Top 4 món làm đẹp “nhỏ nhưng có võ”, chị em mê như điếu đổ

Làm đẹp không chỉ là thói quen mà còn là cách nhiều chị em tự chăm sóc và yêu chiều bản thân mỗi ngày. Giữa vô vàn sản phẩm trên thị trường, việc chọn được những món dễ dùng, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu hằng ngày luôn được quan tâm. Từ dưỡng tóc, dưỡng da mặt đến chăm sóc da tay và da toàn thân, mỗi sản phẩm đều đóng vai trò riêng trong chu trình làm đẹp. Dưới đây là 4 sản phẩm làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn, phù hợp để sử dụng thường xuyên.

1. Dầu gội xả Enchanteur

Nếu đang tìm một bộ sản phẩm chăm sóc tóc vừa thơm lâu vừa tiết kiệm, thì combo dầu gội Enchanteur tặng kèm dầu xả dưỡng tóc sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Dầu gội Enchanteur nổi bật với hương thơm dễ chịu, giúp tóc sạch thoáng mà không khô xơ. Kết hợp cùng dầu xả đi kèm, mái tóc sau khi gội trở nên mềm mượt, vào nếp và giữ mùi hương lâu hơn. Dịp này mua trên Shopee sẽ có giá cực hời khi được giảm đến 40%, chị em bỏ ra hơn trăm nghìn là sắm được cặp gội xả size lớn.

Nơi mua: Shopee - Giá giảm 40%: 189.000đ (dầu gội 600g + dầu xả 550g)

2. Mặt nạ Banobagi

Chăm sóc da mặt hiệu quả khó thể thiếu bước đắp mặt nạ, đặc biệt với những ai muốn da được phục hồi nhanh và dưỡng ẩm chuyên sâu. Mặt nạ Banobagi là dòng sản phẩm được nhiều người tin dùng nhờ công thức dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Mặt nạ giúp cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ cải thiện độ mịn màng cho làn da sau mỗi lần sử dụng. Với tinh chất đậm đặc, thấm nhanh, không gây bết dính, dòng mặt nạ của Banobagi là một trong những lựa chọn quen thuộc trong chu trình dưỡng da của nhiều tín đồ làm đẹp.

Nơi mua: Lam Thảo Cosmetics - Giá: 17.000đ/miếng

3. Kem tay Ziaja

Vào mùa hanh khô, da tay và móng rất dễ trở nên khô ráp, bong tróc nên được nhiều chị em đặc biệt chú trọng chăm sóc. Ziaja Olive Oil Hand Cream Intensely Nourishing là dòng kem dưỡng dành riêng cho da tay và móng, giúp bổ sung độ ẩm, làm mềm da và hỗ trợ nuôi dưỡng móng chắc khỏe hơn. Với chiết xuất dầu olive, kết cấu kem dễ thấm, không nhờn rít, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày, nhất là trong thời tiết khô lạnh, giúp đôi tay luôn mềm mại và gọn gàng.

Nơi mua: Ziaja - Giá: 164.000đ

4. Dưỡng thể Vaseline

Chăm sóc da toàn thân ngày càng được nhiều chị em quan tâm, đặc biệt là nhu cầu dưỡng ẩm kết hợp làm sáng da. Serum dưỡng thể Vaseline Gluta-Hya được yêu thích nhờ công thức chứa Gluta và Hyaluronic Acid, giúp cấp ẩm sâu, hỗ trợ cải thiện độ mịn màng và mang lại làn da tươi sáng hơn theo thời gian. Sản phẩm có kết cấu dạng serum mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính, phù hợp để sử dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn tiện lợi cho những ai muốn dưỡng da sáng mịn mà vẫn cảm thấy thoải mái trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Nơi mua: Unilever - Giá: 129.000đ

