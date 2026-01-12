"Đặc sản" Tết của người miền Tây, cả nước trố mắt

Mỗi dịp Tết đến, nhà nhà lại tất bật chuẩn bị những món ăn mang đậm tinh thần ngày đầu năm. Nếu người miền Bắc không thể thiếu bánh chưng, người miền Nam thân thuộc với bánh tẻ, thì với người miền Tây, danh sách thực phẩm mua sắm ngày Tết gần như không thể vắng mặt pate. Nghe tên thì quen, nhưng pate được nhắc đến ở đây không phải loại pate gan xay nhuyễn phổ biến trên thị trường, mà là pate thịt nguội - món đặc sản Tết của vùng sông nước. Cứ giáp Tết là người miền Tây lại rộn ràng mua pate, thậm chí nhà nào rảnh rang, cầu kỳ hơn sẽ tự làm để dành ăn dần trong những ngày Tết.

Pate là món đặc sản được người miền Tây mua nhiều nhất vào dịp Tết Nguyên đán

Dù được gọi là pate nhưng đây không phải loại pate gan xay nhuyễn, mà là pate thịt nguội

Pate đặc sản Tết của miền Tây có giá khoảng 115.000 đồng/500gram

Loại pate này thường được làm từ thịt đùi heo, da heo, mỡ gáy, ướp tiêu, tỏi, gia vị cho đậm đà rồi nhồi chặt trong bong bóng heo, hấp suốt nhiều giờ cho thịt kết dính lại thành một khối chắc. Thành phẩm ra lò sẽ là một "trái" pate căng tròn, cắt ra từng lát, dai dai, sần sật, thơm nức mùi tiêu sọ. Tuỳ vào sở thích, nhiều người miền Tây còn cho cả trứng muối để tạo điểm nhấn, giúp món pate vừa béo bùi vừa lạ miệng.

Về giá thành, pate thịt nguội miền Tây hiện dao động khoảng 115.000 đồng/500gram. Loại nhân trứng muối sẽ nhỉnh hơn một chút, khoảng 125.000 đồng/500gram. Pate thường được bán theo trọng lượng 500gram hoặc 1kg, tiện để mua trữ ăn dần trong những ngày Tết.

Pate thịt nguội miền Tây thường được làm từ thịt đùi heo, da heo, mỡ gáy, ướp tiêu, tỏi, gia vị cho đậm đà rồi nhồi chặt trong bong bóng heo

Về giá thành, pate thịt nguội dao động khoảng 115.000 đồng/500gram, dễ dàng tìm mua ở các sàn TMĐT

Là đặc sản Tết miền Tây, món pate vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi lần đầu nghe tên

Với người miền Tây, pate là món quen mặt mỗi dịp Tết bởi vừa dễ mua, dễ làm, lại để được lâu, chỉ cần cắt ra là có ngay món đãi khách. Thế nhưng, với nhiều người lần đầu nhìn thấy, cái tên pate lại dễ "gây lú", bởi hình thức và kết cấu của món này hoàn toàn khác với loại pate gan xay nhuyễn quen thuộc. Chính sự khác biệt ấy khiến mỗi lần hình ảnh pate thịt nguội miền Tây xuất hiện trên mạng xã hội, bên dưới luôn ngập tràn những bình luận tò mò, ngạc nhiên.

Dù có nhiều tên gọi như pate thịt nguội, giò thủ, chả ngụi... nhưng người miền Tây vẫn thường gọi món này một cách ngắn gọn nhất là pate.

Pate gan quen thuộc và pate thịt nguội đặc sản của người miền Tây

Là món ăn gắn liền với không khí Tết, pate thịt nguội miền Tây thực tế vẫn được làm và bán quanh năm. Vì vậy, nếu muốn trải nghiệm hương vị đặc trưng này, hoặc đơn giản là mang chút "không khí Tết miền Tây" vào mâm cơm những ngày đầu năm, bạn hoàn toàn có thể tìm mua để thử. Pate thường được bán tại các khu chợ miền Tây, lò làm giò chả truyền thống, hoặc đặt mua dễ dàng qua các sàn TMĐT. Gợi ý nơi mua: Nem bì Liêu Thị Ngọc Mai Cơ sở Nem Huỳnh Hậu



