3 lý do khiến rắn bò vào nhà bạn

1. Nhà ở gần nơi ẩm thấp, nhiều bụi rậm hoặc nguồn nước

Rắn đặc biệt ưa những khu vực mát, ẩm và kín đáo. Những ngôi nhà nằm gần ao hồ, mương nước, ruộng vườn, bãi đất trống, khu cây cối rậm rạp thường có nguy cơ cao hơn. Vào mùa mưa hoặc những thời điểm thời tiết thay đổi, nơi trú ẩn tự nhiên của rắn bị ngập nước, chúng buộc phải di chuyển để tìm chỗ khô ráo và an toàn hơn, trong đó nhà dân là lựa chọn dễ tiếp cận.

Ngoài ra, những khu vực quanh nhà ít được dọn dẹp, có cỏ mọc um tùm, đống gạch đá, gỗ vụn hoặc vật liệu xây dựng tồn đọng lâu ngày cũng vô tình trở thành nơi rắn ẩn nấp. Từ đây, việc chúng bò vào sân, hiên hoặc thậm chí trong nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Trong nhà có chuột hoặc nguồn thức ăn hấp dẫn

Một lý do quan trọng khác khiến rắn xuất hiện trong nhà chính là… thức ăn. Chuột, ếch, nhái, thằn lằn là những “món khoái khẩu” của rắn. Nếu nhà bạn thường xuyên có chuột, nhất là khu vực bếp, kho chứa đồ, trần nhà hoặc cống thoát nước, thì khả năng rắn tìm đến là rất cao. Nhiều gia đình không để ý rằng việc để thức ăn hở, rác thải không đậy kín, bếp núc ẩm thấp chính là nguyên nhân gián tiếp thu hút chuột, từ đó kéo theo rắn. Nói cách khác, rắn không chủ động tìm người, mà chúng chỉ đang lần theo con mồi. Khi nguồn thức ăn dồi dào, chúng sẵn sàng bò vào nhà để săn mồi, đặc biệt vào ban đêm.

3. Kết cấu nhà có nhiều khe hở, lối chui

Rắn có khả năng luồn lách qua những khe hở rất nhỏ. Các vị trí như cống thoát nước không nắp che, khe hở dưới cửa, chân tường nứt, mái hiên thấp, trần nhà cũ hoặc hệ thống thoát nước xuống cấp đều có thể trở thành “cửa ngõ” để rắn xâm nhập.

Nhiều ngôi nhà xây lâu năm nhưng ít được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường tồn tại những lỗ hổng mà gia chủ không để ý. Với rắn, đây lại là lối đi lý tưởng để tìm nơi trú ẩn an toàn, mát mẻ. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng gay gắt, rắn có xu hướng tìm đến các không gian trong nhà để tránh nhiệt.

Cần làm gì để hạn chế rắn bò vào nhà?

Từ 3 lý do trên có thể thấy, rắn bò vào nhà phần lớn xuất phát từ môi trường sống xung quanh và thói quen sinh hoạt của gia đình, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên. Vì vậy, muốn phòng tránh hiệu quả, cần xử lý từ gốc.

Trước hết, gia đình nên thường xuyên dọn dẹp khu vực quanh nhà, phát quang cỏ dại, bụi rậm, đặc biệt là những góc khuất ít người qua lại. Các đống gạch đá, gỗ vụn, vật liệu xây dựng tồn đọng lâu ngày nên được thu dọn gọn gàng, tránh tạo nơi trú ẩn cho rắn và các loài bò sát khác.

Tiếp theo, cần kiểm soát tốt chuột và côn trùng trong nhà. Thức ăn nên được bảo quản kín, rác thải phải đổ hằng ngày và đậy nắp cẩn thận. Khu vực bếp, kho chứa đồ, trần nhà và cống thoát nước nên được vệ sinh định kỳ để hạn chế chuột sinh sống, từ đó cắt đứt nguồn thức ăn khiến rắn tìm đến.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra và gia cố kết cấu nhà ở cũng rất quan trọng. Gia đình nên che chắn nắp cống thoát nước, trám kín các khe hở dưới cửa, chân tường, mái hiên hoặc những vị trí nứt vỡ. Với nhà cấp 4 hoặc nhà xây lâu năm, nên rà soát lại trần, mái và hệ thống thoát nước để tránh tạo lối chui cho rắn.

Cuối cùng, khi phát hiện rắn bò vào nhà, tuyệt đối không hoảng loạn, không tự ý dùng gậy đập, bắt hay xua đuổi nếu không có kinh nghiệm, bởi điều này rất dễ gây nguy hiểm. Cách an toàn nhất là giữ khoảng cách, hạn chế để trẻ nhỏ tiếp cận và liên hệ ngay với lực lượng chuyên môn hoặc người có kinh nghiệm xử lý rắn để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.