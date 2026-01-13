Chưa gì đã nôn nao đến Tết với dàn sao “vuýp” đổ bộ tại đại tiệc Shopee Live 15.1

Những ngày cận Tết càng thêm rộn ràng khi Shopee liên tục "chiêu đãi" người dùng bằng loạt chương trình giải trí quy mô lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng nhiều nội dung bất ngờ. Từ những sân khấu được đầu tư hoành tráng đến các phiên livestream giàu tính tương tác, Shopee hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm - giải trí bùng nổ, khiến người xem khó lòng bỏ lỡ trong mùa cận Tết này.

Dàn line-up "toàn hit" đổ bộ, "Year End Party - Sao Live Đỉnh Chóp" hứa hẹn bùng nổ

Những tâm hồn yêu âm nhạc hãy sẵn sàng lên dây cót tinh thần, bởi một đêm bùng nổ cảm xúc đang đến rất gần! "Year End Party - Sao Live Đỉnh Chóp" sẽ chính thức lên sóng lúc 19H ngày 14.1 trên Shopee Live, hứa hẹn khuấy động không khí cận Tết bằng dàn line-up khiến fan chỉ cần nhìn tên thôi cũng đã muốn bật nhạc ăn Tết sớm.

Sân khấu năm nay quy tụ những cái tên quen thuộc với loạt hit quốc dân: Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam. Chỉ cần nghe qua line-up cũng đủ để giai điệu nhạc Tết tự động vang lên trong đầu. Điều khiến người hâm mộ háo hức nhất lúc này chính là setlist mới chỉ được hé lộ một phần với những bản hit như Kỵ sĩ ánh sao, Ngày chưa giông bão, Tiến hay lùi… Trong khi những bất ngờ còn lại sẽ chính thức được "mở khóa" trong "Year End Party - Sao Live Đỉnh Chóp" diễn ra vào ngày 14.1.

Hãy cùng chờ đón những màn trình diễn đỉnh cao tại "Sao Live Đỉnh Chóp" vào lúc 19H trên Shopee Live ngày 14.1 sắp tới nhé.

Không chỉ thăng hoa cùng âm nhạc, chương trình còn được bảo chứng độ náo nhiệt bởi bộ đôi MC Duy Khánh - Neko Lê. Với lối dẫn dắt linh hoạt và những màn tung hứng duyên dáng, cả hai hứa hẹn sẽ mang đến không khí vừa sôi động, vừa ngập tràn tiếng cười. Trước thềm chương trình, trong phiên livestream "họp hành" ngày 10.1, bộ đôi MC đã khéo léo nhá hàng về loạt kịch bản khó đoán, khiến khán giả càng thêm tò mò về loạt khoảnh khắc đặc biệt, sẵn sàng chiếm trọn spotlight trong đêm diễn.

Bên cạnh những màn trình diễn được mong chờ, khán giả theo dõi trực tuyến còn có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu, được chia kho 88 triệu Shopee Xu hấp dẫn xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, cộng đồng fan cũng đang rục rịch hẹn nhau diện áo dài trẩy hội, khiến không khí Tết như được thổi bùng ngay từ lúc chuẩn bị lên đồ.

Hẹn gặp lúc 19H ngày 14.1 trên Shopee Live để cùng hòa mình vào "Year End Party - Sao Live Đỉnh Chóp" và chờ xem những bất ngờ nào sẽ được bật mí nhé!

"Nhá hàng" loạt khoảnh khắc sẽ khiến bạn cười thả ga với "Sao Thì Sao" phiên bản "Đảo Hoa Hậu"

Thời gian gần đây, cơn sốt cháy vé của đêm kịch "Đảo Hoa Hậu" khiến không ít fan "tiếc hùi hụi" vì lỡ hẹn. Nếu không kịp săn vé thì đã có Shopee mang sân chơi sắc đẹp này đến phiên bản đặc biệt "Sao Thì Sao", được phát sóng vào lúc 12H ngày 15.1 trên Shopee Live.

Trong tập phát sóng lần này, ngôi nhà của cặp "chủ - nô" Jun Phạm và Duy Khánh sẽ chào đón dàn mỹ nhân Ngọc Phước, Bé 7 và Mai Bảo Vinh. Tại đây, cả khách mời lẫn host phải bước vào hành trình chinh phục danh hiệu "Hoa Hậu Gia Nô" thông qua loạt câu hỏi hóc búa và thử thách oái oăm. Những màn ứng xử khó đỡ, phản xạ không kịp trở tay hứa hẹn tạo nên chuỗi khoảnh khắc hài hước, khiến khán giả theo dõi không khỏi bật cười liên tục.

Chỉ mới "nhá hàng", những màn ứng xử của dàn mỹ nhân "Đảo Hoa Hậu" hứa hẹn làm cặp "chủ - nô" muốn trao vương miện ngay lập tức.

Ngoài ra, người xem livestream còn có cơ hội trực tiếp tham gia Lắc Siêu Xu, cùng nhau chia kho 30 triệu Shopee Xu và săn loạt voucher giảm giá, ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn như Enchanteur, Philips và Elmich.

Đón xem tập đầu tiên của "Sao Thì Sao" vào lúc 12H ngày 15.1 để khám phá xem ai sẽ là người lên ngôi "Hoa Hậu Gia Nô".

Không dừng lại ở đó, sự kiện 15.1 còn hứa hẹn tăng nhiệt hơn nữa với chuỗi livestream giải trí kết hợp mua sắm, quy tụ nhiều gương mặt KOLs "hot-hit" như Lucie - Tuấn Dương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lê, Hannah Olala, Ngô Kiến Huy… Người dùng vừa được theo dõi những phiên livestream thú vị, vừa có cơ hội săn voucher giảm đến 300.000 đồng.

Dàn sao khủng "đổ bộ" Shopee Live, khuấy đảo loạt show mua sắm kết hợp giải trí bùng nổ Shopee Live 15.1.

Chỉ còn vài ngày nữa, "Year End Party - Sao Live Đỉnh Chóp", "Sao Thì Sao" cùng loạt livestream đặc sắc sẽ chính thức lên sóng. Đừng quên đặt lịch xem ngay từ bây giờ để sẵn sàng hòa mình vào bữa tiệc giải trí sôi động cùng loạt ưu đãi đỉnh chóp đang chờ đón trên Shopee Live nhé!