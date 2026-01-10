Người xưa dặn: 3 cây nặng âm khí, không nên trồng trong nhà

Trong quan niệm dân gian, việc trồng cây trong nhà không chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí hay lọc không khí, mà còn liên quan đến cảm giác sinh khí của không gian sống. Ông bà xưa thường nhắc con cháu rằng có những loại cây mang tính âm mạnh, nếu đặt trong nhà kín, thiếu nắng gió, dễ khiến không gian trở nên trầm lắng, nặng nề, ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí của gia đình. Đây không phải điều cấm kỵ tuyệt đối, mà là kinh nghiệm đúc kết từ quá trình sống lâu dài, kết hợp giữa đặc tính sinh học của cây và cảm nhận thực tế của con người.

1. Cây dâu tằm

Cây dâu tằm từ lâu đã xuất hiện nhiều trong đời sống người Việt, vừa có giá trị kinh tế, vừa gắn với nhiều tầng ý nghĩa văn hóa. Tuy nhiên, trong dân gian, dâu tằm thường không được khuyến khích trồng trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là sát nhà hoặc trong không gian sinh hoạt chung. Nguyên nhân một phần đến từ cách đọc chệch âm gắn với chữ “tang”, phần khác đến từ đặc tính sinh trưởng của cây là ưa ẩm, tán rậm, lá rụng nhiều, dễ tạo cảm giác âm u nếu trồng ở nơi thiếu ánh sáng. Với nhà phố, chung cư hiện nay vốn kín gió, sử dụng điều hòa thường xuyên, việc đặt dâu tằm trong nhà dễ khiến không gian ẩm thấp, bí bách, sinh khí khó lưu thông.

2. Cây liễu

Liễu là loài cây có hình dáng mềm rủ, thường gắn với cảnh quan ven sông, đền chùa hoặc những không gian mang tính tĩnh. Trong phong thủy, dáng cây hướng xuống được xem là mang tính âm nhiều hơn dương, dễ làm giảm cảm giác hưng vượng nếu đặt trong nhà. Khi trồng liễu ở không gian kín, ít ánh sáng tự nhiên, tổng thể căn nhà dễ trở nên u tối, thiếu sinh động. Không ít người cho rằng dù cây liễu nhìn đẹp mắt, nhưng khi đặt lâu trong nhà lại mang đến cảm giác buồn bã, trĩu nặng, đặc biệt với những gia đình đề cao sự ấm áp, quây quần.

3. Cây bỉ ngạn

Bỉ ngạn là loài hoa mang vẻ đẹp đặc biệt, nhưng trong văn hóa Á Đông, loài cây này lại gắn liền với những câu chuyện chia ly, ranh giới âm - dương và ký ức buồn. Chính vì tầng ý nghĩa này mà bỉ ngạn thường xuất hiện trong tranh ảnh, văn chương hoặc các không gian mang tính tưởng niệm, hơn là đời sống sinh hoạt thường ngày. Xét về thực tế, bỉ ngạn không phải loại cây phù hợp trồng trong nhà kín do đặc tính sinh trưởng cần môi trường thoáng, ánh sáng tự nhiên rõ rệt. Khi đặt trong nhà, cây khó phát triển ổn định, dễ tạo cảm giác lạnh, trầm và thiếu sức sống, nhất là với những gia đình mong muốn không gian ấm cúng, nhiều sinh khí.

Trồng cây không kiêng quá, nhưng cần đúng không gian

Điểm mấu chốt trong lời dặn của ông bà không nằm ở việc cấm đoán, mà ở sự phù hợp. Những loại cây mang tính âm, dáng rủ, màu sắc trầm hoặc gắn với ý nghĩa chia ly sẽ không lý tưởng khi đặt trong nhà kín, phòng ngủ hay phòng khách ít ánh sáng. Ngược lại, nếu là sân vườn rộng, khuôn viên thoáng, các loại cây này vẫn có thể được trồng như một phần cảnh quan mà không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Với không gian sống hiện đại, việc ưu tiên các loại cây có tán gọn, lá hướng lên, màu xanh tươi, sinh trưởng tốt trong nhà sẽ giúp căn nhà sáng sủa, dễ chịu và mang lại cảm giác an yên hơn cho gia chủ.