Khi nấu ăn, dầu mỡ luôn bắn tung tóe: Đây là mẹo cực hữu dụng giúp ngăn triệt để dầu mỡ bắn và làm bẩn bếp

Hầu như ai trong chúng ta khi nấu ăn mà chưa từng bị dầu bắn vào người vài lần? Vừa cho thịt, cá vào chiên thì dầu văng, nổ, bắn khắp nơi. Thậm chí ngay cả khi đổ rau vào xào, dầu mỡ cũng lập tức bắn tung tóe như những viên đạn pháo nhỏ, làm bỏng tay và để lại những vết đỏ. Tường bếp cũng dính đầy những vết dầu mỡ không thể lau sạch. Thật là khó chịu!

Nhiều người không biết rằng hiện tượng dầu bắn tung tóe không phải do chảo hay nhiệt độ. Nguyên nhân gốc rễ là do nước trong chảo. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một mẹo để dễ dàng giải quyết vấn đề dầu bắn tung tóe trong lúc nấu ăn này.

Tại sao dầu lại bắn tung tóe khi có nước? Nói một cách đơn giản, đó là một nguyên lý vật lý cơ bản. Nước sôi ở 100°C, trong khi dầu sôi ở 200 hoặc 300°C. Khi nấu ăn, dầu sẽ nóng lên rất nhanh. Nếu một giọt nước rơi vào lúc này, nó sẽ lập tức sôi và bốc hơi, thể tích tăng lên gấp hàng chục lần, giống như một vụ nổ nhỏ, "đẩy" dầu nóng ra ngoài.

Nước này ẩn ở đâu? Một lý do là các nguyên liệu không được để ráo nước đúng cách; rau củ vừa rửa sạch và thịt cá thái lát được cho vào nồi khi vẫn còn nước.

Thứ hai, nếu nồi chưa khô hoàn toàn, và dầu được đổ trực tiếp vào, các giọt nước ở đáy nồi có thể chưa bay hơi hết. Thứ ba, hơi ẩm từ các loại gia vị, chẳng hạn như nước sốt, dầu hào, nước tương..., cũng có thể bắn tung tóe khi đổ trực tiếp vào dầu nóng.

Mẹo giúp bạn khắc phục triệt để tình trạng này cực đơn giản và ai cũng có thể sử dụng: Trước khi xào, hãy đổ hết nước trong nồi và các nguyên liệu, sau đó thêm một ít chất hút dầu.

Đầu tiên , hãy dành thêm 30 giây khi chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi rửa rau củ, hãy rũ bỏ nước hoặc lau khô bề mặt bằng khăn bếp. Đối với thịt, cá và tôm, hãy rửa rồi để ráo trước dùng khăn bếp để loại bỏ máu và nước còn dính trên nguyên liệu.

Bước thứ hai , làm nóng chảo trước khi cho dầu vào. Đầu tiên, làm nóng chảo để loại bỏ hoàn toàn phần nước bám dính trên bề mặt. Khi thấy mặt chảo bắt đầu bốc khói nhẹ, hơi nước ở đáy chảo bay hơi hoàn toàn có nghĩa chảo đã ráo. Sau đó mới cho dầu ăn vào; dầu sẽ nóng lên nhanh chóng và không bị bắn tung tóe.

Bước thứ ba là "mẹo nhỏ" nhưng vô cùng quan trọng.

Sau khi đổ dầu vào, thêm một chút muối! Lưu ý rằng bạn nên thêm muối khi dầu còn nguội. Khuấy nhẹ vài lần sau khi thêm muối, sau đó bật bếp để làm nóng dầu.

Muối không chỉ tạo hương vị cơ bản cho món ăn trước khi chế biến, mà quan trọng hơn, nó có thể hấp thụ bất kỳ lượng hơi ẩm nhỏ nào còn sót lại trong dầu và làm giảm sức căng bề mặt của dầu. Vì vậy ngay cả khi một giọt nước nhỏ rơi vào sau đó, nó cũng sẽ không bắn tung tóe khắp nơi.

Nếu là một người từng áp dụng mẹo này nhiều năm thì bạn sẽ thấy dù là xào rau, chiên trứng hay chiên đậu phụ/cá/thịt, bạn sẽ không phải chứng kiến cảnh dầu bắn tung tóe nữa. Bếp luôn sạch sẽ sau mỗi lần nấu ăn, và tôi không còn phải chán ngán khi dùng hết cả cuộn giấy để lau chùi dầu mỡ bắn nữa.

Ngoài mẹo trên, đây là một vài lời khuyên khác: Không nên đun dầu quá nóng; nhiệt độ 70-80% là đủ. Nếu dầu bốc khói, nó không chỉ dễ bắn tung tóe khi bạn tiếp tục nấu mà còn tạo ra các chất độc hại.

Khi xào rau với nhiều nước, bạn có thể từ từ đổ nước dọc theo mép chảo thay vì đổ thẳng vào giữa chảo dầu.

Ngoài ra, hãy luôn để sẵn một cái nắp nồi ở nhà. Nếu dầu bắn ra, chỉ cần nhanh chóng đậy nắp lại. Vừa an toàn vừa tiện lợi.

Thực ra, việc tránh dầu bắn tung tóe khi xào nấu không khó. Chỉ cần một mẹo nhỏ này: kiểm soát lượng nước và thêm muối, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng làm được.