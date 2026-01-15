Tôi khuyên bạn: Nhiều tiền hay ít tiền cũng ĐỪNG MUA 4 món đồ bếp độc hại này

Trong căn bếp của nhiều gia đình, không ít món đồ được mua rất nhanh chỉ vì rẻ, tiện hoặc thấy nhà khác dùng cũng mua theo. Thế nhưng có những vật dụng, dù giá vài chục nghìn hay vài trăm nghìn, vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu làm từ vật liệu kém chất lượng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Điều nguy hiểm là chúng không gây hại ngay lập tức, mà âm thầm ảnh hưởng đến thực phẩm, thói quen nấu nướng và sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 4 món đồ bếp mà tôi thật sự khuyên bạn nên tránh, dù túi tiền rủng rỉnh hay eo hẹp, cũng không nên mua cho bằng được.

1. Thớt gỗ ghép giá rẻ

Hiện nay trên thị trường, nhiều loại thớt gỗ hoặc thớt tre được quảng cáo là tự nhiên, thân thiện môi trường, nhưng thực tế lại là thớt ghép từ nhiều mảnh nhỏ. Với các sản phẩm giá rẻ, phần lõi bên trong có thể sử dụng keo dán công nghiệp, thậm chí pha trộn vật liệu không rõ nguồn gốc.

Trong điều kiện ẩm ướt thường xuyên của nhà bếp, thớt ghép dễ nứt, thấm nước và phát sinh nấm mốc. Nếu vệ sinh và phơi khô không đúng cách, nguy cơ nhiễm vi sinh vật có hại là điều khó tránh khỏi.

Gợi ý thay thế: Ưu tiên thớt nguyên khối làm từ một miếng gỗ liền, không ghép, không keo. Ngoài ra, thớt nhựa đạt chuẩn thực phẩm hoặc thớt inox cũng là lựa chọn an toàn hơn nếu sử dụng đúng cách.