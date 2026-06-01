Tim, thận cùng ‘gục ngã’ bệnh nhân thoát chết nhờ kỹ thuật đặc biệt

Suốt 5 tháng liên tục nhập viện vì suy tim nặng, suy thận và phù phổi cấp đe dọa tính mạng, người đàn ông 70 tuổi đối mặt nguy cơ tử vong. Các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bằng kỹ thuật can thiệp chuyên sâu giúp bảo tồn và phục hồi các tạng bị suy.

Ngày 1/6, thông tin từ khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho ông H.N. (70 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) trong tình trạng suy tim nặng, phù phổi cấp tái diễn liên tục do bệnh lý tim mạch và thận diễn tiến phức tạp.

Theo người nhà, trong nhiều tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện những cơn khó thở dữ dội, nhiều lần phải cấp cứu vì phù phổi cấp. Tình trạng bệnh kéo dài khiến ông gần như không thể tự sinh hoạt, phải liên tục điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂ thay thế thuốc cản quang để can thiệp cho người bệnh

Khi được chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc đồng thời hẹp nặng động mạch thận hai bên gây suy thận mạn giai đoạn 4, cùng với tình trạng suy tim nặng do tắc nghẽn cả ba nhánh động mạch vành.

Đây được đánh giá là trường hợp đặc biệt nguy hiểm bởi cả tim và thận đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao đối mặt với suy tim cấp, tổn thương thận không hồi phục và tử vong.

BS-CKI Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch Can thiệp của bệnh viện cho biết nguyên nhân gây nên các cơn phù phổi cấp tái diễn là tình trạng suy tim nặng do hẹp ba nhánh động mạch vành kết hợp hẹp động mạch thận hai bên. Tình trạng này làm huyết áp tăng cao kéo dài, gây khó thở liên tục và khiến bệnh cảnh ngày càng trầm trọng.

Quá trình điều trị gặp nhiều thách thức khi bệnh nhân từng được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cách đây 12 năm nhưng toàn bộ các cầu nối hiện đã tắc hoàn toàn. Trong khi đó, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng khiến việc sử dụng thuốc cản quang theo phương pháp thông thường có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn, thậm chí dẫn đến phải chạy thận nhân tạo.

Trước tình huống khó khăn này, ê-kíp điều trị đã lựa chọn một giải pháp can thiệp đặc biệt là sử dụng kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂ thay thế thuốc cản quang truyền thống.

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật hiện đại giúp đánh giá chính xác hệ thống mạch máu nhưng hạn chế nguy cơ gây tổn thương thận, đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân suy thận nặng. Nhờ đó, ê-kíp có thể tiến hành tái thông động mạch thận mà vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Không dừng lại ở đó, các bác sĩ tiếp tục can thiệp tái thông nhánh động mạch vành tắc nghẽn mạn tính bằng kỹ thuật xuôi dòng kết hợp ngược dòng dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS), giúp giảm tối đa lượng thuốc cản quang phải sử dụng.

Sau nhiều giờ can thiệp, hệ thống mạch máu quan trọng được tái lập lưu thông thành công. Các chỉ số huyết động dần ổn định, tình trạng khó thở cải thiện rõ rệt và những cơn phù phổi cấp không còn tái diễn.

Những ngày sau điều trị, bệnh nhân phục hồi tích cực, có thể vận động trở lại và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ.

Chia sẻ sau khi hồi phục, ông H.N. cho biết trước đó đã điều trị tại nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh không cải thiện đáng kể. Việc được cứu sống và phục hồi sức khỏe khiến ông cùng người thân rất xúc động.