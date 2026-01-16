Tiểu thư Hà thành không phô trương đồ hiệu, chỉ mê local brand: Đố ai tìm được 1 lần mặc xấu

Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hâu, được biết đến là nàng tiểu thư Hà thành "hàng thật giá thật". Cô nàng từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, với khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng body đẹp chuẩn không cần chỉnh. Trải qua sinh nở, Doãn Hải My lại càng gây sốt bởi hình ảnh người mẹ người vợ đảm đang, nhẹ nhàng, nền nã. Bảo sao mà dân tình mê như điếu đổ.

Ngoài nhan sắc dịu dàng, Doãn Hải My còn ghi điểm nhờ phong cách ăn mặc tinh tế, ưu tiên sự thanh lịch. Không chạy theo đồ hiệu cầu kỳ, cô thường chọn local brand Việt để diện hằng ngày, từ đó tạo nên những outfit gần gũi nhưng vẫn rất có gu. Đây cũng là kiểu phong cách mà chị em có thể dễ dàng tham khảo để mặc đẹp hơn trong đời sống thường ngày. Cùng tham khảo tủ đồ của nàng tiểu thư, chị em chắc chắn sẽ có thêm nhiều ý tưởng để diện đẹp hơn đó!

Váy 2 dây trắng từ lâu đã là item bảo bối mỗi khi ra biển, vừa nhẹ nhàng, thoáng mát lại lên hình cực kỳ “ăn nắng”. Doãn Hải My cũng không ngoại lệ, cô chọn những thiết kế dáng suông, chất liệu bay nhẹ, đủ tinh giản để tôn vóc dáng mà vẫn giữ trọn cảm giác trong trẻo, nữ tính. Hai mẫu váy đến từ Heejoo Room và Tieneys mà Hải My diện đều rất dễ ứng dụng, chị em hoàn toàn có thể tham khảo để sắm một chiếc tương tự, chỉ cần thêm nắng, gió biển là auto có outfit xinh nhẹ nhàng đúng chuẩn đi nghỉ dưỡng.

Diện set áo cúp ngực phối cùng quần ống rộng, Doãn Hải My khiến chị em liên tục hỏi xin info vì mặc sang quá đỗi. Dù bộ đồ không quá cầu kỳ nhưng Hải My diện lên người lại cực kỳ cuốn. Được biết, set đồ đến từ local brand Lana Studio với mức giá 990.000 đồng, chị em có thể “học lỏm” ngay để áp dụng cho những dịp đi chơi hay dạo phố.

Những chiếc váy thiết kế bay bổng luôn rất hợp với vibe nàng thơ của Doãn Hải My, đồng thời cũng chiều lòng các cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Phom dáng mềm mại, chất liệu rủ nhẹ giúp tổng thể trông thanh thoát, lên hình càng thêm cuốn. Thiết kế này đến từ brand Jovee, khá dễ ứng dụng, chị em hoàn toàn có thể sắm theo Hải My để diện đi biển, dự tiệc hay những buổi dạo chơi cuối tuần đều hợp mắt và không hề bị “quá đà”.

Diện chiếc đầm này, nói Hải My là nữ sinh 18 thì vẫn đầy người tin. Đây là một thiết kế thanh lịch và xinh xắn, không chỉ phù hợp để bạn diện đi chơi mà còn có thể diện đi học, đi làm. Em này là sản phẩm của Arastore - một brand rất được lòng hội Gen Z.

Tiếp tục là một chiếc váy nhà Arastore được Doãn Hải My lựa chọn để diện khi đi dạo phố. Thiết kế này ghi điểm nhờ phom dáng gọn gàng, chiều dài khéo léo tôn đôi chân thon dài, đồng thời mang lại cảm giác trẻ trung, năng động đúng với tinh thần street style mà Hải My theo đuổi. Chỉ cần phối cùng giày bệt hoặc sneaker là đã có ngay một outfit vừa xinh xắn, vừa dễ áp dụng cho các nàng yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn cuốn mắt.

Nếu bạn đang cần một gợi ý để đi ăn cưới hay xuất hiện trong các buổi tiệc, Doãn Hải My từng “mách nhẹ” một set đồ đến từ brand Myanbychl. Thiết kế gây ấn tượng với tông hồng pha tím dịu mắt, vừa ngọt ngào vừa sang, rất hợp không khí tiệc tùng. Phần cổ áo kín đáo nhưng được nhấn nhá tinh tế giúp tổng thể vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch mà không hề già dặn. Đây là kiểu trang phục mặc lên là gọn dáng, lên hình đẹp, lại dễ ghi điểm với những ai theo đuổi phong cách nhẹ nhàng nhưng có gu.



