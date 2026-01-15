Ngoại lệ của phim Việt: Nữ diễn viên chưa một lần mặc xấu, xuất hiện ở đâu thì nơi đó chính là Milano

Xem phim Việt đôi khi có một đặc quyền rất thú vị: chỉ cần nhân vật đó xuất hiện là khung hình tự nhiên sáng hơn, không phải vì cao trào kịch tính mà vì… nhìn quá đã mắt. Từ gương mặt, vóc dáng đến cách ăn mặc, mọi thứ đều vừa vặn, khiến người xem có cảm giác xem phim mà như đang lướt một cuốn tạp chí thời trang sống. Và trong số những ngoại lệ hiếm hoi ấy, Huyền Lizzie là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trên phim, cô gần như chưa từng mặc xấu: tạo hình nào cũng hợp vai, trang phục nào cũng tôn dáng, nhìn tự nhiên mà sang. Có những bộ phim mà chỉ cần Huyền Lizzie bước vào khung hình là đã mang đến cảm giác mãn nhãn, khiến người xem cày đi cày lại bộ phim 100 lần cũng được.

Những bộ trang phục Huyền Lizzie mặc trên phim còn tạo hiệu ứng ngoài màn ảnh. Chỉ sau một vài phân cảnh lên sóng, mạng xã hội đã rộ lên chuyện chị em hỏi nhau áo ở đâu, váy hãng nào, phối đồ thế nào để mặc được như trong phim. Có những tạo hình tưởng rất đời, rất đơn giản, nhưng khi đặt lên Huyền Lizzie lại thành “sách mẫu mặc đẹp” cho phụ nữ công sở lẫn đời thường.

Gần đây nhất, trong bộ phim Cách Em 1 Milimet, khi vào vai Ngân ở giai đoạn trưởng thành, Huyền Lizzie gây chú ý mạnh nhờ loạt tạo hình công sở chỉn chu và dễ học theo. Nhiều phân cảnh lên sóng đã nhanh chóng kéo theo làn sóng chị em hỏi xin thông tin trang phục. Đáng chú ý nhất là mẫu sơ mi trắng tay bồng phối cùng chân váy kaki dáng midi đến từ local brand 2Fleurs. Khi diện set này, Huyền Lizzie toát lên khí chất của một nàng công sở hiện đại, trẻ trung, thanh lịch. Với mức giá dễ tiếp cận, chỉ hơn 1 triệu cả set, đây được xem là một trong những công thức mặc đẹp đáng tham khảo từ phim ra đời thực.

Nơi mua: 2Fleurs Áo sơ mi: 490.000 VNĐ Chân váy: 610.000 VNĐ

Một thiết kế khác Huyền Lizzie diện trong Cách Em 1 Milimet cũng gây thiện cảm không kém là mẫu shirt dress gam nâu trầm, rất hợp với không khí mùa thu dịu nhẹ. Phom váy xòe vừa phải kết hợp cùng dây lưng nhấn eo giúp tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng mà không hề cầu kỳ. Thiết kế này dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm hằng ngày đến những buổi cà phê sau giờ làm hay tiệc công ty nhẹ nhàng. Được biết, đây là sản phẩm của brand Việt LYP, chị em muốn mua theo không khó chút nào.

Khó mà tin được, đến đồ ngủ của Huyền Lizzie diện trong phim cũng trở thành topic hot, được chị em bàn tán và hỏi xin info nườm nượp ngay dưới bài đăng của cô nàng trên trang Facebook cá nhân. Đây là thiết kế của brand 1404 - Aesthetic Things, giá bán hơn 900.000đ. Nếu muốn mua, các nàng có thể tham khảo ngay