Lazada chưa bao giờ làm tôi thất vọng: Máy hút bụi sale kịch đáy tới hơn 51%, lạy trời Tết này dọn nhà nhàn hẳn

Càng sát Tết, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa tăng cao kéo theo sức mua máy hút bụi và robot hút bụi tăng mạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng dễ dàng “xuống tiền” với những thiết bị gia dụng có giá trị lớn. Điều khiến nhiều người bất ngờ trong mùa mua sắm năm nay là Lazada đồng loạt tung ưu đãi sâu cho loạt máy hút bụi từ cao cấp đến phổ thông, mức giảm có sản phẩm chạm ngưỡng hơn 50%.

Các gian hàng chính hãng trên Lazada đều bước vào cuộc đua giảm giá cận Tết. Không chỉ giảm trực tiếp vào giá bán, nhiều sản phẩm còn được cộng thêm voucher brand, voucher nhà bán và ưu đãi vận chuyển, giúp giá thực tế sau cùng thấp hơn đáng kể so với ngày thường. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những giải pháp dọn nhà nhàn hơn, tiết kiệm thời gian, loạt máy hút bụi đang được Lazada ưu đãi mạnh được xem là lựa chọn đáng cân nhắc trước khi bước vào những ngày Tết bận rộn.

Dưới đây là loạt deal hời nhất cho tất cả mọi người tham khảo và chốt đơn!

Dyson V8 Slim Fluffy - Máy hút bụi không dây gọn nhẹ, sale hiếm

Dyson vốn là cái tên ít khi giảm sâu, nên việc V8 Slim Fluffy được kéo xuống còn hơn 7,3 triệu ngay từ 0h ngày 15.1 khiến "cả làng" náo loạn. Phiên bản Slim đúng nghĩa là sinh ra cho nhà phố, căn hộ: thân máy nhẹ, cầm lâu không mỏi tay, xoay trở linh hoạt ở trần, gầm giường hay các góc hẹp. Đầu hút Fluffy xử lý rất tốt bụi mịn và tóc trên sàn cứng, đặc biệt hợp với nhà nuôi thú cưng. Máy chạy pin, không vướng dây điện, bật lên là hút ngay, không mất thời gian chuẩn bị. Với voucher brand 600.000 đồng trên Lazada, đây là mức giá được xem là “dễ mua” hiếm thấy với một chiếc Dyson chính hãng.

Ecovacs Deebot N30 Pro Omni 2025 - Robot giảm hơn nửa giá, đúng kiểu mua một lần dùng dài

Ecovacs Deebot N30 Pro Omni 2025 là robot hút bụi lau nhà thế hệ mới, nổi bật với lực hút siêu mạnh đến 10.000Pa và hệ thống trạm sạc OMNI đa chức năng. Trạm sạc này không chỉ nạp điện cho robot mà còn xử lý giặt giẻ, sấy khô và thu gom rác tự động, giúp việc dọn dẹp trở nên gần như tự động hóa hoàn toàn.

Điểm nhấn lớn của sản phẩm trong đợt ưu đãi trên Lazada là mức giảm sâu so với giá gốc. Thông thường robot này có giá niêm yết tới 17.235.000 đồng, nhưng đang được xếp vào hàng máy hút bụi công nghệ cao giảm 51,6% còn 8.342.000 đồng. Đây là một trong những mức giảm hấp dẫn nhất trong phân khúc robot hút bụi cao cấp hiện nay.

Với cấu hình mạnh mẽ, phù hợp diện tích nhà lớn và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại mặt sàn, Ecovacs Deebot N30 Pro Omni 2025 không chỉ là một chiếc robot hút bụi thông thường mà còn là giải pháp dọn dẹp toàn diện cho gia đình. Mức giá bán sau giảm trên Lazada đưa sản phẩm này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng muốn nâng cấp thiết bị dọn nhà trước Tết.

Dreame L30s Ultra - Cao cấp nhưng không còn “xa vời”

Dreame L30s Ultra bản quốc tế là mẫu robot hút bụi lau sàn thuộc phân khúc cao cấp, được trang bị công nghệ hiện đại, lực hút mạnh và hệ thống lau tự động tối ưu. Robot này xử lý tốt bụi mịn, rác lớn và di chuyển linh hoạt trên nhiều loại bề mặt sàn khác nhau. Với khả năng quét bản đồ thông minh, tránh vật cản hiệu quả và trạm sạc tự động, Dreame L30s Ultra là lựa chọn phù hợp cho những không gian nhà rộng hoặc gia đình cần một thiết bị dọn dẹp toàn diện.

Trong đợt sale trên Lazada, Dreame L30s Ultra thuộc nhóm robot hiếm hoi được “xuống giá sâu”. Từ mức niêm yết lên tới 31.990.000 đồng, sản phẩm đang được kéo thẳng về 17.490.000 đồng, tức bớt hơn 14 triệu đồng chỉ trong một đợt giảm. Với một mẫu robot hút bụi lau sàn cao cấp, thường chỉ giảm nhẹ theo mùa, mức hạ gần một nửa giá như vậy được xem là rất hiếm gặp.

Việc đưa một thiết bị thuộc phân khúc cao cấp về ngưỡng giá dưới 18 triệu khiến Dreame L30s Ultra trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những gia đình muốn đầu tư một giải pháp dọn dẹp bài bản, dùng lâu dài mà không phải chi trả mức giá “chạm trần” như trước.

Gaabor GVCW-M15AS – Máy hút bụi cầm tay linh hoạt, dùng việc gì cũng tiện

Không cần robot, không cần máy lớn, Gaabor GVCW-M15AS hướng tới những công việc dọn dẹp nhỏ nhưng diễn ra thường xuyên. Thiết kế 2in1 tháo lắp nhanh, dùng hút sofa, bàn ăn, rèm cửa hay xe hơi đều tiện. Lực hút 16.000Pa đủ mạnh cho bụi mịn, tóc và vụn rác.

Điểm khiến mẫu máy này được chú ý nằm ở mức giá. Sau các ưu đãi trên Lazada, giá bán được kéo xuống chỉ quanh ngưỡng 480.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng máy hút bụi cầm tay cùng công suất. Với chi phí chưa tới nửa triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn có thêm một chiếc máy hút bụi phụ, dùng nhanh, dùng thường xuyên mà không phải cân nhắc nhiều.

Simplus XCQH002 - Nhỏ gọn, giá mềm, đúng kiểu mua về là dùng

Simplus XCQH002 là mẫu máy hút bụi cầm tay dành cho nhu cầu cơ bản. Lực hút 13.000Pa đáp ứng tốt việc hút bụi sàn, ghế, xe hơi hoặc phòng nhỏ. Thiết kế tối giản, gọn nhẹ, dễ cất giữ, phù hợp với người dùng không muốn thao tác phức tạp. Giá gốc của em này là 609.000đ vốn đã phù hợp với số đông người dùng. Nhưng chưa hết, Lazada tiếp tục có deal sale đến 30% đẩy giá bán xuống chỉ còn 399.000 đồng. Với tầm giá này, gần như không cần đắn đo nhiều: mua về để sẵn trong nhà, cần là lấy ra hút ngay, dùng cho mấy việc lặt vặt hằng ngày rất tiện. Có thể nói Lazada chưa bao giờ làm khách hàng thất vọng, vậy nên mọi người tranh thủ cơ hội này để "rước" em nó về nhà thôi.

