mỏng, như trứng luộc, xúc xích, bánh bao đông lạnh... đều không nên cho vào lò vi sóng nếu chưa được chọc lỗ thoát hơi.

3. Chiên thực phẩm đông lạnh trực tiếp

Rất nhiều người vì vội hoặc đói đã thả thẳng thịt, cá đông lạnh vào chảo dầu sôi. Hành động này tưởng nhanh mà hóa liều mạng.

Khi lớp băng gặp dầu nóng, nước đá biến thành hơi nước, nở ra đột ngột, tạo áp lực khiến dầu bắn tung tóe hoặc phát nổ. Kết quả: bỏng nặng, cháy bếp, thậm chí cháy lan toàn bộ căn hộ.

Trước khi chiên, thực phẩm cần rã đông hoàn toàn và thấm khô nước bằng giấy ăn, đảm bảo không còn đá hoặc nước đọng trên bề mặt.

4. Nấu quá đầy nồi áp suất

Nồi áp suất có thể phát nổ nếu đựng quá nhiều thực phẩm hoặc nước. Khi nhiệt độ tăng, áp suất bên trong vượt ngưỡng an toàn, van xả khí bị nghẹt hoặc vòng cao su hở, tai nạn là điều khó tránh.

Trước khi dùng, hãy kiểm tra mức nước tối đa - tối thiểu, vệ sinh sạch van xả, và thay vòng cao su định kỳ. Tuổi thọ trung bình của nồi áp suất là 5-8 năm, sau đó nên thay mới để đảm bảo an toàn.

5. Nấu mà không trông bếp

Nhiều người có thói quen đặt nồi hầm hoặc nồi canh rồi rời khỏi bếp, tranh thủ làm việc khác. Hành động này cực kỳ nguy hiểm.

Khi nước sôi tràn ra, có thể làm tắt ngọn lửa nhưng gas vẫn tiếp tục rò rỉ, chỉ cần tia lửa nhỏ cũng đủ gây cháy nổ. Thậm chí nếu nồi bị đun cạn, đáy nồi cháy thủng, lửa lan lên dầu mỡ, tủ hút, khiến toàn bộ khu bếp bốc cháy.

Nguyên tắc vàng là không bao giờ rời bếp khi đang nấu ăn, và luôn tắt bếp trước khi ra khỏi phòng.

Nguồn và ảnh: HK01