"Nàng thơ" đỏ nhung khiến hội yêu hoa "phát cuồng" Tết này: Sang chảnh bậc nhất, nở rộ rực rỡ bất chấp cả ban công chật hẹp

Trong những đêm tĩnh mịch khi vạn vật đã say ngủ, nếu thử áp tay lên tai, bạn sẽ nghe thấy âm thanh của một "ngọn núi lửa" đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. Đó là bản giao hưởng được dệt nên từ những ngày làm việc hăng say, từ ly cà phê tỉnh táo buổi sáng, chút men say nồng nàn buổi tối và cả sự rung động trước những đóa hoa mềm mại hơn cả làn môi thiếu nữ. Có một loài hoa mang trong mình giai điệu của sự kiêu hãnh và vẻ đẹp cổ điển, đó chính là bách hợp Red Velvet hay còn được gọi bằng cái tên đầy bí ẩn: Black Shell (Malbec).

Nhắc đến bách hợp (Lily), người ta thường nghĩ ngay đến sự thanh khiết của màu trắng hay nét rạng rỡ của màu vàng. Nhưng với "nàng" Red Velvet này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một định nghĩa hoàn toàn khác về sự sang trọng. Đúng như cái tên, mỗi cánh hoa mang một màu đỏ sẫm bão hòa cao, nhìn tận mắt bạn sẽ thấy sắc đỏ ấy đậm đến mức gần như hóa đen ở những góc khuất ánh sáng.

Cánh hoa không mỏng manh mà dày dặn, bóng bẩy như được phủ một lớp dầu, chạm vào thấy mướt tay như đang vuốt ve tấm vải nhung đỏ cao cấp của những bộ lễ phục dạ hội. Khi hoa nở rộ, những cánh hoa uốn cong nhẹ nhàng nhìn ngược lại chẳng khác nào những chiếc ô nhỏ tinh xảo đang che chở cho mùa xuân.

Trồng Red Velvet là một hành trình của sự kiên nhẫn nhưng đầy hứa hẹn. Chỉ mất khoảng hai tháng (tầm 60 - 70 ngày) từ khi đặt củ xuống đất, bạn sẽ được chứng kiến một phép màu. Đây là giống lai LA nên có ưu điểm cực lớn là lượng hoa rất nhiều và tỷ lệ nở gần như tuyệt đối; ngay cả những nụ nhỏ li ti trên đỉnh cũng có thể bung tỏa rực rỡ. Tuy nhiên, trồng hoa đôi khi cũng là một bài học đắt giá cho sự... lười biếng.

Chỉ vì một chút chủ quan không làm cọc chống, những cành hoa nặng trĩu vì nụ quá sai đã bị gãy ngang ở khoảng 15cm. Cảm giác lúc đó vừa tiếc nuối, vừa tự trách mình, nhưng cũng chính vì thế mà ai yêu màu hoa này càng thêm trân trọng khoảnh khắc được chụp lại những thước phim cuối cùng của chúng.

Nếu bạn cũng đang sở hữu một căn hộ với ban công hướng Nam hay chỉ là một bệ cửa sổ đón nắng ở vùng khí hậu nóng lạnh thất thường, thì Red Velvet chính là "chân ái". Với chiều cao khoảng 70-80cm, thân cây cứng cáp, thẳng tắp, loài hoa này không chiếm quá nhiều diện tích nhưng lại đủ sức chiếm trọn "spotlight" của cả căn phòng. Điều thú vị là loài bách hợp này gần như không có mùi thơm nồng nặc, cực kỳ phù hợp cho những gia đình nhạy cảm với mùi hương hoặc muốn đặt hoa trong không gian kín mà không gây nhức đầu.

Dưới ánh sáng tự nhiên, hoa hiện lên với chất nhung quý phái; dưới ánh đèn mờ ảo, nó lại mang vẻ đẹp vintage đầy ma mị. Nếu bách hợp có "Tứ đại mỹ nhân" tông màu tối, thì chắc chắn Black Shell (Malbec) phải đứng chung hàng ngũ với những cái tên lẫy lừng như Tulip Queen of Night hay hoa hồng Black Baccara.

Chăm sóc hoa ở ban công chung cư chưa bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và thấu hiểu từng giai đoạn phát triển của cây. Nhưng cảm giác mỗi sáng thức dậy, thấy những nụ hoa đỏ thẫm dần hé nở, cảm nhận sức sống mãnh liệt đang vươn lên từ lớp đất nâu, bạn sẽ thấy mọi mệt mỏi của cuộc sống phố thị đều tan biến. Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu trồng một mầm xanh.

Hãy để sắc đỏ của Red Velvet sưởi ấm tâm hồn bạn, để mỗi ngày trở về nhà đều là một lễ hội của thị giác và cảm xúc. Một mùa Tết nữa lại về, thay vì những lựa chọn quen thuộc, sao không thử làm mới không gian bằng vẻ đẹp "ám ảnh" và đầy chiều sâu này?