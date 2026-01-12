Tẩy sạch nấm mốc trên tường với 1 nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền, nhà nào cũng có: Hiệu quả hơn thuốc tẩy

Nấm mốc thường xuyên xuất hiện trên các bức tường vào mùa đông. Chúng thường biểu hiện dưới dạng những đốm đen nhỏ và sẽ lan rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Theo Angela Patron, nữ phóng viên của báo Anh Express, nhà của cô cũng thường gặp tình trạng ẩm mốc kéo dài mỗi khi mùa đông đến. Thông thường, cô hay sử dụng các sản phẩm có chứa thuốc tẩy để loại bỏ nấm mốc, nhưng mới đây, cô đã chọn một cách tiếp cận tự nhiên, và nó tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Nấm mốc xuất hiện trên tường không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Angela chia sẻ: “Chất tẩy rửa tự nhiên mà tôi lựa chọn là giấm trắng. Không giống như nhiều sản phẩm tẩy ẩm mốc thương mại, giấm không độc hại, và độ axit nhẹ của nó có thể tiêu diệt 82% các loài nấm mốc, khiến nó trở thành một giải pháp thực tế cho công việc này.”

Theo nữ phóng viên, trên thực tế, giấm còn mạnh hơn thuốc tẩy, vốn chỉ loại bỏ nấm mốc trên bề mặt và thậm chí có thể làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

“Bất kỳ loại giấm trắng nào cũng có thể được sử dụng cho mẹo làm sạch này. Tôi chỉ đơn giản dùng loại được khuyến nghị cho việc vệ sinh, vì đó là loại tôi có sẵn.” Angela cho biết.

“Giấm trắng thường có độ axit 5% và hoạt động hiệu quả nhất khi dùng nguyên chất, vì vậy tôi không cần phải bận tâm đến việc pha loãng với nước trước.”

Angela dùng giấm trắng để loại bỏ nấm mốc trên tường nhà mình. (Ảnh: Angela Patron)

Cách loại bỏ nấm mốc trên tường bằng giấm trắng

Theo Angela, bước đầu tiên để loại bỏ nấm mốc trên tường là xịt trực tiếp lên khu vực bị mốc, làm ướt hoàn toàn nấm mốc bằng giấm, rồi để yên trong năm phút.

“Đừng vội chà rửa hay xả nước ở giai đoạn này, vì nấm mốc cần thời gian để hấp thụ hoàn toàn giấm. Trong khoảng thời gian đó, tôi có thể chứng kiến nấm mốc bắt đầu biến mất ngay trước mắt mình mà không cần phải chà mạnh.” Angela chia sẻ.

“Khi năm phút trôi qua, tôi dùng một chiếc khăn microfiber ẩm và chà kỹ khu vực đó để loại bỏ những mảng nấm mốc còn sót lại.”

Tường nhà Angela hết sạch nấm mốc sau khi được tẩy rửa bằng giấm trắng. (Ảnh: Angela Patron)

“Sau khi chà rửa và làm sạch khu vực, tôi xịt thêm một lớp giấm lần cuối và để khu vực đó khô tự nhiên. Lần xịt cuối này giúp tiêu diệt mọi bào tử nấm mốc còn sót lại và ngăn chúng quay trở lại quá nhanh.”

“Đừng lo lắng về mùi giấm nồng. Tôi cũng không chịu được mùi này, nhưng nó sẽ tự bay mùi. Tôi đã mở cửa sổ và mùi giấm hoàn toàn biến mất sau 20 phút.”

“Kể từ khi loại bỏ nấm mốc, cứ hai tuần một lần, tôi lại dùng giấm để lau sạch khu vực này nhằm ngăn nấm mốc quay trở lại hoàn toàn.”

Để ngăn ngừa nấm mốc xuất hiện trở lại trên tường, bạn cần xử lý sạch các vết nấm mốc cũ, đồng thời giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách tăng cường thông gió, sử dụng máy hút ẩm, và sơn chống thấm để kiểm soát độ ẩm, tránh ẩm ướt, giữ tường khô ráo, sạch sẽ.