3 đại kỵ trong tháng Chạp, nhiều người vô tình mắc phải khiến tài lộc hao hụt, năm mới dễ chật vật

Tháng Chạp là tháng cuối cùng của năm âm lịch, giai đoạn chuyển giao quan trọng trước khi bước sang năm mới. Theo quan niệm Á Đông, đây không chỉ là thời điểm tổng kết một năm cũ mà còn là lúc thần linh, gia tiên chứng giám những việc diễn ra trong gia đình, đặc biệt gắn với lễ cúng Ông Công Ông Táo, bao sái bàn thờ và chuẩn bị Tết.

Mang ý nghĩa kết thúc và mở đầu, tháng Chạp được xem là thời điểm phong thủy có nhiều tác động đến vận khí năm sau. Mọi sinh hoạt, lời ăn tiếng nói và cách giữ gìn không gian sống trong gia đình đều được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, hòa khí và sự hanh thông của năm mới. Nếu giữ được sự ấm áp, trọn vẹn, gia đạo yên ổn thì vận trình dễ thuận lợi. Ngược lại, nếu vô tình phạm phải những điều đại kỵ dưới đây, tài lộc có thể hao hụt mà nhiều người không nhận ra.

1. Để nhà cửa lạnh lẽo, gia đình mất hòa khí

Theo quan niệm dân gian, một ngôi nhà có sinh khí là nơi luôn có tiếng cười, sự quây quần và cảm giác ấm áp. Tháng Chạp lại trùng với thời điểm gia đình chuẩn bị đón năm mới, nên không khí trong nhà càng được xem là yếu tố quan trọng.

Những ngày cuối năm, nếu sinh hoạt căng thẳng, lời nói dễ cáu gắt, không gian trở nên im lìm, nặng nề thì cảm giác sum vầy cũng dần vơi đi. Dân gian cho rằng trạng thái này khiến vận khí trong nhà khó hanh thông. Thay vào đó, chỉ cần giữ căn bếp đỏ lửa, có bữa cơm chung, nói năng chừng mực và tạo thêm tiếng cười, ngôi nhà tự nhiên sẽ ấm áp hơn, tinh thần các thành viên cũng nhẹ nhõm, dễ đón năm mới với tâm thế thoải mái.

2. Làm vỡ đồ đạc, để đồ sứt mẻ từ năm cũ sang năm mới

Cuối năm là thời điểm dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nên việc va chạm, đổ vỡ rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, theo phong tục, tháng Chạp kỵ nhất là sự đổ vỡ, đặc biệt là bát đĩa, đồ sành sứ, gương kính. Trong quan niệm truyền thống, đồ vỡ tượng trưng cho chia ly, hao hụt, mất mát, nhất là về tiền bạc và các mối quan hệ.

Nếu chẳng may làm vỡ đồ, người xưa thường khuyên gom gọn mảnh vỡ, bọc lại và bỏ đi ngay, tránh để lâu trong nhà. Quan trọng hơn, không nên tiếc rẻ giữ lại những món đồ đã nứt, mẻ, hỏng hóc. Dọn bỏ đồ hỏng cuối năm không chỉ là phong tục, mà còn mang ý nghĩa dọn đường cho sự trọn vẹn và đủ đầy trong năm mới.

3. Tùy tiện xê dịch bát hương khi bao sái bàn thờ

Bao sái bàn thờ là việc nhiều gia đình thực hiện vào tháng Chạp để chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, một trong những điều đại kỵ là xê dịch bát hương trong quá trình dọn dẹp. Theo phong thủy và tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là nơi an vị của tổ tiên, thần linh, không phải vật dụng thông thường có thể tùy tiện di chuyển. Việc tự ý nhấc bát hương, xoay lệch vị trí hoặc hạ xuống để rửa có thể bị xem là làm "động phần âm", khiến gia đạo bất ổn, tinh thần các thành viên dễ bất an.

Khi bao sái bàn thờ, gia chủ chỉ nên dùng khăn sạch, nước thơm lau nhẹ xung quanh, giữ nguyên vị trí bát hương. Nếu thực sự cần thay bát hương, cần chọn ngày giờ phù hợp và làm đúng nghi thức, tránh làm qua loa trong lúc vội vàng cuối năm.

Tháng Chạp không phải để lo sợ hay kiêng kỵ quá mức, mà là thời gian nhắc nhở mỗi gia đình sống chậm lại, giữ gìn sự trọn vẹn từ không gian đến cảm xúc. Chỉ cần nhà cửa gọn gàng, đồ đạc nguyên vẹn, lòng người yên ấm, thì tự khắc tài lộc sẽ ở lại, năm mới cũng dễ hanh thông hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo

Tổng hợp