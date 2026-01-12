Sáng nhất Aeon Mall lúc này: Mâm cỗ Tết 500k hot điên đảo, cả cõi mạng khen “phát minh thế kỷ”

Aeon Mall vốn là cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt trong vai trò một hệ thống bán lẻ hiện đại, chú trọng tiêu chuẩn chất lượng và trải nghiệm mua sắm đồng đều. Mỗi dịp lễ Tết, những sản phẩm, combo thực phẩm do Aeon chuẩn bị đều nhận được đông đảo sự quan tâm của khách hàng, bởi đánh trúng nhu cầu "mua sẵn cho gọn" của nhiều gia đình.

Mới đây, mâm cỗ Tết do Aeon Mall bày bán bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Thực đơn "full mâm" gồm 10 món đa dạng, trình bày bắt mắt, đi kèm mức giá từ 500.000 đồng/mâm được nhiều người đánh giá là hợp lý, xem như một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ngày Tết bận rộn nhưng vẫn muốn có mâm cỗ đủ đầy, tươm tất.

Bức ảnh chụp mâm cỗ Tết ở Aeon Mall đang viral khắp MXH (Nguồn ảnh: Tùng Lê)

Ngay khi những hình ảnh về mâm cỗ Tết của Aeon Mall xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Hầu hết dân mạng đều dành lời khen có cánh cho ý tưởng bán hàng Tết năm nay của Aeon Mall. Cụ thể, dân mạng cho rằng đây là "phát minh thời đại" đặc biệt phù hợp với các gia đình ít người, bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vẫn muốn mâm cơm ngày Tết đầy đặn, chỉn chu, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.



Bên cạnh yếu tố tiện lợi, mức giá của mâm cỗ cũng được nhiều người đánh giá là hợp lý với một hệ thống siêu thị lớn như Aeon Mall, khi thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến sẵn và bày biện gọn gàng. Nhờ đó, người mua vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm đáng kể áp lực bếp núc trong những ngày cận Tết bận rộn.

Dân mạng bày tỏ ý kiến về mâm cỗ Tết Aeon Mall





Được biết, mâm cỗ Tết của Aeon Mall được giới thiệu với tên gọi "Mâm cơm ngày Tết - Gia đình sum vầy 2026". Theo thực đơn công bố, mâm cỗ gồm 10 món, đều là những món quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm Tết của nhiều gia đình Việt. Về giá thành, Aeon Mall bán các món theo hình thức tính riêng lẻ, mức giá dao động từ 13.700 đồng đến 245.400 đồng mỗi món. Cụ thể như sau:

- Xôi gấc (39.200 đồng/phần)

- Thịt kho trứng (30.000 đồng/phần)

- Set giò lụa Tết (78.500 đồng/phần)

- Thịt heo nấu đông (54.000 đồng/phần)

- Nộm xoài tai heo (49.000 đồng/phần)

- Rau xào thập cẩm (13.700 đồng/phần)

- Canh măng móng giò (54.000 đồng/phần)

- Canh khổ qua dồn thịt (10.000 đồng/phần)

- Nem rán (68.700 đồng/phần)

- Gà ta nguyên con hấp hành (245.400 đồng/con)

Tùy cách lựa chọn và số lượng món, tổng chi phí cho một mâm cỗ hoàn chỉnh rơi vào khoảng 500.000 - 800.000 đồng.

Mâm cỗ Tết 10 món của Aeon Mall có giá dao động từ 500.000 - 800.000 đồng

Mâm cỗ Tết của Aeon Mall không bao gồm bát đĩa đi kèm

Ảnh: Tùng Lê, Untral