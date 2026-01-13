Tài sản của Lệ Quyên

Lệ Quyên sinh năm 1981, là giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình - bolero, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Nữ hoàng phòng trà". Cô ghi dấu ấn với chất giọng dày, trầm ấm, giàu cảm xúc và phong cách trình diễn sang trọng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên không chỉ duy trì sức hút bền bỉ trên sân khấu mà còn xây dựng được vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt.

Song song với thành công nghệ thuật, nữ ca sĩ hiện sở hữu khối tài sản đáng nể. Bên cạnh bộ sưu tập xe sang cùng nhiều món đồ hiệu, kim cương xa xỉ, Lệ Quyên còn gây chú ý với không gian sống đẳng cấp. Nổi bật trong số đó là căn biệt thự rộng gần 600m², nơi phản ánh rõ nét gu thẩm mỹ và phong cách sống của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên (1981)

Toàn cảnh căn biệt thự xa hoa của Lệ Quyên

Biệt thự của Lệ Quyên có diện tích gần 600m², tọa lạc tại TP Thủ Đức, là không gian sống mang đậm dấu ấn tinh tế và gu thẩm mỹ sang trọng. Căn nhà được thiết kế với tông trắng chủ đạo, kết hợp phong cách cổ điển thanh lịch, tạo cảm giác vừa quý phái vừa ấm áp. Ngay từ bên ngoài, biệt thự đã gây ấn tượng với hệ thống đèn vàng được bố trí khắp khuôn viên, khiến tổng thể trở nên lung linh, lộng lẫy mỗi khi màn đêm buông xuống.

Lối vào nhà rộng rãi dẫn đến khoảng sân thoáng đãng, ở đây, Lệ Quyên khéo léo đặt một bộ bàn ghế màu trắng bên cạnh hồ nước. Không gian này mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, trở thành góc "chill" lý tưởng để nữ ca sĩ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống đô thị.

Biệt thự của Lệ Quyên có diện tích gần 600m²

Mọi chi tiết trong biệt thự đều được decor tinh xảo

Không gian bên trong biệt thự

Bên trong biệt thự gây ấn tượng với khu sảnh đón khách được thiết kế nổi bật, điểm nhấn là tấm đá xuyên sáng cỡ lớn cùng cầu thang xoắn uốn lượn mềm mại, tinh xảo trong từng chi tiết. Phòng khách được bài trí gọn gàng, tiết chế các chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ gam trắng kem chủ đạo kết hợp ánh kim nhẹ nhàng.

Không gian bếp được Lệ Quyên thiết kế theo kiểu mở, nối liền với phòng khách, mang lại cảm giác thoáng đãng và gần gũi. Khu vực bàn ăn rộng rãi, bên cạnh là đảo bếp lớn, thuận tiện cho việc nấu nướng, trò chuyện hay tiếp đãi bạn bè. Phần tường phía bàn ăn được ốp kính phản chiếu, giúp không gian trở nên rộng và hiện đại hơn. Đây cũng chính là khu vực Lệ Quyên yêu thích nhất trong căn biệt thự của mình.

Không gian phòng khách rộng lớn, thiết kế mở với khu vực bếp nấu

Cầu thang uốn lượn là 1 thiết kế độc đáo trong biệt thự

Các món nội thất đều được Lệ Quyên lựa chọn tỉ mỉ

Phòng ngủ chính của Lệ Quyên được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với khu vực thay đồ, giúp việc di chuyển và chuẩn bị trước khi ra ngoài trở nên thuận tiện hơn. Không gian phòng thay đồ trưng bày nhiều trang phục và phụ kiện, được sắp xếp gọn gàng trong hệ tủ kính, mang cảm giác chẳng khác gì một cửa hàng thời trang cao cấp ngay trong nhà.

Bên cạnh phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và khu vực phòng tắm cũng được đầu tư thiết kế chỉn chu, đồng bộ về phong cách, vừa đảm bảo tính tiện nghi vừa giữ được vẻ sang trọng, tinh tế cho tổng thể không gian sống.

Khu vực phòng ngủ trong biệt thự

Khu vực phòng thay đồ

Quần áo, trang sức, phụ kiện của Lệ Quyên đều được trưng bày rất nghệ thuật

Một phòng ngủ khác trong biệt thự

Không gian phòng tắm của Lệ Quyên được decor sang xịn như khách sạn 5 sao.

