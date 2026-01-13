5 kem dưỡng viên nang là "liều collagen đậm đặc" để da căng mọng ngậm nước

Trong các bước chăm sóc da, collagen là một trong những thành phần đắt giá nhất giúp da căng mọng, đàn hồi tốt và ngậm nước sâu. Nhưng collagen dạng kem thông thường đôi khi không đủ "sức mạnh" để giúp da tăng đàn hồi rõ rệt, nhất là khi da bắt đầu lão hóa nhẹ hoặc trải qua thời tiết hanh khô. Chính vì vậy, những kem dưỡng dưới dạng viên nang được xem như một "liều collagen đậm đặc": mỗi viên chứa dưỡng chất cô đặc giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, tăng độ ẩm và độ đàn hồi ngay mà vẫn dịu nhẹ, không gây kích ứng.

Dưới đây là 5 sản phẩm nổi bật mà bạn nên xem xét sắm ngay cho chu trình dưỡng da của mình - đặc biệt là trong những giai đoạn da cần được phục hồi, căng mọng và nhu cầu dưỡng sâu tăng cao như lúc giao mùa hay trước các dịp quan trọng.

1. Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream - Phục hồi và căng bóng chuyên sâu

Medicube là thương hiệu được nhiều tín đồ skincare yêu thích nhờ tập trung vào phục hồi hàng rào da và giảm kích ứng. Medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream chính là phiên bản "liều" collagen đậm đặc khi kết hợp PDRN - hoạt chất giúp thúc đẩy tái tạo tế bào - với collagen. Kem nằm trong viên nang nhỏ giúp dưỡng chất luôn tươi mới và ổn định khi thoa lên da.

Điểm mạnh của sản phẩm là vừa tăng độ đàn hồi vừa giúp da mềm mại, ngậm nước rõ rệt sau vài tuần dùng đều. Đặc biệt với làn da khô, da thiếu đàn hồi hoặc da đang phục hồi sau treatment mạnh, loại kem này như một "cú boost" giúp da đầy đặn, rạng rỡ hơn.

Nơi mua: Medicube

2. Bom Eight Tea Water Capsule Cream - Siêu cấp ẩm và làm dịu da

Nếu bạn đang theo đuổi một loại kem dưỡng có khả năng cấp ẩm cực tốt và làm dịu ngay tức thì, Bom Eight Tea Water Capsule Cream là lựa chọn đáng cân nhắc. Được chiết xuất từ các loại trà thiên nhiên giàu chất chống oxy hóa, sản phẩm vừa cung cấp collagen vừa nuôi dưỡng da bằng các thành phần chống viêm và làm dịu.

Kết cấu dạng gel mịn khi thoa lên da sẽ chuyển thành lớp dưỡng ẩm sâu, giúp da không chỉ mềm mượt mà còn cảm thấy "uống no nước". Bạn sẽ thấy da sáng hơn và căng hơn vào sáng hôm sau, đặc biệt nếu dùng đều đặn vào buổi tối.

Nơi mua: Watsons

3. d'Alba White Truffle Vita Capsule Cream - Trắng da, căng mịn đa tác dụng

d'Alba nổi tiếng với các sản phẩm kết hợp dưỡng trắng và phục hồi da, và White Truffle Vita Capsule Cream là một trong những kem dưỡng nổi bật nhất. Viên nang chứa các dưỡng chất chống oxy hóa, vitamin, cùng collagen dạng cô đặc giúp da được bổ sung độ ẩm và độ đàn hồi.

Ngoài việc làm da ngậm nước và căng mọng, sản phẩm còn hỗ trợ làm sáng da nhẹ nhàng, giảm cảm giác da xỉn màu do mệt mỏi hay tác động môi trường. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn một sản phẩm vừa cấp ẩm sâu, vừa hỗ trợ tông màu da tươi tắn.

4. SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Cream - Phục hồi và sáng đều màu

Được yêu thích bởi những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng, SKIN1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Cream tập trung vào phục hồi hàng rào bảo vệ da bằng chiết xuất rau má (centella asiatica) cùng collagen cô đặc trong viên nang.

Sản phẩm không chỉ cấp nước mạnh mà còn giúp da sáng đều màu hơn theo thời gian. Với những ai hay bị đỏ da, da dễ đổ dầu vùng chữ T nhưng lại khô ở phần gò má, loại kem này sẽ giúp cân bằng độ ẩm và làm dịu da sau các bước làm sạch sâu hoặc tẩy da chết.

Nơi mua: SKIN1004

5. VT PDRN Capsule Cream - Phục hồi và tăng đàn hồi cho da lão hóa nhẹ

Cuối cùng trong danh sách là VT PDRN Capsule Cream, một trong những kem dưỡng dạng viên nang được đánh giá cao vì khả năng phục hồi và tăng đàn hồi. PDRN giúp kích hoạt quá trình tự tái tạo tế bào, trong khi collagen giúp lấp đầy độ ẩm và nuôi dưỡng cấu trúc da từ sâu bên trong.

Loại kem này phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, và đặc biệt thích hợp nếu bạn muốn "lên level" routine dưỡng ẩm trong những giai đoạn da cần phục hồi mạnh mẽ - ví dụ như sau Tết, sau khi thử treatment mới, hoặc trước các sự kiện quan trọng.

Nơi mua: VT Cosmetics

5 lọ kem dưỡng dạng viên nang chứa collagen cô đặc trên đây đều là những lựa chọn rất đáng sắm nếu bạn muốn da căng mịn, ngậm nước và đàn hồi tốt mà vẫn dịu nhẹ, không kích ứng. Dù là da khô, da hỗn hợp hay da nhạy cảm, bạn vẫn có thể tìm được một sản phẩm phù hợp để bổ sung collagen dạng dưỡng chất đậm đặc vào routine chăm sóc da - giúp da trông tươi tắn, khỏe đẹp hơn mỗi ngày.

Với một chút chăm sóc đúng cách, làn da của bạn hoàn toàn có thể đạt được vẻ căng mọng, rạng rỡ tự nhiên - điều mà ai cũng mong muốn, nhất là khi chuẩn bị đón những dịp đặc biệt như Tết hay những sự kiện quan trọng trong năm!