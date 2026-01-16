Đặt TV trong phòng khách là sai lầm? Chuyên gia nội thất nêu quan điểm gây bất ngờ

TV trở thành vật dụng quen thuộc trong phòng khách từ những năm 1950. Tuy nhiên, khi màn hình ngày càng chiếm lĩnh đời sống hiện đại, nhiều chủ nhà lại bắt đầu khao khát một cách tiếp cận gần gũi, cân bằng hơn. Dù có vẻ là một ý tưởng hay — và là cách giải trí phổ biến — nhưng thực tế, một chiếc TV có thể trở thành yếu tố gây xao nhãng lớn về mặt thẩm mỹ.

Vậy phòng khách nên là nơi dành cho những buổi xem phim kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, hay là không gian để trò chuyện và kết nối? Dưới đây, các nhà thiết kế nội thất chia sẻ với chuyên trang lối sống Martha Stewart (Mỹ) quan điểm của họ về vấn đề này — cùng với một số mẹo và bí quyết trang trí nên áp dụng.

Có nên đặt TV trong phòng khách không?

Câu trả lời không hoàn toàn “trắng hay đen” — nhưng nhiều nhà thiết kế đang dần nghiêng về những không gian không có TV. “Tôi chưa bao giờ là người ủng hộ việc lấy TV làm trung tâm của phòng khách,” Bilal Rehman, nhà thiết kế nội thất và nhà sáng lập Bilal Rehman Studio, cho biết. “Trong thế giới của tôi, phòng khách là không gian dành cho sự kết nối, trò chuyện và thiết kế được trau chuốt — và một màn hình đen lớn có thể dễ dàng phá vỡ năng lượng đó.”

Jennifer Cataldo, nhà thiết kế và nhà sáng lập Maison Cataldo, cũng đồng tình — đặc biệt vì TV có thể trở thành “cái gai trong mắt”. “Với tôi, [phòng khách] là một trong số ít căn phòng trong nhà tạo nên tông màu cho sự thanh lịch,” cô nói.

Một số nhà thiết kế nội thất không ủng hộ đặt TV trong phòng khách.

Tuy nhiên, một số nhà thiết kế lại đứng ở phía đối lập — và cho rằng TV có thể thúc đẩy sự kết nối. “Là một người coi gia đình, bóng đá và đồ ăn là ba trụ cột trong cuộc sống, tôi hoàn toàn ủng hộ việc có một không gian nơi mọi người trong nhà cùng tụ họp để tận hưởng thời gian chất lượng bên nhau,” Marissa Van Noy, nhà thiết kế và nhà sáng lập Three Golden Cranes, chia sẻ.

Quyết định này phần lớn phụ thuộc vào lối sống của bạn. “Với một người thường xuyên xem TV và sống trong căn hộ chỉ có một khu vực sinh hoạt chung chính, việc có TV trong phòng khách là điều không thể thương lượng,” Madelaine Mayer, nhà sáng lập ADROIT Architecture & Interior Design, nói.

Khi nào nên tránh đặt TV trong phòng khách?

Có một vài yếu tố then chốt cần cân nhắc. Ví dụ, nếu bạn thích tổ chức tụ họp, xem TV có thể là một hoạt động dễ dàng. “Nó giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi ngồi lại và kết nối thông qua thể thao, phim ảnh, âm nhạc và các sự kiện thời sự,” Van Noy nói.

Ngược lại, nếu bạn hoặc con cái cần làm việc hoặc học tập, TV có thể không phải lựa chọn lý tưởng. “Tôi sẽ không khuyến nghị có TV, hay bất cứ thứ gì khác có thể gây xao nhãng,” Van Noy cho biết. “Ngoài ra, nếu phòng khách được sử dụng như một không gian trang trọng, tôi sẽ để TV ra ngoài.”

Nếu bạn hoặc con cái cần làm việc hoặc học tập ở phòng khách, TV có thể không phải lựa chọn lý tưởng.

Bố cục không gian cũng rất quan trọng. “Tôi khuyên không nên đặt TV trong phòng khách nếu không gian đó đã có những điểm nhấn nổi bật khác — như lò sưởi, đàn piano lớn, hoặc tầm nhìn cảnh quan ngoạn mục — để tránh việc các tiêu điểm cạnh tranh lẫn nhau,” Mayer nói.

Mayer cũng cho rằng vị trí tốt nhất là khi TV được đặt ở trung tâm. “Nếu bức tường duy nhất có thể đặt TV lại vuông góc với khu vực ghế ngồi chính hoặc nằm ngay trước cửa sổ, điều đó sẽ tạo ra trải nghiệm xem khá gượng gạo,” cô giải thích.

Trang trí xung quanh TV như thế nào?

Nếu bạn quyết định giữ TV, vẫn có nhiều cách để tránh hiệu ứng “hộp đen to đùng” và tạo nên một thiết kế thanh lịch hơn. “Hãy xây dựng hệ tủ, ốp tường hoặc một chi tiết kiến trúc để TV trở thành một phần của tổng thể thị giác lớn hơn, thay vì chỉ là một hình chữ nhật đen đơn lẻ,” Rehman gợi ý.

Các hệ tủ âm tường cũng giúp che đi dây điện và các bộ phận kỹ thuật kém thẩm mỹ. Nếu bạn chưa sẵn sàng cải tạo lớn, vẫn có những lựa chọn khác. “Hãy kết hợp tranh nghệ thuật, kệ trưng bày hoặc các yếu tố điêu khắc xung quanh TV để bức tường trông có chủ ý và vững vàng hơn,” anh nói.

Hãy xây dựng hệ tủ, ốp tường hoặc một chi tiết kiến trúc để TV trở thành một phần của tổng thể thị giác lớn hơn.

Nếu không phải phòng khách thì là ở đâu?

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn TV — chỉ cần chuyển nó sang không gian phù hợp hơn. “Phòng giải trí, phòng sinh hoạt gia đình, hoặc thậm chí là phòng ngủ thường phù hợp hơn,” Rehman nói. “Chúng cho phép yếu tố giải trí hiện diện trong ngôi nhà mà không làm ảnh hưởng đến sự thanh lịch, dòng chảy không gian hay tính toàn vẹn thiết kế của khu vực sinh hoạt chính.”

Với những không gian nhỏ, Mayer gợi ý đặt TV trong phòng sinh hoạt phụ hoặc phòng làm việc. “Nếu bạn muốn có tùy chọn đặt TV ở bất kỳ không gian nào vào bất kỳ thời điểm nào, hãy chọn một chiếc TV thông minh di động có bánh xe,” Van Noy bổ sung.