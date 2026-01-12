4 loại mùi mà chuột ghét nhất: Loại cuối cùng ai cũng phải gật gù công nhận

Vào mùa lạnh, chuột thường tìm cách xâm nhập vào nhà để trú ẩn và kiếm thức ăn. Đây là thời điểm nhiều gia đình phải đối mặt với nguy cơ chuột “ghé thăm” nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, có một số mùi hương mà loài gặm nhấm này đặc biệt ghét, có thể tận dụng để xua đuổi chúng ra khỏi không gian sống của gia đình.

4 loại mùi mà chuột rất ghét

Chuột đặc biệt ghét một số mùi hương (Ảnh: Getty).

Các chuyên gia cho biết, chuột có thị lực kém nên chúng phải phụ thuộc rất nhiều vào khứu giác để sinh tồn. Chính vì vậy, những mùi hương nồng, mạnh có thể trở thành “khắc tinh” khiến chúng không dám bén mảng đến gần.

Theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại từ Eliminated LTD (một công ty kiểm soát và diệt côn trùng - động vật gây hại tại Anh), việc sử dụng mùi hương mạnh là một trong những cách hiệu quả để khiến chuột tránh xa nhà ở. Dưới đây là 4 loại mùi được xác định là khiến chuột “khó chịu” nhất.

1. Mùi hoa oải hương

Hoa oải hương (Ảnh minh họa).

Tinh dầu hoa oải hương vốn được con người ưa chuộng nhờ tác dụng thư giãn, dễ chịu. Tuy nhiên, với cả chuột nhắt và chuột cống, mùi hương này lại khiến chúng cực kỳ khó chịu. Do đó, người dùng có thể sử dụng các loại xịt mùi oải hương, tinh dầu hoặc thậm chí trồng cây oải hương trong nhà để giúp xua đuổi chuột.

Ngoài ra, có thể tự pha dung dịch xịt bằng cách trộn khoảng 1/4 đến 1/2 cốc hoa oải hương với 1/4 cốc nước, cho vào bình xịt và sử dụng. Hỗn hợp này nên được làm mới mỗi tháng để duy trì hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng khuyến nghị đặt các túi nhỏ chứa hoa oải hương khô tại những khu vực chuột thường xuất hiện hoặc có khả năng xâm nhập vào nhà.

2. Mùi tinh dầu cam, quýt

Tinh dầu các loại quả họ cam quýt (Ảnh minh họa).

Tinh dầu của các loại quả họ cam quýt là mùi hương khiến chuột phải tránh xa. Nguyên nhân đến từ limonene - một hợp chất có nhiều trong vỏ của những trái cây này.

Theo các chuyên gia, limonene không chỉ được sử dụng phổ biến trong thực phẩm, nước hoa, thuốc men và các sản phẩm tẩy rửa mà còn được đánh giá là “rất hiệu quả trong việc xua đuổi chuột”.

Tuy nhiên, do tinh dầu cam quýt có mùi khá mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên pha loãng với nước trước khi sử dụng để tránh quá nồng, đồng thời giúp mùi hương lan tỏa đều hơn.

3. Mùi bạc hà

Bạc hà (Ảnh minh họa).

Tinh dầu bạc hà là một trong những mùi hương phổ biến nhất được sử dụng để xua đuổi chuột. Trong bạc hà có chứa menthol - chất gây kích ứng mạnh với khoang mũi của chuột, khiến chúng bị khó chịu và mất phương hướng.

Các chuyên gia cho biết, khi ngửi thấy mùi bạc hà, chuột sẽ “liên tưởng đến nguy hiểm và sợ hãi”. Do đó, chúng sẽ tránh xa hoặc cố gắng không ở lại những khu vực có mùi này.

4. Mùi ớt bột

Chuột rất sợ mùi ớt bột (Ảnh minh họa).

Ớt bột là mùi hương khiến nhiều người phải gật gù công nhận về hiệu quả xua đuổi chuột. Các chuyên gia khẳng định: “Đây là một biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả để loại bỏ chuột vì mùi của nó rất khó chịu đối với chúng, khiến chúng không thể ở lại đủ lâu để làm quen với mùi”. Chính sự khó chịu này khiến chuột nhanh chóng rời đi thay vì tiếp tục trú ngụ.

Để đuổi chuột bằng ớt bột, cần pha khoảng hai thìa canh bột ớt với một lít nước, sau đó cho hỗn hợp vào bình xịt hoặc chai đựng dung dịch sát khuẩn để sử dụng. Ngoài ra, cũng có thể rắc trực tiếp bột ớt tại những khu vực nghi ngờ chuột đang ẩn nấp để tăng hiệu quả xua đuổi.