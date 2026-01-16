Lazada sale đã đời 5 món tân trang nhà cửa, có thể mang ngay Mùng 1 Tết đến đây!

Không cần đợi sát Tết mới cuống cuồng dọn dẹp, săn đồ, Lazada đã mở sẵn một đợt sale đã tay cho hội mê nhà cửa tranh thủ tân trang từ sớm. Từ giặt giũ, bếp núc đến lau dọn, rửa xe, món nào cũng đang giảm sâu, có thêm coin, voucher và freeship, mua một lần là dùng xuyên Tết. Dưới đây là 5 món đáng cho vào giỏ nếu bạn muốn nhà cửa sạch thơm, gọn gàng để đón Mùng 1 Bính Ngọ thật trọn vẹn.

1. Combo 2 nước giặt gel Ariel 10X sức mạnh giặt sạch

Món quốc dân của nhiều gia đình, nhất là nhà dùng máy giặt cửa trước hoặc cửa trên. Dòng gel đậm đặc của Ariel nổi tiếng ở khả năng đánh bay vết bẩn cứng đầu nhưng vẫn giữ áo quần thơm mát, mềm mại nhờ hương Downy Nắng Sớm. Combo túi lớn dùng được lâu, càng hợp mua trước Tết để giặt giũ chăn ga, rèm cửa. Giá gốc 712.000 đồng, trong đợt sale 15–17.01 giảm còn khoảng 481.000 đồng, cộng thêm coin và voucher Lazada, tính ra tiết kiệm kha khá cho một món dùng quanh năm.

2. Combo 5 hộp chất vệ sinh lồng máy giặt Mao Bao Ag

Máy giặt sạch thì quần áo mới sạch, nhưng đây lại là thứ nhiều nhà hay bỏ quên. Combo 5 hộp Mao Bao Ag giúp làm sạch cặn bẩn, mảng bám và mùi hôi tích tụ lâu ngày trong lồng giặt. Dùng trước Tết một lượt là thấy khác ngay, máy chạy êm hơn, đồ giặt cũng thơm tho hơn. Giá niêm yết 300.000 đồng, hiện giảm còn khoảng 215.000 đồng, rất hợp để mua sẵn dùng dần cả năm.

3. Combo 2 nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên và Chanh

Bếp núc ngày Tết lúc nào cũng “quá tải”, nên nước rửa chén là món không thể thiếu. Combo Sunlight túi lớn 3.3kg và 3.5kg áp dụng công nghệ Rhamno Clean giúp đánh bay dầu mỡ nhanh, kể cả trên đồ nhựa. Mùi chanh dễ chịu, không bị nồng tay. Giá sau giảm chỉ còn khoảng 223.000 đồng, lại được freeship toàn quốc, mua một lần dùng dài ngày, càng nấu nướng nhiều càng thấy tiện.

4. Xà bông rửa xe siêu bọt tăng bóng nhanh 3M Car Wash With Wax

Không chỉ trong nhà, chiếc xe cũng cần được “làm mới” để đón năm mới. Dung dịch rửa xe 3M vừa làm sạch bụi bẩn, vừa tạo lớp bóng nhẹ nhờ sáp wax, giúp xe nhìn sáng hơn mà không cần ra tiệm. Tỷ lệ pha 1:80 nên chai 1L dùng rất lâu. Giá gốc 300.000 đồng, sale còn khoảng 153.565 đồng, lại có freeship và quà tặng khăn cao cấp, quá hời cho ai thích tự chăm xe tại nhà.

5. Cây lau kính thông minh 4 trong 1 Parroti Shiny

Lau cửa kính, gương, vách kính phòng tắm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với cây lau 4 trong 1 có phun sương, gạt nước và thu nước bẩn gọn gàng. Cán nhôm dài linh hoạt, không cần leo trèo nguy hiểm. Món này đặc biệt hợp cho những ngày tổng vệ sinh cuối năm. Giá sau sale còn khoảng 246.000 đồng, vừa túi tiền mà dùng cực kỳ tiện.

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao).




