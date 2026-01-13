3 góc nhà được Bà Chúa Kho ưu ái, khuyên bạn: Lười mấy cũng phải dọn sạch

Ngôi nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn phản ánh trạng thái tinh thần, năng lượng sống và thậm chí ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình. Theo những quan sát ứng dụng từ phong thủy hiện đại, có những góc nhà mà khi dọn dẹp sạch sẽ, bố trí gọn gàng, tự nhiên sẽ giúp không gian dễ thở hơn và thu hút năng lượng tích cực. Người ta gọi đùa rằng đây là những góc nhà được Bà Chúa Kho ưu ái, bởi chúng thường liên quan trực tiếp đến sự dư dả, may mắn và cơ hội tài chính.

1. Cửa chính

Cửa chính là nơi đầu tiên đón ánh sáng, không khí và năng lượng từ bên ngoài vào nhà. Nếu lối ra vào bừa bộn, bẩn hoặc có vật cản, dòng năng lượng này sẽ bị tắc, tạo cảm giác nặng nề cho cả ngôi nhà.

Cách vệ sinh và bố trí:

- Quét, lau sạch sàn trước cửa, loại bỏ bụi bẩn, lá khô, rác thải.

- Lau kính, tay nắm và khuôn cửa, đảm bảo sáng bóng.

- Không đặt giày dép lộn xộn trước cửa; nếu diện tích nhỏ, nên chuẩn bị kệ giày gọn gàng hoặc hộp lưu trữ.

- Có thể đặt một chậu cây nhỏ hoặc thảm sạch để tạo ấn tượng mời gọi cho không gian.

Việc chăm chút cửa chính không chỉ giúp nhà sạch sẽ mà còn mang đến cảm giác thoải mái, tinh thần phấn chấn mỗi lần ra vào, theo đó “tài lộc” cũng dễ đến hơn trong đời sống thực tế.

2. Bếp

Trong phong thủy và thực tế đời sống, bếp là khu vực quan trọng liên quan đến sức khỏe, tài chính và năng lượng ấm no của gia đình. Một bếp bừa bộn, dầu mỡ bám, hoặc đồ đạc không gọn gàng có thể làm không gian nặng nề, ảnh hưởng đến sự tập trung và hiệu quả nấu nướng.

Cách vệ sinh và bố trí:

- Lau bếp, kệ bếp, tường sau bếp bằng dung dịch tẩy dầu mỡ.

- Loại bỏ chai lọ, đồ dùng hết hạn hoặc không dùng đến.

- Sắp xếp dao thớt, nồi niêu theo từng khu vực, để nơi khô ráo và dễ lấy.

- Thường xuyên vệ sinh bồn rửa, tránh nước đọng gây mùi hoặc vi khuẩn.

Bếp sạch sẽ giúp công việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn, bữa ăn ngon hơn, đồng thời tài vận trong gia đình theo cách thực tế: tiết kiệm, ít lãng phí và năng lượng tích cực hơn.

3. Góc làm việc

Dù là phòng riêng, bàn học hay góc làm việc trong phòng khách, khu vực này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung, tư duy và hiệu quả công việc. Một góc làm việc bừa bộn, giấy tờ xếp chồng, đồ dùng lung tung sẽ khiến não bộ mệt mỏi và trì trệ.

Cách vệ sinh và bố trí:

- Dọn sạch bụi, lau bàn ghế và các thiết bị điện tử.

- Sắp xếp giấy tờ, hồ sơ theo tủ, kệ hoặc hộp lưu trữ.

- Giữ đủ ánh sáng, ưu tiên ánh sáng tự nhiên; nếu dùng đèn, chọn ánh sáng trắng dịu.

- Loại bỏ vật trang trí rối mắt; chỉ giữ 1–2 vật tạo cảm hứng hoặc cây xanh nhỏ.

Một góc làm việc gọn gàng giúp tập trung, nâng cao hiệu quả công việc, từ đó cơ hội và tài lộc thực tế cũng đến nhiều hơn.



