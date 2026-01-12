3 món đồ gia dụng đáng mua nhất ở Samsung

Samsung từ lâu đã được biết đến là một tập đoàn công nghệ hàng đầu, hiện diện trong hầu hết các không gian sống hiện đại. Không chỉ dẫn đầu ở smartphone, TV hay các thiết bị IT, Samsung còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng đồ gia dụng với dải sản phẩm đa dạng, thiết kế chỉn chu và công nghệ vận hành ổn định. Nhờ độ bền tốt và trải nghiệm sử dụng thân thiện, đồ gia dụng Samsung ngày càng xuất hiện nhiều trong các gia đình Việt.

Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, dưới đây là 3 món gia dụng đáng mua nhất của Samsung, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của đa số hộ gia đình.

1. Máy giặt

Máy giặt là một trong những nhóm sản phẩm được đánh giá cao của Samsung ở mảng gia dụng. Nổi bật nhất là công nghệ EcoBubble tạo bọt siêu mịn, giúp bột giặt thẩm thấu nhanh, làm sạch hiệu quả ngay cả khi giặt nước lạnh, từ đó tiết kiệm điện và bảo vệ sợi vải. Nhiều mẫu máy giặt đời mới còn tích hợp AI Wash, tự động nhận diện khối lượng và mức độ bẩn của quần áo để điều chỉnh nước và thời gian giặt phù hợp. Động cơ Digital Inverter vận hành êm, ít rung và bền bỉ cũng là lý do khiến máy giặt Samsung được nhiều gia đình tin dùng lâu dài.

2. Tủ lạnh

Tủ lạnh Samsung ghi điểm nhờ khả năng bảo quản thực phẩm ổn định và thiết kế dễ phối với nhiều không gian bếp. Công nghệ Twin Cooling Plus với hệ thống làm lạnh độc lập giúp hạn chế lẫn mùi giữa ngăn mát và ngăn đông, đồng thời duy trì độ ẩm tốt hơn cho rau củ, thịt cá. Một số dòng cao cấp còn có ngăn điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, phù hợp với thói quen trữ thực phẩm tươi sống của nhiều gia đình. Ngoài hiệu năng, thiết kế phẳng, hiện đại cũng là điểm cộng lớn của tủ lạnh Samsung.

3. Máy hút bụi

Máy hút bụi, đặc biệt là các dòng không dây và robot hút bụi của Samsung, ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Sản phẩm có lực hút ổn định, hệ thống lọc bụi nhiều lớp giúp hạn chế bụi mịn và dị ứng trong không khí. Máy hút bụi không dây phù hợp với không gian vừa và nhỏ, dễ thao tác, còn robot hút bụi lại giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp hằng ngày. Nhìn chung, máy hút bụi Samsung có độ hoàn thiện tốt, ít lỗi vặt và sử dụng càng lâu càng thấy tiện lợi.

