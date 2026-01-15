Làm điều này với cửa sổ 10 phút mỗi ngày, nhà vừa ấm, hóa đơn tiền điện vừa thấp bất ngờ

Bạn có biết rằng bạn có thể bị thất thoát rất nhiều nhiệt qua cửa sổ không? Và nhiệt bị mất đồng nghĩa với tiền bị mất – bạn chắc chắn không muốn bật hệ thống sưởi khắp nhà chỉ để rồi toàn bộ hơi ấm thoát ra ngoài.

Nếu điều đó nghe quen thuộc, đừng hoảng, vì đã có giải pháp. “Có rất nhiều mẹo hữu ích để giữ lại càng nhiều nhiệt trong nhà bạn càng tốt,” Chloe Dacosta, Quản lý Thiết kế tại công ty rèm cửa Blinds2go (Anh), cho biết. Dưới đây, cô chia sẻ một số mẹo yêu thích của mình.

Mở cửa sổ 10 phút mỗi ngày (đúng vậy, mở chứ không phải đóng)

“Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng hãy nghe tôi giải thích! Mặc dù nhìn chung, việc đóng kín và che chắn cửa sổ là cách tốt nhất để giữ nhiệt, nhưng việc mở cửa sổ chỉ 10 phút mỗi ngày lại là một lời khuyên được các chuyên gia đặc biệt khuyến nghị,” Chloe nói.

“Điều này giúp giảm hiện tượng đọng hơi nước và ẩm mốc – vốn cũng là những nguyên nhân chính khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo – đồng thời thay thế không khí ẩm trong nhà bằng không khí khô hơn. Điều này cũng không làm cả căn phòng bị lạnh đi quá nhiều vì thời gian mở chỉ rất ngắn.”

Kiểm tra các khe hở gió lùa

“Nhiệt thoát ra từ các khe hở quanh cửa ra vào và cửa sổ — bao gồm lỗ ổ khóa, khe thư, cửa cho mèo — cũng như qua ống khói và thậm chí cả sàn nhà, vì vậy hãy kiểm tra những khu vực này nếu ngôi nhà của bạn cảm thấy lạnh,” Chloe cho biết.

“Rèm chắn sáng hoàn toàn là lựa chọn tuyệt vời cho những cửa sổ đặc biệt dễ bị gió lùa, vì sự kết hợp giữa vải cách nhiệt và thiết kế khung kín giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn tới 35%. Bịt kín quanh khung cửa, lắp thanh chắn gió, che các lỗ mở không sử dụng, hoặc trải thảm lên sàn đều có thể giúp giảm thất thoát nhiệt thêm nữa và tạo ra môi trường ấm áp, thoải mái hơn.”

Việc mở cửa sổ chỉ 10 phút mỗi ngày lại là một lời khuyên được các chuyên gia đặc biệt khuyến nghị.

Đóng các phòng không sử dụng

“Nếu bạn có những căn phòng không dùng đến, bạn cũng có thể thử kéo rèm, đóng cửa trong những không gian này, để tập trung sưởi ấm phần còn lại của ngôi nhà,” Chloe nói. “Cách này sẽ giúp tiết kiệm được kha khá. Và trong những phòng bạn đang sử dụng, hãy để cửa mở hé ít nhất một chút để khuyến khích không khí ấm lưu thông tốt.”

Biết khi nào nên mở và đóng rèm cửa

“Trước hết, mặc dù việc đóng rèm và mành là cách tuyệt vời để giữ ấm, nhưng bạn cũng nên tận dụng ánh nắng khi có thể, vì nhiệt từ mặt trời sẽ phát huy tác dụng tuyệt vời trong việc làm ấm ngôi nhà,” Chloe chia sẻ.

“Hãy chú ý xem mặt trời chiếu vào lúc nào và ở đâu, rồi điều chỉnh rèm hoặc mành cho phù hợp – nếu bạn có mành điện, chúng đặc biệt tiện lợi vì bạn có thể dễ dàng thay đổi mức che mà không cần rời khỏi chỗ ấm áp trên ghế sofa.”

Mặc dù việc đóng rèm và mành là cách tuyệt vời để giữ ấm, nhưng bạn cũng nên tận dụng ánh nắng khi có thể.

Tạo nhiều lớp che chắn

“Việc kết hợp nhiều lớp rèm và mành cửa đang là một xu hướng rất phổ biến, và chúng tôi đã thấy sự gia tăng mạnh mẽ số người kết hợp mành và rèm để tạo nên vẻ hoàn thiện có chiều sâu và kết cấu – nhưng trong nhiều trường hợp, rèm chỉ mang tính trang trí,” Chloe nói.

“Nếu bạn có cửa sổ được che nhiều lớp, hãy đảm bảo tận dụng tối đa bằng cách đóng cả hai lớp, vì điều này về cơ bản sẽ nhân đôi các rào cản giữa căn phòng và cửa sổ, giúp giảm gió lùa và thất thoát nhiệt hơn nữa.”