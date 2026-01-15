Sắp Tết, Lazada sale đồ bếp căng cực: Tôi chấm 5 món này 10 điểm, mua một lần dùng đến vài năm

Càng sát Tết, một vòng lướt Lazada là thấy rõ không khí mua sắm lên cao từng ngày. Đồ bếp năm nay không chỉ sale sâu mà còn toàn hàng xịn, thương hiệu quen mặt, mức giá nhìn là muốn chốt liền. Tôi dành hẳn một buổi tối ngồi lọc deal trên Lazada, chọn ra 5 món đồ bếp đang giảm mạnh, dùng lâu dài chứ không phải mua cho có Tết. Kết luận ngắn gọn: cả 5 món này đều xứng đáng 10 điểm, mua về dùng quanh năm vẫn thấy lời.

1. Bộ nồi chảo phủ sứ Elmich Olive Baby EL5242OV16 size 16cm

Giá gốc 740.000 đồng, sale còn 463.000 đồng, giảm hơn 37%

Ấn tượng đầu tiên là thiết kế nhỏ gọn, màu olive nhã mắt, rất hợp những gian bếp hiện đại hoặc nhà có trẻ nhỏ. Lớp phủ sứ an toàn đúng kiểu thứ tôi tìm lâu nay vì nấu hàng ngày mà vẫn yên tâm sức khỏe. Nồi size 16cm dùng cực tiện cho nấu canh, kho đồ ít, luộc trứng hay hâm thức ăn. Cảm giác cầm nồi chắc tay, đáy dày, truyền nhiệt đều. Nấu bếp từ hay bếp gas đều ổn, không bị ám mùi hay bám màu sau vài lần dùng. Với mức giá sale Tết trên Lazada cộng voucher 11% và freeship, đây là món tôi thấy rất đáng mua cho nhà mới hoặc làm quà biếu Tết gọn gàng, tinh tế.

2. Chảo inox dập nguyên khối Elmich EL-2431OL size 20–24–26cm

Giá gốc 840.000 đồng, sale còn 421.000 đồng, giảm gần 50%

Ai thích nấu ăn kiểu lành mạnh chắc sẽ mê chảo inox nguyên khối. Chảo này không phủ chống dính nên dùng lâu không lo bong tróc, càng xào càng quen tay. Inox dày, đáy phẳng, lên nhiệt nhanh nhưng không bị sốc nhiệt. Điểm tôi thích là thành chảo cao vừa phải, xào rau hay áp chảo thịt không bắn dầu tung tóe. Chảo nhìn rất “bếp nhà hàng”, đặt trong bếp thấy sang hẳn. Mức giảm gần một nửa trên Lazada thật sự hiếm với dòng chảo inox dập nguyên khối kiểu này.

3. Bộ dụng cụ trà và khay mứt Mr.Snail

Giá gốc 873.000 đồng, sale còn 368.000 đồng, giảm gần 58%