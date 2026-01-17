Đừng mua 4 kiểu quần áo này: Dìm dáng thê thảm, kém sang thôi nhé

Mùa đông là thời điểm nhiều người dễ mua sắm theo cảm xúc. Chỉ cần thấy giữ ấm, thấy đang thịnh hành hoặc được quảng cáo rầm rộ là sẵn sàng xuống tiền. Nhưng thực tế, không ít món đồ mùa đông chỉ đẹp trên ảnh quảng cáo, mặc vài lần là lộ rõ nhược điểm, vừa khó dùng vừa nhanh xuống cấp. Dưới đây là 4 kiểu trang phục nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua.

1. Áo phao giá rẻ, kích thước quá lớn

Áo phao là món đồ giữ ấm quan trọng nhưng cũng là loại trang phục không nên ham rẻ. Bởi nhiều mẫu áo sẽ sử dụng lượng lông nhồi không đạt chuẩn, độ phồng kém, nhanh xẹp và khả năng giữ nhiệt yếu. Một số sản phẩm còn pha trộn chất liệu rẻ tiền, khiến áo mặc nặng, bí và rất dễ biến dạng sau một thời gian sử dụng.

Bên cạnh chất lượng, kích thước cũng là yếu tố cần lưu ý. Áo phao vốn đã có dáng to và phồng, nếu chọn nhầm size quá lớn sẽ dễ nuốt dáng, khiến tổng thể trông nặng nề, thiếu gọn gàng. Chưa kịp cảm nhận được độ ấm, diện mạo đã trở nên kém đẹp và thiếu cân đối.

2. Trang phục dễ phai màu

Những gam màu tươi sáng thường được ưa chuộng trong trang phục mùa lạnh vì giúp tổng thể trông nổi bật và đỡ u tối. Tuy nhiên, nếu chọn nhầm chất liệu dễ phai màu, trang phục sẽ nhanh xuống sắc chỉ sau vài lần giặt. Màu sắc nhạt dần, loang lổ hoặc ngả tông khiến quần áo có thể trông cũ và kém chỉn chu.

Lời khuyên là ngay từ lần giặt đầu tiên, nên giặt riêng từng món để kiểm tra độ phai màu, đặc biệt với các gam như đỏ, xanh đậm hay đen. Trong trường hợp lỡ mua phải quần áo dễ phai, tốt nhất nên giặt riêng hoàn toàn về sau để tránh lem màu sang các trang phục khác.

3. Quần dễ bám lông và xơ vải

Các loại quần nỉ, quần dạ hay quần lót lông có ưu điểm giữ ấm tốt, nhưng không ít chất liệu lại rất dễ bám lông và xơ vải. Chỉ cần mặc một ngày, bề mặt quần đã phủ đầy sợi nhỏ li ti, đặc biệt bất tiện với những gia đình có nuôi thú cưng. Việc làm sạch cũng khá tốn thời gian, nếu xử lý không đúng cách còn khiến vải bị xù, sờn và nhanh mất phom dáng. Khi mua, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ chất liệu, ưu tiên bề mặt vải mịn, ít bám xơ để tránh cảm giác luộm thuộm khi mặc.

4. Áo khoác có chi tiết lông kém sang

Nhiều mẫu áo khoác được thêm chi tiết lông ở cổ, tay áo hoặc túi để tạo điểm nhấn và tăng cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, không phải thiết kế nào cũng đáng đầu tư. Không ít mẫu sử dụng chất liệu lông kém chất lượng, dễ tích điện, mặc vào gây khó chịu. Sau một thời gian sử dụng, phần lông còn dễ rụng, xẹp, mất phom, thậm chí gây ngứa da và khiến tổng thể trang phục trông kém tinh tế.

Khi chọn kiểu áo này, nên ưu tiên chất liệu lông mịn, độ hoàn thiện tốt và tránh các thiết kế giá quá rẻ, bởi rất dễ xuống cấp chỉ sau vài lần mặc.