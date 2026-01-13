Hơn 90% người dùng không biết hết công dụng thực sự của chiếc lỗ nhỏ bên cạnh bồn rửa bát

Trong nhiều căn bếp gia đình từ trước đến nay, bên cạnh bồn rửa chén thường xuất hiện một hoặc vài lỗ tròn nhỏ được khoan sẵn trên mặt bàn hoặc thành bồn. Đối với không ít người, đây là một chi tiết khó hiểu, thậm chí bị xem là thiết kế thừa thãi, không mang lại giá trị sử dụng rõ ràng. Nhiều gia đình để lỗ trống suốt nhiều năm mà không hề biết nó được tạo ra để làm gì.

Thực tế, những lỗ nhỏ này không phải là lỗi thiết kế, cũng không mang tính trang trí đơn thuần. Ngược lại, chúng được tạo ra với những mục đích rất cụ thể, gắn liền với nhu cầu sử dụng thực tế trong không gian bếp hiện đại. Chỉ khi hiểu đúng công năng, người dùng mới nhận ra giá trị của chi tiết tưởng chừng vô nghĩa này.

1. Lắp đặt chai dung dịch tẩy rửa

Trước đây, nhiều người luôn thắc mắc vì sao bên cạnh bồn rửa lại có một lỗ nhỏ như vậy. Phải đến khi được người quen hoặc bạn bè chia sẻ, công dụng đầu tiên của chi tiết này mới dần được hé lộ.

Một trong những chức năng phổ biến nhất của lỗ nhỏ bên cạnh bồn rửa là lắp đặt chai dung dịch rửa chén. Thông qua lỗ này, người dùng có thể đưa phần thân chai chứa dung dịch lên từ phía dưới bồn, sau đó gắn đầu nhấn hoặc đầu bơm ở phía trên mặt bàn. Khi cần sử dụng, chỉ cần nhấn nhẹ là có thể lấy được lượng dung dịch vừa đủ.

Cách bố trí này giúp giải phóng không gian xung quanh bồn rửa, hạn chế việc đặt chai lọ lộn xộn trên mặt bàn. Đồng thời, dung dịch luôn nằm ở vị trí cố định, dễ thao tác khi rửa bát, nồi chảo hoặc vệ sinh bếp. Đối với những căn bếp có diện tích nhỏ, đây là một giải pháp vừa tiện lợi vừa thẩm mỹ.

2. Hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước

Bên cạnh công dụng liên quan đến dung dịch tẩy rửa, lỗ nhỏ cạnh bồn rửa còn đóng vai trò quan trọng trong việc lắp đặt máy lọc nước. Trong bối cảnh chất lượng nước sinh hoạt tại nhiều khu vực đô thị ngày càng giảm, nhu cầu sử dụng nước sạch cho ăn uống ngày càng được quan tâm. Vì vậy, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn lắp đặt máy lọc nước ngay trong khu vực bếp.

Những lỗ nhỏ này được thiết kế để phục vụ chính nhu cầu đó. Máy lọc nước thường được đặt bên dưới bồn rửa, còn đường ống dẫn nước sẽ được kéo lên thông qua lỗ nhỏ để kết nối với một vòi nước riêng. Nhờ vậy, gia đình có thể sử dụng hai hệ thống nước song song: một vòi nước đã qua lọc dùng cho uống và nấu ăn, và một vòi nước thông thường dùng cho việc rửa chén, sơ chế thực phẩm hoặc vệ sinh dụng cụ.

Cách bố trí này không chỉ giúp tối ưu công năng sử dụng mà còn đảm bảo tính vệ sinh và an toàn cho sức khỏe.

Những cách tận dụng khác trong sinh hoạt hằng ngày:

Ngoài hai công dụng chính kể trên, những lỗ nhỏ bên cạnh bồn rửa còn có thể được tận dụng linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau, tùy theo nhu cầu và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình.

1. Tạo không gian lưu trữ tiện lợi

Một số gia đình tận dụng các lỗ này để lắp móc treo hoặc giá đỡ nhỏ, dùng để treo bàn chải rửa bát, miếng cọ nồi, khăn lau hoặc các dụng cụ vệ sinh thường xuyên sử dụng. Việc treo các vật dụng này gần bồn rửa giúp thao tác thuận tiện hơn, đồng thời giữ cho chúng luôn khô ráo, hạn chế vi khuẩn phát triển.

So với việc đặt đồ trên mặt bàn, cách làm này giúp khu vực bếp trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn, đặc biệt phù hợp với những căn bếp có diện tích hạn chế.

2. Hỗ trợ thông thoáng và thoát nước

Trong một số trường hợp, các lỗ nhỏ này còn góp phần tăng khả năng thông thoáng và thoát nước xung quanh bồn rửa. Khi rửa chén hoặc nấu nướng, nước thường đọng lại ở khu vực bồn và mặt bàn. Nếu môi trường ẩm ướt kéo dài, vi khuẩn và nấm mốc dễ phát triển, ảnh hưởng đến vệ sinh và mùi trong bếp.

Sự tồn tại của những lỗ nhỏ có thể tạo điều kiện cho không khí lưu thông tốt hơn, giúp khu vực bồn rửa khô nhanh hơn sau khi sử dụng, từ đó giảm nguy cơ mất vệ sinh.

Nhìn bề ngoài, những lỗ nhỏ bên cạnh bồn rửa có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc hiểu lầm là chi tiết thừa. Tuy nhiên, khi đặt trong tổng thể thiết kế của một gian bếp hiện đại, có thể thấy đây là một yếu tố mang tính thực dụng cao, được tạo ra để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng.