“Mặt còn giang sơn còn”: Mỹ nhân dưỡng nhan đều như thở, da đẹp đến mức ông trời ngẩn ngơ

Sana (TWICE), sinh năm 1996, luôn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ nhờ visual ngọt ngào, tươi trẻ cùng vóc dáng cân đối, cuốn hút. Ở tuổi U30, Sana vẫn được xem là mỹ nhân vạn người mê khi sở hữu gương mặt trẻ xinh như búp bê, body chuẩn đồng hồ cát; từ nhan sắc đến gu thời trang đều không có điểm chê.

Để duy trì vóc dáng gợi cảm, Sana luôn chăm chỉ tập luyện và giữ lối sống kỷ luật. Tương tự, visual đỉnh cao của cô - dù là khi trang điểm hay để mặt mộc - cũng đến từ chu trình chăm sóc da kỹ lưỡng, đều đặn. Chính sự đầu tư nghiêm túc cho bản thân đã giúp Sana luôn giữ được phong độ nhan sắc ổn định qua nhiều năm hoạt động.

Sana (Twice) là một trong những mỹ nhân đình đám của Kbiz

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Sana đã hé lộ một số món mỹ phẩm mà cô ưa chuộng sử dụng trong chu trình làm đẹp hằng ngày. Điều đáng nói là phần lớn các sản phẩm đều đến từ những thương hiệu quen thuộc, được nhiều chị em tin dùng. Vì vậy, phái đẹp hoàn toàn có thể tham khảo để xây dựng chu trình làm đẹp hiệu quả theo phong cách của Sana.

1. Mặt nạ dẻo d'Alba White Truffe Serum & cream Modeling Mask

Đây là một trong những loại mặt nạ chăm da được Sana ưa chuộng sử dụng. Khi dùng, cần trộn đều bột mask với tinh chất và dầu dưỡng đi kèm rồi mới thoa lên da. Hỗn hợp sau khi pha có kết cấu mịn mượt, trơn mát, không hề lợn cợn, khi đắp lên da cho cảm giác thoáng nhẹ, dễ chịu, không dính rít, rất lý tưởng để làm dịu và phục hồi làn da sau khi tiếp xúc nhiều với nắng, đặc biệt vào mùa hè.

Trong những thời điểm da khô ráp, nhạy cảm hoặc ửng đỏ, chỉ cần đắp khoảng 20 phút là có thể cảm nhận tinh chất thẩm thấu dần, làn da dịu lại rõ rệt, mềm hơn và ẩm mịn hơn. Cảm giác mang lại giống như đang nạp cho da một liều chăm sóc làm dịu chuyên sâu, giúp da nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.

Gợi ý nơi mua: Son Auth

2. Mặt nạ làm dịu da Torriden Balanceful Cica Mask

Mặt nạ giấy yêu thích của Sana phải kể đến Torriden Balanceful Cica Mask, với tác dụng tập trung làm dịu và cấp ẩm sâu cho da. Nhờ bảng thành phần chứa Cica (rau má), sản phẩm giúp ổn định hàng rào da, hỗ trợ giảm cảm giác nóng rát, khô căng hay ửng đỏ, đặc biệt phù hợp để sử dụng sau khi da tiếp xúc nhiều với nắng hoặc đang nhạy cảm.

Tinh chất của mặt nạ Torriden có kết cấu lỏng nhẹ, thiên về nước, thấm nhanh, không gây nhờn dính. Miếng mask mềm, ôm sát da, tạo lực ép nhẹ vừa đủ để tinh chất thẩm thấu tốt hơn. Sau khi đắp, da có cảm giác được hạ nhiệt rõ rệt, ẩm mịn và dịu lại, giống như vừa được bù nước sâu và đưa về trạng thái cân bằng dễ chịu.

Gợi ý nơi mua: Hasaki

3. Mặt nạ giúp da căng bóng ANUA PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum Mask

Có thể thấy để có được làn da đẹp, Sana cực chăm đắp mặt nạ. Và một trong dòng được mỹ nhân 1996 yêu thích là Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum Mask - dòng mask nổi bật với khả năng cấp ẩm sâu kết hợp phục hồi da cho hiệu ứng căng bóng rõ rệt. Sản phẩm này chứa PDRN DNA cá hồi tinh khiết 100ppm cùng Hyaluronic Acid dạng serum cô đặc, mang lại lượng tinh chất dồi dào, thẩm thấu tốt vào da.

Khi đắp, làn da được bù nước nhanh chóng, trở nên ẩm mịn, căng đầy và có độ bóng khỏe tự nhiên. Công thức giàu hoạt chất còn hỗ trợ phục hồi da mệt mỏi, cải thiện độ đàn hồi và giúp da trông sáng hơn, tạo cảm giác tươi mới rõ rệt chỉ sau một lần sử dụng.

Gợi ý nơi mua: Nhà của Beauty

4. Mặt nạ thạch Bio-Collagen Real Deep Mask Single

Dòng mặt nạ thạch Bio-Collagen Real Deep Mask đang rất được chú ý trên các cộng đồng làm đẹp Hàn Quốc và Trung Quốc. Khác với mặt nạ thông thường chỉ đắp 15=20 phút, sản phẩm này có thể đắp từ 2=3 tiếng, thậm chí đắp qua đêm mà vẫn dễ chịu.

Cách sử dụng khá đơn giản: sau khi hoàn tất các bước dưỡng ẩm cơ bản, đắp mặt nạ lên da và chờ miếng thạch dần chuyển sang trong suốt thì gỡ ra. Sau khi tháo mask, làn da trở nên ẩm mịn, căng đầy, độ đàn hồi được cải thiện rõ rệt, bề mặt da trông khỏe và mướt hơn.

Gợi ý nơi mua: All Mask

5. Dụng cụ massage

Dụng cụ massage gua sha của Fillimilli hiện đang được nhiều sao Hàn ưa chuộng, đặc biệt là dùng trước khi trang điểm để làm xẹp mặt, giảm sưng nhanh. Sana cũng thường xuyên sử dụng và yêu thích sản phẩm này nhờ khả năng hỗ trợ massage giúp giảm tình trạng mặt phù nước, làm gương mặt trông gọn gàng hơn.

Không chỉ dùng cho vùng mặt, dụng cụ massage Fillimilli còn có thể sử dụng cho vùng cổ - vai - gáy khi bị căng cứng, hỗ trợ thư giãn và cải thiện lưu thông. Thậm chí, nhiều người còn dùng để massage da đầu, giúp kích thích tuần hoàn và hỗ trợ quá trình mọc tóc. Nhờ tính ứng dụng cao, sản phẩm được xem là dụng cụ massage đa năng, có thể sử dụng từ đầu đến chân trong chu trình chăm sóc và thư giãn hàng ngày.

Gợi ý nơi mua: Nhà Vegan

6. Son dưỡng YSL

Là đại sứ của YSL tại thị trường Nhật Bản, trong túi của Sana dĩ nhiên không thể thiếu son gloss dưỡng môi của YSL. Dòng Loveshine Plumping Lip Oil Gloss từng gây sốt trên Threads nhờ hiệu ứng môi căng mọng, bóng trong như thạch chỉ sau một lần thoa, giúp làm mờ rãnh môi và tạo cảm giác môi đầy đặn hơn tức thì.

Hai sắc #02 và #03 là những màu Sana sử dụng thường xuyên nhất cho trang điểm hằng ngày. Khi thoa riêng, màu lên tự nhiên, ngọt ngào và có độ bóng khỏe; ngoài ra còn có thể chấm nhẹ một lượng nhỏ lên gò má để tạo hiệu ứng highlight ướt.