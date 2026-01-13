Nhà giàu chưng Tết không chọn chậu nhỏ, vì sao "lộc bình quất" khổng lồ lại được giới thượng lưu săn lùng ráo riết để đón năm mới?

Những ngày cuối năm, khi gió xuân bắt đầu len lỏi qua từng con phố, cũng là lúc câu chuyện "năm nay chưng gì" trở nên rôm rả trong các hội nhóm chị em yêu nhà. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy vài năm gần đây, bên cạnh những cành đào phai hay chậu mai vàng truyền thống, trong phòng khách của những căn biệt thự hay các gia đình kinh doanh lớn thường xuất hiện những cặp quất được uốn thế vô cùng đặc biệt: Dáng lộc bình.

Không phải ngẫu nhiên mà dáng cây này lại được ưu ái đến vậy. Người xưa có câu "hình nào khí nấy", và việc lựa chọn một cặp lộc bình quất không chỉ để đẹp, mà còn là cách người giàu gửi gắm mong cầu về một năm mới "tiền vào như nước", bình an và vững chãi. Hãy cùng "soi" xem thú chơi này có gì đặc biệt và học cách chọn những loại hoa, quả mang lại vận đỏ cho cả năm nhé.

Tại sao cứ phải là "lộc bình quất"?

Trong văn hóa Á Đông và phong thủy, chiếc lộc bình (hay còn gọi là lục bình) luôn là biểu tượng của sự thu giữ và bảo quản tài sản. Với hình dáng đặc trưng: Miệng loe rộng để hút tài lộc, cổ thon nhỏ để khí tốt đi vào khó đi ra, và thân dưới phình to để lưu giữ của cải, lộc bình được xem là "kho bạc" của gia chủ. Chính vì thế, khi cây quất, loại cây tượng trưng cho sự trù phú, bội thu được các nghệ nhân khéo léo gò ép, uốn nắn thành hình chiếc lộc bình khổng lồ, giá trị phong thủy của nó như được nhân lên gấp bội.

Chưng một cặp lộc bình quất ở đại sảnh hoặc phòng khách không chỉ tạo nên sự bề thế, uy nghi cho ngôi nhà mà còn hàm ý mong muốn của cải sinh sôi nảy nở, tích tụ lại trong nhà chứ không thất thoát đi đâu. Những quả quất vàng ươm (kim quất) hay đỏ mọng (chu sa quất) xếp tầng tầng lớp lớp kín mít quanh thân bình tượng trưng cho sự "no đủ", "đầy đặn", điều mà bất cứ ai làm kinh doanh cũng đều khao khát trong năm mới.

Nếu như dáng lộc bình quất truyền thống uốn theo dải bình thì hiện nay, mẫu lộc bình quả lộ lúc lỉu bên ngoài càng gây sự thu hút của hội chị em yêu cây, nghiện nhà và những người mong cầu tìm lành, tránh dữ cho một năm mới sung túc, bình an. Và ở đâu đó, trong dáng hình ấy, màu sắc ấy, người ta không chỉ gửi gắm niềm tin mà còn cả kỳ vọng về tương lai sẽ gột rửa những vất vả của họ trong năm cũ, mang đến sự no đủ, viên mãn và trọn vẹn trong năm mới.

Những "người bạn đồng hành" mang vận đỏ

Tuy nhiên, một phòng khách sang trọng và ấm cúng ngày Tết không thể chỉ có quất. Để cân bằng năng lượng và thêm phần rực rỡ, giới sành chơi thường kết hợp lộc bình quất với những loại hoa mang ý nghĩa cát tường khác. Dựa trên những gợi ý từ các nhà vườn lớn năm nay, có vài cái tên đang "lên ngôi" mà bạn có thể tham khảo để rước may mắn về nhà.

Đầu tiên phải kể đến hồ điệp (lan bướm). Nếu lộc bình quất mang lại sự vững chãi, thì những cánh lan hồ điệp lại mang đến nét mềm mại, uyển chuyển. Tên gọi loài hoa này gợi nhắc đến những cánh bướm bay lượn, mang hàm ý "hạnh phúc tự tìm đến". Năm nay, ngoài các màu sắc truyền thống, những dòng lan có màu lạ mắt như màu pastel ngọt ngào hay màu ảo ảnh (phantom) đang rất được lòng giới trẻ và các nữ chủ nhân yêu cái đẹp hiện đại. Một chậu lan hồ điệp đặt cạnh cặp lộc bình quất sẽ tạo nên thế cân bằng "cương – nhu", vừa sang trọng lại vừa tình cảm.

Tiếp đến là thủy tiên và địa lan. Nếu thủy tiên với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, hương thơm dịu nhẹ tượng trưng cho sự thanh tao, may mắn và gột rửa những điều xui rủi năm cũ; thì địa lan với bông to, mật độ hoa dày lại là biểu tượng của sự sung túc, phú quý và cốt cách vương giả. Đặt một bình thủy tiên trên bàn trà và một chậu địa lan ở góc phòng, không gian tiếp khách của bạn sẽ bừng sáng và "thơm" mùi Tết theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bí kíp chọn cây "chuẩn chỉ" cho năm mới

Dù bạn chọn lộc bình quất hoành tráng hay những chậu quất tứ quý nhỏ xinh, nguyên tắc chọn cây để "rước lộc" vẫn không thay đổi. Một cây quất đẹp, có hậu vận tốt cho gia chủ phải hội tụ đủ yếu tố: Quả phải sáng màu, căng mọng, lá phải xanh đậm và dày bản.

Đối với dòng kim quất, hãy chọn những cây có quả vàng óng ả như những thỏi vàng treo trên cành, tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Với quất tứ quý, điểm quý giá nằm ở sức sống bền bỉ, cây xanh tốt quanh năm, đại diện cho sự bình an bốn mùa. Còn nếu bạn thích sự rực rỡ, chu sa quất với quả to, màu đỏ cam rực lửa sẽ là lựa chọn hoàn hảo để kích hoạt cung danh vọng, hứa hẹn một năm mới sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Ngày nay, việc sắm sửa cây Tết đã tiện lợi hơn rất nhiều. Bạn không nhất thiết phải len lỏi giữa chợ hoa đông đúc mới chọn được cây ưng ý. Các dịch vụ đặt hàng online từ các nhà vườn uy tín, thậm chí nhập khẩu trực tiếp các giống hoa lạ từ các thủ phủ hoa lớn ở Trung Quốc như Côn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc) cũng đang nở rộ. Quan trọng nhất là sự tinh tế trong cách chọn dáng cây phù hợp với không gian và niềm tin vào một năm mới hanh thông. Hãy nhớ, cây cối cũng có linh hồn, khi bạn trân trọng rước chúng về bằng cả tấm lòng, chúng sẽ "trả" lại cho bạn vượng khí và niềm vui trong suốt cả năm dài.

Năm mới sắp gõ cửa, hãy thử "đổi gió" không gian sống bằng một cặp lộc bình quất hay vài chậu hoa mang ý nghĩa tốt lành này nhé. Biết đâu đấy, chính sự thay đổi nhỏ trong cách bài trí này lại là chìa khóa mở ra cánh cửa may mắn lớn cho gia đình bạn trong năm Bính Ngọ sắp tới!