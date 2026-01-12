Tháng Chạp đừng phạm 3 đại kỵ này nếu không muốn "mất lộc" cả năm sau

Người xưa vẫn thường ví von tháng Chạp là "tháng Củ mật". Chữ "Củ" ở đây là củ soát, kiểm soát; chữ "Mật" là cẩn mật, kín kẽ. Ý nói rằng đây là thời điểm con người ta cần phải cẩn trọng, giữ mình hơn bất cứ lúc nào hết. Sau một năm dài bôn ba vất vả, ai cũng mong ngóng một cái Tết ấm êm, một khởi đầu mới suôn sẻ.

Thế nhưng, ranh giới giữa vận may và vận rủi trong tháng cuối năm này lại vô cùng mong manh. Có những thói quen tưởng chừng vô hại, những việc làm ngẫu hứng lại vô tình phạm vào đại kỵ phong thủy, chặn đứng đường tài lộc của gia chủ ngay trước thềm năm mới. Để tâm an, vạn sự an, chị em hãy dành chút thời gian ngẫm lại 3 điều kiêng kỵ dưới đây để giữ trọn vẹn phúc khí cho gia đình mình.

1. Kỵ nhất là để nợ nần dây dưa, tiền bạc không phân minh qua năm mới

Trong văn hóa và tâm thức của người Việt, tháng Chạp là tháng của sự "gói ghém". Chúng ta gói ghém công việc, gói ghém cảm xúc và quan trọng nhất là gói ghém chuyện tiền nong. Một trong những đại kỵ lớn nhất khiến tài vận năm sau bị tắc nghẽn chính là việc mang theo những khoản nợ nần, những sự nhập nhằng về tài chính từ năm cũ bước sang năm mới. Ông bà ta quan niệm rằng, năm cũ khép lại thì mọi sự xui rủi hay gánh nặng cũng nên được trút bỏ. Nếu bước sang ngày mùng 1 Tết mà vẫn còn canh cánh nỗi lo nợ nần, hoặc bị người khác đòi nợ, thì đó là điềm báo cho một năm mới túng thiếu, làm đâu hỏng đó, tiền bạc đội nón ra đi.

Không chỉ là chuyện vay mượn người ngoài, mà ngay cả trong gia đình, sự sòng phẳng cũng cần được đề cao trong tháng này. Hãy cố gắng thanh toán hết các hóa đơn, trả lại những món đồ đã mượn, giải quyết dứt điểm các khoản nợ ân tình lẫn vật chất trước đêm Giao thừa. Việc này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh là "xóa sạch nợ nần" để đón dòng chảy tài lộc mới, mà còn giúp tâm trí bạn được thảnh thơi, nhẹ nhàng. Tâm có an thì trí mới sáng, khí mới vượng. Một cái túi sạch nợ nần, dù chưa đầy ắp tiền vàng, vẫn mang lại năng lượng tích cực hơn gấp ngàn lần một kho vàng nhưng đầy rẫy sự lo toan, tranh chấp. Hãy nhớ, đừng mượn tiền vào những ngày giáp Tết và cũng hạn chế cho vay nếu không muốn "dông" cả năm.

2. Kỵ để nhà cửa lạnh lẽo, hòa khí bất an, vợ chồng lục đục

Tháng Chạp là tháng Táo Quân chầu trời, là tháng mà thần linh, gia tiên dường như hiện diện gần gũi hơn để chứng kiến nếp sống của con cháu. Chính vì thế, việc giữ gìn hòa khí trong gia đình vào thời điểm này quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Người xưa có câu "Hòa khí sinh tài". Một ngôi nhà mà vợ chồng hục hặc, tiếng bấc tiếng chì, con cái khóc lóc, không khí ảm đạm thì Thần Tài có đi ngang qua cũng chẳng muốn ghé vào. Sự xung đột tạo ra những luồng năng lượng xấu, xua tan đi sự ấm áp cần thiết để ươm mầm cho những vận may trong năm mới.

Đặc biệt trong những ngày cuối năm bận rộn, áp lực sắm sửa, dọn dẹp dễ khiến chị em phụ nữ hay cáu gắt, buông lời trách móc chồng con. Nhưng hãy thử chậm lại một nhịp. Đừng để những lời nói xui xẻo, những từ ngữ mang nghĩa tiêu cực, chết chóc hay chia ly thoát ra khỏi miệng trong tháng này. Thay vào đó, hãy thắp lên ngọn lửa ấm áp trong gian bếp, giữ cho ngôi nhà luôn có tiếng cười và mùi thơm của sự sum vầy. Hãy nhớ rằng, mâm cơm tất niên có đầy ắp cao lương mỹ vị đến đâu cũng không bằng một nụ cười an nhiên của người phụ nữ trong gia đình. Giữ được hòa khí tháng Chạp chính là bạn đang giữ được cái "gốc" của sự thịnh vượng cho cả năm sau.

3. Kỵ việc làm vỡ đồ, để bát hương xê dịch tùy tiện khi bao sái

Dọn dẹp nhà cửa đón Tết là phong tục đẹp, nhưng dọn dẹp sao cho đúng, cho khéo thì không phải ai cũng tường tận. Tháng Chạp kỵ nhất là sự đổ vỡ. Một chiếc bát vỡ, một chiếc gương nứt trong tháng này thường bị coi là điềm báo của sự chia ly, mất mát tài sản. Dẫu biết tai nạn là điều không ai muốn, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Nếu lỡ tay làm vỡ, hãy nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, gói mảnh vỡ vào giấy đỏ rồi mới đem bỏ, miệng niệm "Tuế tuế bình an" để hóa giải vận xui. Đừng để những món đồ sứt mẻ trong nhà qua năm mới, bởi chúng tượng trưng cho sự thiếu hụt, không trọn vẹn.

Một điểm cực kỳ quan trọng nữa thuộc về tâm linh là việc bao sái (dọn dẹp) bàn thờ. Nhiều gia đình vì muốn sạch sẽ quá mức mà tùy tiện xê dịch bát hương, hạ bát hương xuống để rửa dọn. Đây là điều đại kỵ. Bát hương được ví như ngôi nhà của tổ tiên, thần linh, cần phải "an vị", vững chãi. Việc xê dịch lung tung sẽ làm động phần âm, khiến gia đạo bất ổn. Khi lau dọn, gia chủ nên dùng khăn sạch, nước thơm (nước ngũ vị hương hoặc nước gừng), thao tác nhẹ nhàng, kính cẩn, một tay giữ bát hương, một tay lau, tránh làm bát hương xoay chuyển. Sự tôn nghiêm, chỉn chu nơi thờ tự trong tháng Chạp chính là lời cầu nguyện linh ứng nhất cho một năm mới bình an, vạn sự hanh thông.

Vẫn biết rằng "đức năng thắng số", sống thiện lương thì trời xanh ắt an bài. Nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", những điều kiêng kỵ trong tháng Chạp trên đây không phải là mê tín dị đoan, mà là nét đẹp trong văn hóa ứng xử với bản thân, gia đình và thế giới tâm linh của người Việt. Tránh được những điều này, tâm bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, ngôi nhà sẽ ấm áp hơn, và đó chính là nền tảng vững chắc nhất để đón một năm mới rực rỡ, tài lộc gõ cửa, vạn sự như ý.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)