Bất cứ ai dùng nồi chiên không dầu nên biết: Đây là cách vệ sinh nồi dễ nhất!

Nồi chiên không dầu ngày càng phổ biến trong nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, nếu không vệ sinh đúng cách, thiết bị này dễ giảm hiệu quả và nhanh xuống cấp. Theo hướng dẫn của Mary Marlowe Leverette - chuyên gia đồ gia dụng người Mỹ, chỉ với vài bước đơn giản, người dùng hoàn toàn có thể làm sạch nồi chiên không dầu một cách an toàn và hiệu quả.

Cách vệ sinh nồi chiên không dầu dễ nhất

Thay vì chà rửa theo cách truyền thống để làm sạch giỏ nồi chiên không dầu, có một mẹo rất đơn giản giúp công việc này nhanh hơn nhiều. Chỉ cần làm đúng 3 bước:

Bước 1:

Ảnh: The Spruce

Lắp giỏ chiên vào nồi chiên không dầu. Đổ một chút nước nóng, với mực nước khoảng 2-3cm vào giỏ chiên, thêm một lượng nước rửa bát vừa đủ. Nên ưu tiên những loại nước rửa bát chứa các thành phần tẩy dầu mỡ, giúp làm sạch sâu hiệu quả hơn.

Bước 2:

Ảnh: The Spruce

Chỉnh nhiệt độ ở mức khoảng 180 độ C và cho nồi hoạt động trong 3 phút để làm nóng hỗn hợp nước rửa bát ở trên.

Bước 3:

Ảnh: The Spruce

Sau 3 phút, lấy giỏ chiên ra, đổ nước vào bồn rửa, dùng miếng bọt biển mềm để chà nhẹ giỏ và khay hứng dầu, sau đó tráng sạch. Kiểm tra xem còn cặn bẩn hay không, nếu vẫn còn có thể lặp lại các bước trên.

Với vết bẩn khó làm sạch, có thể thực hiện thêm các bước sau:

Bước 4:

Ảnh: The Spruce

Trước khi chà rửa, để giỏ và khay ngâm trong nước nóng pha nước rửa bát khoảng 10 phút nhằm làm mềm các mảng bám.

Bước 5:

Ảnh: The Spruce

Sau khi ngâm, dùng miếng bọt biển mềm để chà nhẹ giỏ và khay của nồi, sau đó rửa sạch lại bằng nước.

Bước 6:

Ảnh: The Spruce

Nếu vẫn chưa thể làm sạch vết bẩn, có thể trộn 1/2 cốc baking soda với một ít nước để tạo hỗn hợp sệt, thoa lên vết bẩn và để yên 10 phút. Dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ rồi rửa sạch. Cuối cùng, lau khô bằng khăn mềm và để khô hoàn toàn trước khi sử dụng hoặc cất nồi chiên không dầu.

Có cần vệ sinh nồi chiên không dầu thường xuyên?

Theo khuyến cáo, nồi chiên không dầu nên được làm sạch sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt khi có thức ăn bám lại. Trong trường hợp quá bận và không thấy cặn thức ăn rõ ràng, người dùng có thể tạm thời lau qua bằng khăn ẩm, sau đó vệ sinh kỹ hơn khi có thời gian.

Để hạn chế việc bám bẩn, có thể xịt một lớp dầu mỏng lên khay trước mỗi lần sử dụng. Ngoài ra, việc dùng giấy lót hoặc miếng lọc dành riêng cho nồi chiên không dầu cũng giúp thức ăn không tiếp xúc trực tiếp với khay và có thể bỏ đi sau mỗi lần dùng. Quan trọng nhất vẫn là làm sạch giỏ chiên sau mỗi lần nấu, nhất là khi thấy còn sót vụn thức ăn.

Vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách không chỉ giúp thiết bị sạch sẽ, an toàn mà còn góp phần giữ trọn hương vị món ăn và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị mà nhiều gia đình đang sử dụng hàng ngày.

Lưu ý an toàn khi vệ sinh nồi chiên không dầu

Trước khi vệ sinh, cần đảm bảo nồi chiên không dầu đã tắt nguồn, rút phích cắm và để nguội hoàn toàn. Không sử dụng búi sắt hoặc dụng cụ kim loại để cạo thức ăn bám dính, vì có thể làm hỏng lớp chống dính của thiết bị.