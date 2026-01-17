Tiêu dùng càng tiện, người ta càng quay về cách sống của bố mẹ - vì tiền không chịu nổi nữa

Mệt không phải vì làm việc quá sức, mà vì bất an trong chi tiêu, lo lắng về nhịp sống, và cảm giác không chắc chắn về tương lai tài chính. Tiền vẫn kiếm được, nhưng tiền đi đâu thì không rõ. Cuộc sống nhìn ngoài có vẻ tiện nghi hơn, nhưng bên trong lại thiếu một điểm tựa.

Và rồi, một xu hướng tưởng như “lỗi thời” đang âm thầm quay lại, đặc biệt trong giới trẻ và những người bước sang trung niên: sống chậm hơn, tiêu chậm hơn, và quay về những thói quen rất giống… bố mẹ ngày xưa.

Tự nấu ăn. Mang theo chai nước. Đi siêu thị thay vì đặt đồ ăn. Ngủ sớm – dậy sớm. Ít mua sắm hơn nhưng dùng kỹ hơn.

Ban đầu, nhiều người cười mình “già trước tuổi”. Nhưng càng sống, họ càng nhận ra: chính những thói quen cũ này lại giúp cuộc sống ổn định, nhẹ đầu và ít lo tiền hơn.

Dưới đây là 6 lối sống “trở về với điều cơ bản” – trông có vẻ cổ điển, nhưng thực chất lại là lựa chọn tài chính thông minh trong một thời đại đầy biến động.

1. Tự nấu ăn: Không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn tiết kiệm cả tinh thần

Tôi từng rất ghét nấu ăn. Tan làm đã mệt, còn phải rửa rau, thái đồ, rửa bát - nghe thôi đã thấy không “đáng công”.

Giao đồ ăn thì quá tiện. Vài thao tác trên điện thoại là có bữa tối nóng hổi. Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra: chi phí không chỉ nằm ở tiền.

Đồ ăn mang về nhanh chóng trở nên nhàm chán, nhiều gia vị, khó kiểm soát chất lượng. Quan trọng hơn, cảm giác chờ bữa ăn biến mất. Không háo hức, không biết mình đang ăn gì, và không ít lần… ăn xong vẫn thấy trống rỗng.

Khi quay lại tự nấu, tôi nhận ra một điều rất “đời”:

- Một bữa cơm đơn giản nhưng biết rõ nguyên liệu giúp giảm cảm giác tội lỗi khi chi tiêu

- Chi phí ăn uống ổn định hơn hẳn, không có những khoản “vung tay” vì lười

- Quan trọng nhất: ăn uống trở thành điểm tựa tinh thần, không còn là áp lực mỗi tối

- Nấu ăn chậm lại, tiền cũng chậm “bốc hơi” hơn.

2. Những khoản tiền nhỏ: Thứ âm thầm quyết định bạn dư hay thiếu cuối tháng

Ngày trước, tôi không để ý vài chục nghìn. Một ly trà sữa, một chai nước, một túi nilon, một lần quên mang sạc…

Nhưng khi nhìn lại hóa đơn cuối tháng, tôi mới thấy: chính những khoản “chẳng đáng bao nhiêu” ấy mới là thủ phạm lớn nhất.

Từ lúc tập mang theo:

- Chai nước

- Túi mua sắm

- Khăn giấy, sạc dự phòng

- Một ít đồ ăn nhẹ

…tôi nhận ra tiền không còn thất thoát vô hình nữa.

Lối sống “kiểu cũ” này không làm cuộc sống kém vui. Ngược lại, nó tạo ra một cảm giác rất rõ ràng: mình đang kiểm soát được tiền, chứ không bị tiền dắt đi.

3. Tiết kiệm không phải keo kiệt - đó là một kỹ năng sinh tồn

Bố mẹ tôi luôn có một câu nói quen thuộc: Còn dùng được thì đừng vội mua mới.

Ngày trước tôi cho đó là tiết kiệm thái quá. Nhưng sống ở thành phố, giữa một thế giới thừa mứa đồ đạc và cám dỗ mua sắm, tôi mới hiểu: tiết kiệm thực chất là một kỹ năng sống rất cao.

Biết sửa quần áo thay vì bỏ. Biết siết lại ghế lỏng thay vì mua mới. Biết dùng một chiếc nồi tốt trong nhiều năm thay vì thay liên tục.

Những việc nhỏ ấy cộng lại tạo nên một cảm giác rất quý: sống chủ động và không hoảng loạn khi cần chi tiêu.

4. Ngủ đủ giấc: Khoản đầu tư rẻ nhất nhưng sinh lời nhất ở tuổi trung niên

Nghe có vẻ không liên quan đến tài chính, nhưng thực tế thì rất liên quan.

Thức khuya khiến:

- Quyết định chi tiêu kém tỉnh táo

- Dễ mua sắm bốc đồng

- Đầu óc mơ hồ, cảm xúc thất thường

Khi tôi ép mình ngủ sớm, dậy sớm, điều thay đổi rõ nhất không phải sức khỏe mà là khả năng kiểm soát cuộc sống.

Buổi sáng thong thả hơn. Công việc có hệ thống hơn. Và tiền bạc cũng… dễ quản lý hơn.

5. Quay lại đời sống thực: Đi siêu thị, ra ngoài, chạm vào những thứ thật

Xem video cả ngày, lướt mạng liên tục khiến thời gian và năng lượng bị rút cạn mà không để lại giá trị.

Khi quay lại đi siêu thị, cầm rau, chọn quả, nhìn giá, tôi nhận ra một điều: thực tế giúp con người bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Biết rau nào đang mùa. Biết hôm nay nên nấu gì. Biết rõ tiền mình tiêu cho đâu.

Cảm giác chắc chắn ấy giúp tâm lý ổn định – và tâm lý ổn định thì tiền cũng bớt “chạy loạn”.

6. Tủ quần áo đơn giản: Ít mua hơn nhưng mặc “đáng tiền” hơn

Tôi từng mua rất nhiều quần áo theo xu hướng. Kết quả là tủ chật, nhưng luôn cảm thấy “không có gì để mặc”.

Sau này tôi nhận ra: bạn chỉ thực sự mặc đi mặc lại một vài món thoải mái, dễ phối, chất liệu tốt.

Tủ đồ gọn hơn giúp:

Ít mua sắm bốc đồng

Ít tiêu tiền cho những món “mặc cho có”

Mỗi sáng đỡ mệt đầu và đỡ tiêu tiền vô lý

Kết luận: “Lối sống cổ điển” thực chất là một chiến lược tài chính bền vững

Với tôi, lối sống này không phải là quay về quá khứ, mà là chọn sống có điểm tựa.

- Không vội. Không quá tải. Không mù quáng chạy theo nhịp tiêu dùng.

- Nấu ăn chậm lại. Đi bộ nhiều hơn. Tiêu tiền có ý thức hơn.

Trong một thế giới đầy biến động, có lẽ sự ổn định mới chính là thứ xa xỉ nhất – và lối sống “trông có vẻ lỗi thời” này đang âm thầm giúp rất nhiều người giữ được điều đó.