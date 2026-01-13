7 thiết kế hiểu lòng người đến tận cùng

Có những món đồ ta dùng mỗi ngày nhưng dùng sai từ đầu mà không hay biết. Thậm chí còn không biết tận dụng những thiết kế tối ưu mà coi đó là phần thừa. Dưới đây là 7 món đồ quen thuộc như thế - từng gây không ít bối rối nhưng khi hiểu ra thì lại thấy nhà sản xuất tinh tế vô cùng.

1. Thuốc nhỏ mắt

Nhiều người từng khó chịu với lọ thuốc nhỏ mắt dùng một lần vì nắp mở ra là không đậy lại được, cảm giác vừa bất tiện vừa lãng phí. Nhưng thực tế, phần nắp và thân lọ được thiết kế để có thể đậy lại nếu căn đúng góc. Chỉ cần đặt nắp vuông góc khoảng 90 độ với thân chai rồi ấn mạnh xuống, nắp sẽ khớp chặt trở lại. Một số loại tinh chất dạng dùng một lần cũng áp dụng nguyên lý tương tự.

Khi mở ra

Đóng lại vẫn khớp, lần tới vẫn dùng được

2. Bàn gập trên ghế tàu cao tốc

Không ít người thấy khó hiểu khi ngồi ghế trên tàu cao tốc nhưng lại không thấy bàn gập phía sau ghế. Thực tế, với một số vị trí, bàn gập được giấu trong tay vịn. Chỉ cần mở nắp tay vịn là có thể kéo ra bàn gấp gọn gàng. Thiết kế này thường xuất hiện ở hàng ghế đầu hoặc cuối, nhằm tối ưu không gian.

3. Nhãn mác trên tất

Ai cũng thấy nhãn trên tất là thứ khó tháo, cắt thì sợ rách tất. Nhưng ít ai để ý rằng đa phần nhãn đều có một đầu chỉ nhỏ để kéo ra. Chỉ cần tìm đúng đầu chỉ và nhẹ tay kéo, toàn bộ nhãn sẽ được tháo gọn. Với nhãn cố định bằng ghim nhựa, bạn chỉ cần xoay nhẹ ghim vài vòng là có thể tháo mà không làm hỏng vải.

4. Lớp màng nhôm trên lọ gia vị

Nhiều người có thói quen cắt bỏ hoàn toàn lớp màng nhôm niêm phong vì nghĩ đó là phần thừa. Chỉ có nhà sản xuất mới biết chủ đích của thiết kế này là để chọc lỗ nhỏ bằng tăm, giúp kiểm soát lượng gia vị khi rắc, đồng thời hạn chế vón cục do hơi ẩm.

5. Vòng kéo trên chai nước tương, giấm

Vòng kéo kim loại trên nắp chai thường bị chê là khó mở, dễ đứt nếu dùng lực không đúng. Tips sử dụng đơn giản là luồn đầu đũa vào vòng kéo rồi bẩy nhẹ. Sau khi tháo ra, vòng kéo còn có thể lật ngược và đặt lại vào miệng chai để làm dụng cụ điều tiết dòng chảy khi rót.

6. Dây túi giấy mua sắm

Túi giấy có dây cầm tiện lợi nhưng lại dễ bị lộ phần hàng hóa phía bên trong, đặc biệt khi đựng đồ cá nhân. Cách tận dụng dây quai túi là xỏ chéo bốn đầu dây qua nhau rồi kéo nhẹ hai bên, miệng túi sẽ tự động khép lại. Cách này vừa kín đáo, vừa giúp đồ bên trong không bị rơi ra ngoài.

7. Đầu vòi nhấn của chai dầu gội, sữa tắm

Một thiết kế khiến người dùng phát hờn nữa là đầu nhấn chai dầu gội, sữa tắm: tiện lợi khi dùng tại nhà nhưng lại dễ gây rò rỉ khi mang theo. Giải pháp là tháo đầu vòi, bóp sạch phần dung dịch còn trong ống, sau đó lắp lại và xoay đầu nhấn về trạng thái khóa. Nhờ vậy, chai có thể mang đi mà không lo bị tràn.

Nguồn: Toutiao