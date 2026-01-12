Xem ngày tốt tháng Chạp: Lịch cắt tóc, mua sắm, khai trương hoặc xuất hành cuối năm để xả xui

Có ai đó từng nói, tháng Chạp giống như một nốt trầm xao xuyến trong bản nhạc của cả một năm. Đó là lúc người ta vừa hối hả chạy đua với thời gian, vừa thầm lặng nhìn lại chặng đường đã qua. Giữa những bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền, chị em đừng quên dành cho mình những khoảng lặng để chăm chút bản thân.

Theo quan niệm dân gian, việc cắt tóc hay mua sắm vào tháng cuối năm không đơn thuần là làm đẹp, mà còn là nghi thức "xả xui", gột rửa những điều không may mắn. Hãy cùng lật giở cuốn lịch tháng Chạp, chọn ra những ngày lành tháng tốt để F5 lại chính mình và cả vận mệnh của gia đình trước thềm năm mới.

Chuyện cái tóc: Cắt bỏ muộn phiền, nhẹ gánh lo toan

Người xưa có câu "Cái răng cái tóc là góc con người". Mái tóc không chỉ là vẻ đẹp mà còn là nơi tụ khí. Sau một năm dài vất vả, mái tóc cũng như chính con người chúng ta, có phần xơ xác và mệt mỏi. Cắt tóc vào tháng Chạp được ví như một nghi thức "xả xui" hiệu nghiệm nhất. Khi những ngọn tóc cũ rơi xuống, cũng là lúc chúng ta buông bỏ những chuyện buồn, những dự định dang dở hay những mối quan hệ không vui vẻ của năm cũ.

Để việc "xuống tóc" thực sự mang lại may mắn, chị em nên lưu ý chọn những ngày vượng khí. Trong tháng Chạp này, có những ngày được xem là "đại cát" để thay đổi kiểu tóc, giúp diện mạo tươi mới và tinh thần phấn chấn hơn. Hãy ưu tiên những ngày đầu tuần hoặc giữa tháng, tránh những ngày quá sát Tết khi các tiệm làm tóc quá tải, dễ khiến mình bực bội, mất vui. Một mái tóc mới bồng bềnh không chỉ giúp bạn xinh đẹp hơn trong mắt người đối diện mà còn là tín hiệu báo cho vũ trụ biết rằng: "Tôi đã sẵn sàng cho những điều tốt đẹp mới mẻ".

(Gợi ý nhỏ: Bạn có thể chọn các ngày mùng 4, 10, 16 hoặc 22 Âm lịch - những ngày thường được cho là tốt cho việc thay đổi dung mạo).

Mua sắm cuối năm: Không chỉ là tiêu tiền, mà là rước lộc

Mua sắm tháng Chạp mang một phong vị rất khác. Đó không phải là sự tiêu pha hoang phí, mà là sự đầu tư cho tổ ấm và chính mình. Mua một chiếc áo mới, sắm một bộ bát đĩa hay thay một tấm ga trải giường... tất cả đều mang ý nghĩa "đổi vận". Quan niệm phong thủy cho rằng, dòng tiền cần phải luân chuyển thì tài lộc mới sinh sôi. Việc bạn chi tiền ra vào những ngày tốt trong tháng Chạp giống như việc khơi thông dòng chảy thịnh vượng.

Tuy nhiên, "mua sắm xả xui" cũng cần có nghệ thuật. Hãy chọn những ngày trực "Thành" hoặc trực "Mãn" để đi mua sắm, ngụ ý mọi việc đều trọn vẹn, đầy đủ. Đặc biệt, khi mua đồ, hãy giữ tâm trạng vui vẻ, xởi lởi. Người bán vui vẻ, người mua hài lòng thì món đồ đó mới mang theo "vía" may mắn về nhà. Tránh mua sắm vào những ngày tâm trạng ủ dột hoặc khi đang tranh cãi, vì năng lượng tiêu cực có thể ám vào món đồ mới. Hãy nhớ, món đồ may mắn nhất là món đồ được mua bằng niềm vui và sự hy vọng.

Khai trương và Xuất hành: Những bước chân định hình năm mới

Dù là tháng cuối năm, nhưng nhiều người vẫn chọn thời điểm này để mở cửa hàng "lấy ngày" hoặc thực hiện những chuyến đi quan trọng, với mong muốn kết thúc năm cũ một cách rực rỡ nhất để tạo đà cho năm sau. Việc xem ngày khai trương hay xuất hành trong tháng Chạp vì thế càng trở nên quan trọng.

Nếu bạn có ý định mở hàng buôn bán nhỏ dịp Tết, hay đơn giản là khai bút, ký kết một hợp đồng cuối năm, hãy chọn những ngày hoàng đạo, tránh ngày hắc đạo hay các ngày kỵ tuổi. Một khởi đầu suôn sẻ vào cuối năm sẽ giống như "kết đẹp" cho cuốn sách của năm cũ, để lại dư vị ngọt ngào.

Còn với việc xuất hành, dù là về quê ăn Tết hay đi du lịch xả hơi, việc bước chân ra khỏi nhà vào giờ hoàng đạo sẽ giúp chuyến đi bình an, tránh được những va vấp không đáng có. Hướng xuất hành cũng quan trọng, hãy ưu tiên hướng Hỷ Thần (thần may mắn) hoặc Tài Thần (thần tài lộc) để mỗi bước đi đều mang theo vượng khí.

Cuối cùng, dù chúng ta có xem ngày kỹ đến đâu, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở "Tâm". Tháng Chạp là tháng để sống chậm lại một chút, yêu thương nhiều hơn và tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình cũng như người khác. Một tâm hồn thanh thản, một nụ cười rạng rỡ chính là phong thủy tốt nhất cho bất cứ ai.

Hãy cứ cắt một mái tóc đẹp, mua một chiếc váy xinh, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng vào những ngày lành tháng tốt mà bạn đã chọn. Nhưng đừng quá cứng nhắc hay lo sợ nếu lỡ việc không như ý. Hãy đón nhận tháng Chạp với tâm thế nhẹ nhàng, biết ơn năm cũ và hân hoan chờ đón năm mới. Khi tâm bạn an, ngày nào cũng là ngày tốt, và tháng Chạp sẽ trôi qua trong sự êm đềm, hạnh phúc nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)