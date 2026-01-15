Các cụ dạy rằng: Cửa nhà tránh 4 thứ này, gia đình yên ấm, làm ăn hanh thông

Trong phong thủy, cửa chính được xem là miệng khí của cả ngôi nhà, là nơi đón tài lộc, sinh khí và cũng là nơi giữ gìn sự bình yên cho gia đình. Vì thế, từ xa xưa, ông bà đã rất coi trọng cách bài trí khu vực này, thậm chí còn truyền lại những lời răn dạy để con cháu kiêng kị đặt những thứ không nên trước cửa. Đó là gì?

1. Tránh cửa chính bị che chắn, bừa bộn

Theo quan niệm xưa, cửa chính nên rộng rãi, thông thoáng để dòng khí tốt dễ dàng lưu thông. Nếu trước cửa bị chắn bởi vật dụng lớn, đồ đạc chất đống hay lối đi quá hẹp, sinh khí vào nhà sẽ bị cản trở. Lâu dần, không gian sống trở nên tù túng, gia đình dễ cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, làm việc cũng thiếu suôn sẻ. Về mặt thực tế, cửa ra vào chật chội cũng khiến việc sinh hoạt hằng ngày bất tiện hơn rất nhiều.

2. Tránh đặt cây cối che khuất cửa hoặc cây khô éo

Cây xanh mang lại sinh khí, nhưng trồng cây che kín cửa chính lại là điều nên tránh. Khi cửa bị che khuất, ánh sáng khó vào nhà, dòng khí lưu thông kém, không gian trở nên âm u. Đặc biệt, cây héo úa hoặc chết khô trước cửa trong phong thủy được xem là biểu tượng của năng lượng xấu, dễ kéo theo cảm giác trì trệ, không may mắn trong công việc và cuộc sống cho các thành viên trong nhà.

3. Tránh đóng đinh, treo vật sắc nhọn lên cửa chính

Trong phong thủy, cửa chính mang tính "mở" và đón nhận, vì vậy việc đóng đinh hay treo những vật sắc nhọn trực tiếp lên cửa được xem là không tốt. Ông bà xưa cho rằng điều này tượng trưng cho sự cản trở, xung đột, dễ làm ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

Chưa kể, dao kéo, vật trang trí góc cạnh hay đồ kim loại sắc bén nếu đặt ngay cửa ra vào có thể gây nguy hiểm, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Ngoài yếu tố an toàn, những chi tiết quá sắc về hình khối cũng khiến không gian trở nên cứng, thiếu sự mềm mại. Trong thiết kế nội thất hiện đại, các kiến trúc sư thường ưu tiên đường cong, bề mặt bo tròn ở khu vực lối vào để tạo cảm giác thân thiện và thư giãn hơn.

4. Tránh đặt gương thẳng cửa ra vào

Cuối cùng là tránh đặt gương chiếu thẳng ra cửa chính. Theo quan niệm phong thủy dân gian, cửa chính là nơi đón sinh khí và tài lộc, trong khi gương lại có tính phản chiếu. Việc để gương đối diện cửa được cho là dễ khiến khí tốt vừa vào nhà đã bị "đẩy ngược" ra ngoài, lâu dần ảnh hưởng đến sự ổn định, hòa thuận và vận khí chung của gia đình.

Ngay cả khi nhìn ở góc độ đời sống, cách bố trí này cũng không thật sự hợp lý. Gương phản chiếu ánh sáng và chuyển động bất ngờ có thể khiến người vừa bước vào nhà giật mình, đặc biệt vào buổi tối. Về bố cục không gian, nên đặt gương lệch sang bên hông, trong khu vực sinh hoạt chung hoặc hành lang sẽ vừa dịu mắt hơn, vừa giữ được sự cân bằng cho ngôi nhà.

* Thông tin trong bài mang mang tính chiêm nghiệm tham khảo

Nguồn: Aboluowang