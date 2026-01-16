Năm mới cầu gì cũng không bằng cầu sức khỏe: 5 thực phẩm nên bổ sung để cơ thể bền bỉ cả năm

Đầu năm, ai cũng quen miệng cầu tài cầu lộc, nhưng đến một lúc mới nhận ra: có đủ năng lượng để làm việc, để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất. Nhịp sống bận rộn, ngồi máy tính nhiều, ăn uống thất thường khiến cơ thể dễ xuống sức lúc nào không hay. Vì thế, nhiều người chọn cách chủ động bổ sung những thực phẩm hỗ trợ thể trạng ngay từ đầu năm, như một cách “lấy đà” cho cả hành trình phía trước. Dịp này, Lazada cũng đang có nhiều lựa chọn về thực phẩm bổ sung, rất hợp để dân văn phòng tham khảo và sắm về dùng lâu dài. Để mình chia sẻ với bạn 5 sản phẩm tốt mà có deal siêu hời ngay sau đây.

1. Nước uống collagen tổ yến Blossomy Premium lốc 10 chai

Với dân văn phòng, thức khuya, ngồi máy lạnh nhiều và da dễ xuống sức, các dòng collagen dạng nước luôn được ưu tiên vì dễ uống và hấp thu nhanh. Blossomy Premium kết hợp collagen cùng tổ yến, hướng tới việc nuôi dưỡng da từ bên trong đồng thời hỗ trợ thể trạng chung, phù hợp dùng hằng ngày. Trên Lazada, sản phẩm có giá niêm yết 945.000 đồng cho lốc 10 chai 50ml, hiện đang được điều chỉnh xuống còn 729.000 đồng, tương đương mức giảm gần 23%. Ngoài ra còn có ưu đãi mua nhiều giảm thêm, freeship và các voucher đi kèm, khiến mức giá thực tế dễ chịu hơn đáng kể cho một dòng nước uống cao cấp.

2. Viên uống dầu cá Blackmores Double Omega High Strength 90 viên

Những ai thường xuyên làm việc với máy tính sẽ rất quen với cảm giác mỏi mắt, căng đầu và thiếu tập trung. Dầu cá là nhóm bổ sung được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ tim mạch, thị lực và làn da. Blackmores Double Omega là dòng hàm lượng cao, phù hợp với người trưởng thành có nhu cầu bổ sung đều đặn. Giá gốc sản phẩm trên Lazada ở mức khoảng 650.000 đồng cho lọ 90 viên, hiện được bán với giá 624.000 đồng. Mức giảm không quá sâu nhưng bù lại là hàng chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và thường có quà tặng kèm, rất phù hợp để mua dùng lâu dài thay vì chạy theo các deal quá rẻ.

3. Viên uống Glucosamine Orihiro 900 viên Nhật Bản

Ngồi nhiều, ít vận động khiến khớp gối, lưng và cổ vai gáy dễ mỏi hơn theo thời gian. Glucosamine Orihiro là dòng viên uống quen thuộc với người làm văn phòng, đặc biệt là những ai muốn phòng ngừa vấn đề xương khớp sớm. Điểm đáng chú ý là trên Lazada, sản phẩm này đang có mức giảm rất mạnh. Giá niêm yết khoảng 820.000 đồng nhưng hiện chỉ còn 370.000 đồng, tương đương giảm gần 55%. Với dung lượng lên tới 900 viên, đây được xem là một trong những deal xương khớp “đáng xuống tiền” nhất trong nhóm thực phẩm bổ sung thời điểm này.

4. Combo viên uống DHC Vitamin C và Kẽm dùng 60 ngày

Vitamin C và kẽm là bộ đôi quen thuộc với dân văn phòng, đặc biệt trong những giai đoạn làm việc căng thẳng, dễ mệt mỏi hoặc suy giảm đề kháng. Combo của DHC giúp bổ sung đều đặn hai vi chất cơ bản này, dễ uống và phù hợp dùng hằng ngày. Trên Lazada, combo có giá gốc 514.000 đồng, hiện được điều chỉnh còn khoảng 500.000 đồng. Dù mức giảm không quá sâu, sản phẩm lại ghi điểm nhờ quà tặng kèm và sự tiện lợi khi dùng theo liệu trình 60 ngày, phù hợp với người muốn bổ sung ổn định thay vì dùng ngắt quãng.

5. Nước uống collagen thảo dược Blossomy Premium hỗ trợ ngủ ngon

Khác với phiên bản tổ yến, dòng collagen thảo dược của Blossomy hướng tới nhóm người khó ngủ, ngủ không sâu hoặc hay mệt sau giờ làm. Sản phẩm vừa hỗ trợ da, vừa giúp cơ thể thư giãn hơn vào buổi tối, rất hợp với dân văn phòng thường xuyên căng thẳng. Giá niêm yết trên Lazada vẫn ở mức 945.000 đồng cho lốc 10 chai, hiện giảm còn 729.000 đồng, tương đương mức giảm gần 23%. Khi kết hợp thêm các ưu đãi mua nhiều và freeship, đây là lựa chọn được nhiều người cân nhắc để duy trì thói quen chăm sóc cơ thể từ bên trong.