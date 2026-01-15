Sắp Tết, Lazada sale đồ bếp căng cực: Tôi chấm 5 món này 10 điểm, mua một lần dùng đến vài năm

Càng sát Tết, một vòng lướt Lazada là thấy rõ không khí mua sắm lên cao từng ngày. Đồ bếp năm nay không chỉ sale sâu mà còn toàn hàng xịn, thương hiệu quen mặt, mức giá nhìn là muốn chốt liền. Tôi dành hẳn một buổi tối ngồi lọc deal trên Lazada, chọn ra 5 món đồ bếp đang giảm mạnh, dùng lâu dài chứ không phải mua cho có Tết. Kết luận ngắn gọn: cả 5 món này đều xứng đáng 10 điểm, mua về dùng quanh năm vẫn thấy lời.
Giá gốc 740.000 đồng, sale còn 463.000 đồng, giảm hơn 37%
Ấn tượng đầu tiên là thiết kế nhỏ gọn, màu olive nhã mắt, rất hợp những gian bếp hiện đại hoặc nhà có trẻ nhỏ. Lớp phủ sứ an toàn đúng kiểu thứ tôi tìm lâu nay vì nấu hàng ngày mà vẫn yên tâm sức khỏe. Nồi size 16cm dùng cực tiện cho nấu canh, kho đồ ít, luộc trứng hay hâm thức ăn. Cảm giác cầm nồi chắc tay, đáy dày, truyền nhiệt đều. Nấu bếp từ hay bếp gas đều ổn, không bị ám mùi hay bám màu sau vài lần dùng. Với mức giá sale Tết trên Lazada cộng voucher 11% và freeship, đây là món tôi thấy rất đáng mua cho nhà mới hoặc làm quà biếu Tết gọn gàng, tinh tế.
Giá gốc 840.000 đồng, sale còn 421.000 đồng, giảm gần 50%
Ai thích nấu ăn kiểu lành mạnh chắc sẽ mê chảo inox nguyên khối. Chảo này không phủ chống dính nên dùng lâu không lo bong tróc, càng xào càng quen tay. Inox dày, đáy phẳng, lên nhiệt nhanh nhưng không bị sốc nhiệt. Điểm tôi thích là thành chảo cao vừa phải, xào rau hay áp chảo thịt không bắn dầu tung tóe. Chảo nhìn rất “bếp nhà hàng”, đặt trong bếp thấy sang hẳn. Mức giảm gần một nửa trên Lazada thật sự hiếm với dòng chảo inox dập nguyên khối kiểu này.
Nếu nói món nào đúng chất Tết nhất trong danh sách này thì chắc chắn là bộ trà và khay mứt Mr.Snail. Thiết kế trang nhã, đủ bộ từ ấm, chén đến khay mứt, bày lên bàn tiếp khách nhìn rất chỉn chu. Chất liệu gốm dày, nước men đều màu, cầm chắc tay. Rót trà không bị nhỏ giọt, giữ nhiệt ổn. Tôi thấy bộ này mua để biếu tân gia hay dùng trong mấy ngày Tết đều hợp. Voucher 25% trên Lazada kéo giá xuống rất sâu, so với chất lượng thì quá hời.
Nhà nào bếp nhỏ sẽ hiểu cảm giác đồ đạc bừa bộn mệt thế nào. Kệ inox 304 của DandiHome giải quyết gọn vấn đề đó. Một kệ mà chứa đủ dao, thớt, đũa, muỗng, có khay hứng nước riêng nên không bị ướt mặt bếp. Inox 304 sáng, dày, đặt cạnh bồn rửa không lo gỉ. Thiết kế đơn giản nhưng rất thực tế. Với mức giá sau voucher trên Lazada, đây là món tôi nghĩ nên mua sớm trước Tết để dọn lại gian bếp cho gọn gàng.
Giá gốc 1.490.000 đồng, sale còn 760.000 đồng, giảm gần 49%
Món đắt nhất nhưng cũng đáng tiền nhất trong list. Bộ 5 nồi chảo Redchef ghi điểm nhờ lớp chống dính an toàn, không chứa các chất gây lo ngại cho sức khỏe. Tay cầm tháo rời là điểm cộng lớn, cất gọn tủ rất tiện, dùng được cho cả bếp từ, bếp gas lẫn lò nướng. Chảo nhẹ nhưng chắc, nấu không cần nhiều dầu, lau rửa nhanh. Với nhà đông người hoặc ai hay nấu nướng dịp Tết, mua trọn bộ thế này dùng lâu dài rất kinh tế. Lazada đang áp dụng giảm 12% toàn shop, tính ra mức giá hiện tại thật sự quá ổn.