Tin vui cho người có thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng ở Việt Nam

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể đề xuất lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng; thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Đồng thời, cùng với tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt "Chiến dịch Đông Khê 2026", bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trên thực tế, mức 25 – 27 triệu đồng/tháng cao hơn 25 - 35% so với trần 20 triệu đồng/tháng được áp dụng từ tháng 10/2025. Các cá nhân được mua loại nhà ở xã hội này, bao gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức và người độc thân.

Việc có thể đề xuất lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng cũng xuất phát từ thực tế khi người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng mỗi tháng ở Việt Nam không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội hiện nay. Đồng thời, những người này cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, đặc biệt là tại đô thị lớn.

Trước đó, sáng 26/2, tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, xuất phát từ thực tiễn, cần phải có giải pháp để phát triển phân khúc nhà ở giá phù hợp với người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng. Thủ tướng cho rằng cần phát triển đa dạng phân khúc nhà ở, đặc biệt nhà thương mại vừa túi tiền, kèm hạ tầng đầy đủ và đồng bộ. Mục tiêu chính là tăng cung, giảm giá thành để người dân tiếp cận nhà ở công bằng và minh bạch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Ngay sau cuộc họp ngày 26/2, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Cơ quan này đề xuất người thu nhập trên 20 triệu đồng một tháng được mua tối đa một căn nhà thương mại giá phù hợp, và không được bán trong 5 năm.

Lý giải về đề xuất, theo Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, giá các phân khúc nhà ở có xu hướng tăng bình quân từ 10 - 15% một năm, có giai đoạn tăng đến 30%. Đơn cử tại Hà Nội, trong năm 2025, giá chung cư sơ cấp đạt 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với 2024. Tương tự, TP HCM cũng tăng 23% theo năm, khi đạt 111 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đà tăng này cao hơn nhiều mức tăng thu nhập bình quân, khiến khả năng tiếp cận nhà đất của người dân thêm khó khăn. Trong khi đó, thực tế còn rất nhiều người có thu nhập trung bình khó tiếp cận nhà ở, nhất là tại các đô thị lớn.

Nguồn cung về nhà ở xã hội đang được cải thiện tích cực

Việt Nam đang có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai. Ảnh: VGP

Cũng tại phiên họp ngày 26/2, theo các báo cáo, năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công và đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến sẽ đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Như vậy, lũy kế đến nay, nước ta đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô 701.347 căn (đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi).

Trên thực tế, mặc dù nguồn cung cải thiện tích cực, nhưng giá bán nhà xã hội lại có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, vào 3 năm trước, giá mở bán mỗi m2 nhà ở xã hội đều dưới 20 triệu đồng. Nhưng đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện mức giá 20 - 29,4 triệu đồng/m2 với loại nhà ở này. Đáng chú ý, tình trạng này cũng lan rộng ở một số địa phương như Hưng Yên, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị cơ quan quản lý cần phải xây dựng cơ chế chặt chẽ liên quan tính giá xây dựng, để tránh tình trạng chênh lệch giá quá lớn giữa các địa phương. Điều này cũng để đảm bảo minh bạch và công bằng cho những nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách.