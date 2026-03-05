Truy nã đặc biệt Lê Hà Trang SN 1996

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại: xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trang tham gia đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán online. Khi có nạn nhân đăng ký vào sàn, các đối tượng sẽ lôi kéo nạp nhiều tiền rồi báo lỗi hệ thống để chiếm đoạt tiền đầu tư.

Đối tượng Lê Hà Trang và quyết định truy nã

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hà Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Hà Trang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.