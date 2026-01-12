Đính chính về mâm cỗ Tết 500k Aeon Mall

Mới đây, Aeon Mall giới thiệu mâm cỗ Tết làm sẵn và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ thực đơn đa dạng cùng mức giá được đánh giá là hợp lý. Theo đó, "full mâm" cỗ Tết sẽ gồm 10 món, giá dao động từ 500.000 - 800.000 đồng/mâm. Các món ăn được tính giá riêng lẻ, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu của gia đình. Tại quầy hàng, nhiều mâm cỗ Tết được Aeon Mall bày trí trên bát đĩa trắng gọn gàng, bắt mắt, tạo cảm giác đầy đặn và chỉn chu, góp phần mang lại không khí Tết truyền thống ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù nhận được nhiều lời khen về ý tưởng tiện lợi, mâm cỗ Tết của Aeon Mall vẫn khiến không ít người cảm thấy "hụt hẫng nhẹ" khi tìm hiểu kỹ. Cụ thể, phần bát đĩa sứ xuất hiện trong hình ảnh trưng bày tại quầy và trên mạng xã hội chỉ mang tính minh họa. Khi khách hàng đặt mua, các món ăn sẽ được đóng gói riêng trong hộp nhựa nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển và bảo quản.

Về chi tiết này, Aeon Mall đã ghi chú rõ ràng trong phần báo giá mâm cỗ. Đây vốn không phải là điểm trừ về chất lượng thực phẩm, tuy nhiên nếu chỉ lướt qua hình ảnh quảng bá, nhiều người dễ lầm tưởng rằng mức giá của mâm cỗ Tết Aeon Mall đã bao gồm đầy đủ bát đĩa như hình ảnh quảng cáo đang viral MXH.

Nhiều người hiểu lầm rằng mâm cỗ Tết của Aeon Mall bao gồm cả thực phẩm và bát đĩa

Thực chất Aeon Mall đã ghi chú rõ ràng giá mâm cỗ Tết không bao gồm bát đĩa

Cách đóng gói mâm cỗ Tết của Aeon Mall

Không đi kèm bát đĩa sứ như hình ảnh trưng bày, mâm cỗ Tết của Aeon Mall khi bán ra sẽ được chia thành từng món riêng lẻ và đóng gói trong hộp nhựa dùng một lần. Mỗi món đều được đặt trong hộp có nắp trong suốt, giúp người mua dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong, đồng thời được bọc cẩn thận bằng màng bọc để đảm bảo độ chắc chắn trong quá trình vận chuyển. Dù sử dụng hộp nhựa, các món ăn vẫn được sắp xếp gọn gàng, giữ được sự tươm tất và bắt mắt tương tự như khi trưng bày tại quầy.

Thực tế, sau khi hiểu rõ hình thức đóng gói, nhiều người cho rằng đây là cách làm hợp lý, thuận tiện cho việc mang về, bảo quản và bày biện lại theo nhu cầu. Đồng thời, không ít ý kiến vẫn đánh giá cao sự chỉn chu và tiện lợi của mâm cỗ Tết Aeon Mall.

Mâm cỗ Tết của Aeon Mall sẽ được đóng gói chỉn chu trong hộp nhựa (Nguồn ảnh: Aeon Mall cung cấp)

Mỗi khẩu phần trong mâm cỗ Tết khi đóng gói mang về đều được sắp xếp bắt mắt như khi trưng bày tại quầy

Thực chất, điều được nhiều người quan tâm nhất ở mâm cỗ Tết của Aeon Mall vẫn là cách bày trí thực phẩm và mức giá. Ở cả hai yếu tố này, Aeon Mall đều đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Việc sử dụng bát đĩa đồng bộ trong khu trưng bày chủ yếu nhằm giúp khách hàng dễ hình dung một mâm cỗ ngày Tết đầy đặn, chỉn chu và mang đúng không khí truyền thống.

Do đó, nếu yêu thích phong cách bày biện hoặc các mẫu bát đĩa được sử dụng tại Aeon Mall, người tiêu dùng hoàn toàn có thể chủ động chọn mua những bộ bát đĩa tương tự hiện được bán khá phổ biến trên thị trường với mức giá không quá cao, đồng thời sử dụng lâu dài theo nhu cầu của gia đình.

Gợi ý mua sắm bộ bát đĩa

Nếu bạn muốn có "full bộ" hình ảnh mâm cỗ Tết như Aeon Mall, thì ngoài việc mua cỗ tại siêu thị, bạn có thể tự tay sắm thêm bộ bát đĩa hoa mặt trời để bày cỗ như hình ảnh quảng cáo. Đây là việc rất dễ dàng vì ở rất nhiều cửa hàng đồ gia dụng hay các shop online đều bán sẵn sản phẩm này với mức giá rất vừa phải.

Dưới đây là gợi ý cho mọi người: