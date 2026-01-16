Trời lạnh là chuột kéo vào nhà: Chuyên gia bật mí cách đuổi chuột tự nhiên, không cần hóa chất

Giống như nhiều loài gây hại phổ biến trong vườn khác, chuột tìm cách di chuyển vào trong nhà vào mùa đông vì những không gian này mang lại sự ấm áp, chỗ trú ẩn và nguồn thức ăn. Khi nhiệt độ giảm thấp, chuột có nhiều khả năng coi ngôi nhà của bạn là nơi phù hợp để trú qua mùa đông. Dù bạn không muốn những loài gặm nhấm này sống chung với mình, bạn cũng không muốn giết hay làm hại chúng. Dưới đây, các chuyên gia kiểm soát dịch hại chia sẻ những cách tự nhiên để xua đuổi chuột khỏi nhà bạn trong mùa này.

Mùa đông lạnh giá là thời điểm chuột rất thích chui vào nhà.

Bẫy sống

Bẫy bắt sống cho phép bạn bắt những loài gặm nhấm đang xâm nhập vào nhà rồi thả chúng ra ngoài. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy đặt bẫy chưa kích hoạt nhưng có mồi bên cạnh trong vài ngày để chuột quen dần với nó. “Chỉ kích hoạt bẫy khi chúng đã ăn mồi một cách thoải mái,” Daniel Baldwin, nhà côn trùng học được chứng nhận của công ty kiểm soát côn trùng Hawx Pest Control (Mỹ), cho biết.

Khi đã bắt được, hãy di chuyển chuột đến nơi cách nhà bạn ít nhất một dặm (khoảng 1,6 km), vì chuột thường có phạm vi lãnh thổ rộng. “Đưa chúng đi xa hơn nữa thường an toàn hơn để đảm bảo chúng không quay lại,” ông nói.

Cắt đứt nguồn thức ăn

Chuột sẽ ăn bất kỳ loại thức ăn nào có sẵn, vì vậy loại bỏ nguồn thức ăn là cách tốt nhất để giữ chúng tránh xa, theo Baldwin. Điều này có nghĩa là giữ nhà cửa thật sạch sẽ, vì chuột sẽ tìm đến ngay bất kỳ dấu vết thức ăn nào, bao gồm hạt cho chim và thức ăn cho động vật quanh khu nhà, vụn thức ăn trên sàn hoặc mặt bếp, và thức ăn cho thú cưng không được đậy kín. Hãy bảo quản thực phẩm trong các hộp kín và thường xuyên vệ sinh khu vực bếp.

Bịt kín các điểm xâm nhập

Chuột chỉ cần một lỗ hở cỡ bằng đồng xu để chui vào nhà bạn. “Cách duy nhất để thực sự bảo vệ ngôi nhà khỏi chuột là bịt kín tất cả các khe hở và lỗ trống,” Nicole Carpenter, chủ tịch công ty kiểm soát côn trùng Black Pest Prevention (Mỹ), cho biết. Hơn nữa, vì răng của chúng rất khỏe, chúng có thể dễ dàng gặm thủng cao su, xốp, nhựa, vinyl và gỗ mỏng.

“Trong khi bùi nhùi thép và silicone hoạt động tốt khi bạn muốn ngăn chuột nhắt, thì chỉ có lưới thép mạ kẽm, tấm nhôm chắn, tấm kim loại bảo vệ chân cửa, lưới kim loại chuyên dụng và vật liệu vá bê tông mới thực sự hiệu quả đối với chuột cống,” bà nói.

Chuột chỉ cần một lỗ hở cỡ bằng đồng xu để chui vào nhà.

Loại bỏ vật liệu làm tổ

Chuột sẽ làm tổ trong nhà bạn ở những nơi chúng có thể ẩn náu, ngủ và sinh sản. “Nếu bạn loại bỏ những chỗ mà chúng có thể xây dựng môi trường sống và nơi ẩn nấp, chúng sẽ có nhiều khả năng rời khỏi nhà bạn,” Baldwin nói. Những sinh vật này rất thích sự bừa bộn vì nó cho chúng nơi làm tổ và trốn tránh con người. Baldwin khuyên nên dọn bỏ các đống giấy hoặc bìa carton trong nhà. “Hãy dọn dẹp tầng hầm thường xuyên và cất đồ trên các kệ cách xa tường và không đặt trực tiếp trên sàn,” ông cho biết.

Sử dụng giấm trắng

Giấm trắng có thể đóng vai trò như một chất xua đuổi hữu ích trong những trường hợp chuột mới xuất hiện hoặc như một biện pháp phòng ngừa. Mùi nồng, gắt của nó là “kẻ thù” của loài gặm nhấm, vốn phụ thuộc rất nhiều vào mùi hương để tìm thức ăn và nơi trú ẩn. “Một không gian có mùi giấm sẽ khiến chúng cảm thấy bối rối và không thân thiện,” Baldwin nói.

Để sử dụng phương pháp này, hãy pha giấm trắng và nước theo tỷ lệ bằng nhau vào bình xịt. Xịt dọc theo chân tường, phía sau các thiết bị, và ở các góc nơi bạn nhận thấy hoạt động của chuột. Bạn cũng có thể thấm giấm nguyên chất vào bông gòn và đặt trong ngăn kéo hoặc tủ. Hãy xịt lại thường xuyên, vì mùi hương sẽ phai dần theo thời gian.

Giấm là một biện pháp phòng ngừa; để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp phương pháp này với việc bịt kín các vết nứt và khe hở.

Sử dụng tinh dầu bạc hà

Nếu bạn muốn ngăn chuột vào nhà mà không dùng giấm, tinh dầu bạc hà có thể trở thành “đồng minh” mới của bạn. “Chuột có khứu giác cực kỳ nhạy, và mùi bạc hà mạnh mẽ có thể khiến chúng cảm thấy rất khó chịu,” Baldwin cho biết.

Đây không phải là giải pháp thần kỳ, nhưng nó có thể giúp ngôi nhà của bạn trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt chuột. “Hãy nghĩ về tinh dầu bạc hà như một tấm biển ‘hết phòng’ lịch sự nhưng dứt khoát: nó sẽ không ngăn được những vị khách quá quyết tâm, nhưng có thể khiến chúng tìm nơi khác,” ông nói.

Hãy thấm tinh dầu bạc hà nguyên chất 100% vào bông gòn và đặt chúng ở những góc nơi bạn thấy có hoạt động của chuột, dưới bồn rửa, phía sau các thiết bị, và gần các điểm xâm nhập. Làm mới mùi hương vài ngày một lần để duy trì hiệu quả.